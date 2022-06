Martha Isabel Alvarado



Miércoles definitorio



.-AVA, ‘canta’ triunfo ‘tempranero’

.-Cosa de abogados, dice El Truco

.-Voto ‘subrepticio’ emitió “Makito”

.-Morena, no alcanzaría el “6 de 6”



Qué interesante, por decir lo menos, que el día en que las autoridades electorales harían la Declaratoria de Validez de los comicios de este 5 de junio en Tamaulipas, coincidiría con la fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá dos Controversias vinculadas a nuestra entidad.



Ambas cosas deberán ocurrir el miércoles 8 de junio.



No sabemos si fue la prudencia, o algo más, lo que hizo que los ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular el ministro instructor JUAN LUIS ALCÁNTARA CARRANCÁ, pospusieran la discusión y votación de las Controversias 50/2021 y 70/2021.



Una de ellas, relacionada con el fuero del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la otra, relacionada con una orden de aprehensión girada contra el propio mandatario tamaulipeco, por el juez AARÓN IVÁN ZEFERÍN HERNÁNDEZ.



Por cuanto hace a la jornada electoral de este domingo, apenas 7 minutos después del cierre de las casillas, el candidato de la alianza Morena, Verde, PT, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ofreció una conferencia de prensa en la capital victorense, en la cual se declaró ganador con una ventaja de 15 puntos sobre su inmediato competidor, CÉSAR VERÁSTEGUI, del PRI, PAN, PRD.



Una hora después, Verástegui hizo lo propio, declarándose triunfador, aunque “por escaso margen”.

De hecho, El Truco Verástegui, a esa hora, refirió que sería asunto de los abogados defender el triunfo del PAN y sus aliados.



Fueron dos conferencias de prensa las que ofreció la alianza “Va por Tamaulipas” instantes después del cierre de casillas, la primera de ellas, encabezada por el coordinador de los Senadores del PAN, JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO. Ambas con el mismo propósito.



A esas horas (18:56) tratamos de ‘cruzar’ información con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, “El Cachorro”, pero nos dijo que iba en carretera en ese momento y que no tenía los datos.



El que dio de qué hablar durante la jornada electoral, fue el alcalde de Reynosa -con licencia- CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, por su demora para acudir a votar.



Como es sabido, Peña Ortiz solicitó licencia para separarse del cargo el pasado 24 de mayo en sesión extraordinaria del Cabildo local, presuntamente para viajar a Boston donde se graduaría de sus estudios de Maestría.



Pero al mismo tiempo, el Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, declaró a los medios de comunicación la existencia de una orden de aprehensión contra Peña Ortiz, derivada de la acusación que el año pasado interpuso el abogado de origen tabasqueño MARCELO OLÁN MENDOZA.



Casi al cierre de la jornada electoral fue que “Makito” ‘asomó la nariz’, pero a través de un boletín relacionado con la emisión de su sufragio, misma que llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo, como quien dice, en privado. Es decir, sin prensa.



Quizá, luego de lo que le pasó en la entrevista que la semana pasada concedió al periodista capitalino CIRO GÓMEZ LEYVA, de la que salió muy mal librado, sea que Peña Ortiz trata de ser más ‘cauto’ con la prensa. Otro factor a considerar, es que su asesor en estos menesteres, JONATHÁN TREVI, hasta hace poco se dedicaba a conducir un programa de música pop en la radio local.



No es por intrigar, pero al igual que su hijo, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, se comportó muy ‘sigilosa’ durante la jornada de ayer, y también consignó en un boletín la emisión de su sufragio.



Al cierre de este texto, la tendencia de la votación en Aguascalientes favorecía ampliamente a la candidata del PAN, TERESA JIMÉNEZ, algo que, a toro pasado, revela que no andaba tan errado el dirigente nacional de ese Partido, MARKO CORTÉS, al señalar que en esa entidad era donde el bando azul tenía opción de triunfo.



Lo anterior, rompe de tajo con la cantaleta que en días pasados esgrimió MARIO DELGADO, en el sentido de que Morena se llevaría “6 de 6”, es decir que ganaría la totalidad de las gubernaturas en disputa este 2 de junio, el comúnmente llamado “carro completo”.



Finalmente anotaremos, que el que salió victorioso ayer domingo, en este caso de una intervención quirúrgica a la que se sometió en Monterrey, fue el jovenazo JAVIER CANTÚ CANTÚ, hijo del estimado empresario JAVIER CANTÚ BARRAGÁN. Gajes de la charrería lo llevaron al ‘taller de reparaciones’. Desde aquí le deseamos recuperación pronta y favorable.



CONTRAFUEGO: Cierre electoral digno del “paso de la muerte”.

Hasta la próxima.