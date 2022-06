Martha Isabel Alvarado



Tóxicos y aferrados



.-Brota ‘cochambre’ del “Carmonagate”

.-Mario Delgado aval de Olga y Erasmo

.-Priistas en su ‘segundo aire’, con EMS

.-Promete “Cachorro”, beneficios triples



A toro pasado, y conociéndose ahora el grado de intimidad en el trato que llegó a tener con el finado empresario, SERGIO CARMONA ANGULO, resulta increíble, que la ex diputada federal del PES, OLGA SOSA RUÍZ, hoy incrustada en Morena, no haya podido ganar la alcaldía de Tampico en las elecciones de 2021.



Trayendo tantas ‘canicas’ Sosa Ruiz con Carmona Angulo, quien incluso le habría mandado ‘operadores’ de fijo para su campaña (ahora se sabe la supuesta ‘motivación’), incluso podría considerarse, como una hazaña lo logrado por el panista CHUCHO NADER de alzarse con la victoria, consumando su reelección.



Han empezado a trascender los primeros textos de presuntas conversaciones de chats de WhatsApp entre la ex legisladora y el empresario asesinado en el vecino estado de Nuevo León, el 22 de noviembre del año pasado. El tono de los mismos, es inaudito.



En diversos espacios periodísticos, incluso en medios capitalinos, se ha ventilado la estrecha relación que tanto la ex diputada federal SOSA RUIZ como el hoy diputado federal de Morena por el distrito 07 con sede en Ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, mantuvieron con el señor Carmona, para quien ‘operaban’ asuntos políticos y financieros, presuntamente.



De lo cual se desprenden versiones que apuntan a que, al candidato de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, le habrían sugerido hace meses, desde la Ciudad de México, tomar ‘sana distancia’ de Olga y Erasmo, por lo ‘tóxicos’ que podrían resultar para su proyecto político.



Pero según se sabe, quien se habría empeñado en sostener a ambos personajes activos dentro del proyecto político del Cardiólogo, fue el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, quien, presuntamente, también fue ‘apadrinado’ por el señor Carmona, en aquellos ayeres en que buscaba la presidencia del CEN morenista.



¡Brota el “cochambre” del ‘Carmonagate’!. Veremos en qué termina.



Por otro lado, como en sus mejores tiempos, grupos Priistas de Tamaulipas agarraron un ‘segundo aire’ y se congregaron en Reynosa (el pasado viernes), formando la llamada ‘ola roja’, en un evento al que asistieron el ex alcalde de esta ciudad fronteriza EVERARDO VILLARREAL SALINAS y el ex diputado local CARLOS SOLÍS GÓMEZ.



Dicho evento lo encabezó el dirigente estatal del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, quien volvió a mostrar capacidad de convocatoria en torno al candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, CÉSAR VERÁSTEGUI, El Truco, quien llegó ataviado de camisa roja, un color con el que, dijo a los reporteros, sentirse muy a gusto.



Esa ‘chamba’, también la tuvo que hacer Melhem el domingo, para el cierre de campaña que tuvo El Truco Verástegui en el parque de beisbol “Adolfo López Mateos”. Evidentemente, el riobravense prefirió no correr riesgos, dejándola en manos de la dirigente local Priista, OLGA GARZA, a quien ya no aguantan en el Comité por ‘regañona’.



Ya que hablamos del cierre de campaña que encabezó Verástegui Ostos en Reynosa, llamó la atención que, al hacer uso del micrófono, el dirigente estatal del PAN, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro, dijo que de ganar su candidato la gubernatura, incrementará al triple los apoyos de los programas sociales. ¡Órale!.



¿Ya habrá ‘echado números’, El Cachorro, o lo dijo al tanteo?.



Por cierto, en dicho cierre de campaña del estadio López Mateos, el que evidenció “traerle muchas ganas” a AMLO, fue el dirigente nacional del PRD, JESÚS ZAMBRANO GRIJALBA.



En tono por demás categórico, durante su discurso que por poco rebasa en duración al del candidato a gobernador, Zambrano Grijalva exhortó a López Obrador, hasta en dos ocasiones, a sacar las manos del proceso electoral de Tamaulipas y señaló los supuestos vínculos del mandatario con grupos delincuenciales.



¡Y AMLO yendo de gira al “Triángulo Dorado”!. (Al que, por cierto, pretende ‘rebautizar’ casi casi como “el triángulo inmaculado”).



Los cierres de campaña están a todo lo que da, y vale la pena estar atentos al que hoy realiza en Reynosa el morenista, AMÉRICO VILLARREAL, que ayer hizo lo propio en Nuevo Laredo, acompañado por el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ.



Quien no anunció ningún cierre en Reynosa, fue el candidato del MC, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, y vaya que, por la cercanía, pudo haber aprovechado para hacerse acompañar (el domingo) por el ‘gobernator’ de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, y los alcaldes que recientemente se vistieron de naranja, que suman 21 en total.



Circula un ‘chismarajo’, en el sentido de que Diez Gutiérrez se retrasó en los pagos a trabajadores de una supuesta Obra pública que presuntamente realiza en el municipio de Cadereyta, y que la excusa que les dio a sus acreedores, fue que le tuvo que meter 900 millones a su campaña para gobernador de Tamaulipas. Algo que, a juzgar por lo exiguo de su labor proselitista, estaría en tela de duda.



