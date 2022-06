Diputados del PAN reclaman a morenistas, quienes abandonan la sesión

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- La bancada de Morena abandonó nuevamente la sesión de este jueves, ello ante el reclamo de los diputados del PAN que en tribuna expusieron las compras, deudas, obras millonarias y pésimas estrategias del gobierno federal de Morena.

“Lo que morena no quieren que sepan es que 9 de cada 10 hospitales están sin medicamentos oncológicos, lo que morena no quiere que sepan es que se echaron a perder 134 millones de medicamentos, lo que ellos no quieren que sepan es que van más de 3 mil feminicidios en el país, lo que morena no quiere que sepan es que van 120 mil homicidios en los últimos 3 años”, señaló Imelda Sanmiguel presidenta de la Mesa Directiva.

Ante este reclamo que muestra el sentir de los mexicanos, de los tamaulipecos decepcionados de la 4T, prefirieron dejar las curules y abandonar sus obligaciones en el Poder Legislativo, donde se les echa en cara la traición a la confianza de la gente.

Los panistas le hicieron una larga lista donde destacan que en México no hay apoyo y tratamientos para niños con cáncer, guarderías, miles de muertes por COVID-19, gastos faraónicos en obras como el tren maya, cero apoyo al campo, entre muchos más.

“Los diputados de Morena como les dije todas sus verdades se retiraron del recinto”, expresó la diputada panista. Vergüenza es lo que deben de tener por la desfachatez de apoyar la cuarta deformación que está hundiendo el país”.

Sin argumentos y sin dar la cara huyeron de sus curules y dejaron la sesión en marcha.