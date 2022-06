Marco Antonio Vázquez Villanueva

Asuntos de la democracia…

Los resultados del domingo en realidad no traen ninguna sorpresa, ganó Américo Villarreal Anaya, quizá no con una amplia diferencia como lo pronosticaban las encuestadoras, pero es claro que hizo una buena campaña, salió a la calle como su real contrincante, saludo a miles de tamaulipecos, e hizo las promesas que el pueblo necesitaba, viene otro proceso, pero todo indica que será para que todos estemos mejor.

El milagro que esperaba el PAN, con sus coaligados, no se dio, ese tipo de proezas solo suceden una vez en la vida, es real que el Truko fue un excelente candidato, quizá mejor de lo que creían muchos si tomamos en cuenta que empezó de cero y muy tarde, pero le estorbó lo que la gente considera es el panismo que gobierna, por lo demás, lo que hizo el candidato del Movimiento Ciudadano, Arturo Diez Gutiérrez, es digno de elogio, superó el tres por ciento en una elección que era de dos y no cualquiera lo habría logrado, quizá al principio parecían tener ganas, más respaldo, ya luego se desinfló completamente, quien sabe si por falta de dinero, por carecer de capacidad para gestionarlo, o simple y sencillamente se asustó y ya no le dieron ganas de salir al ruedo.

El caso es que ganó Morena la gubernatura de Tamaulipas y eso significa que tendrá en sus manos el presupuesto y los destinos del Estado por lo próximos seis años, que será Américo Villareal quien defina nuestro rumbo y, sobre la cabeza del nuevo gobernador, pesarán los compromisos que hizo en sus recorridos, ya que, para no variar, dejó miles de ilusiones, es decir, no tendrá la chamba fácil.

Igual resalta que Morena en esta elección de gobernador no se llevó el tráiler completo como lo pretendían, perdió algunos municipios del sur y uno que otro donde querían más al Truko, eso sí, el computo se hizo por Distritos y ahí se veía ganado en la inmensa mayoría que era lo importante para ellos, para que haya gobernabilidad el próximo sexenio y se acabe la tranquilidad de los que se van en este.

Ya más a fondo, hay que decir que ganó Tamaulipas, que este Estado no se merecía que hubiera aparecido la tragedia y, dentro de todo, las cosas que ocurrieron si bien son graves llegará el momento de investigarlas y sancionarlas, como ayer ocurrió en el IETAM que en un hecho inédito y casi insólito, multó al gobernador en funciones, a Francisco García Cabeza de Vaca con 96 mil pesos por intervenir en el proceso electoral indebidamente.

Ahora no se duda de la capacidad de Américo, del doctor, al contrario, en la campaña mostró carácter, también qué es de objetivos, ciencia y paciencia, no hay temor del rumbo que pueda tomar Tamaulipas, aunque por lo pronto tendrá que calmar a sus seguidores, por ejemplo, a los Diputados en el Congreso que en la campaña las perdían todas y ahora sospechosamente hasta les sale el ingenio y dicen defenderlo a capa y espada.

Igual hay que decir que perdió un poco Tamaulipas, porque la gente esta asustada, le dio miedo salir a votar, y eso es preocupante, es triste porque no se terminó de dar ese paso para perfeccionar nuestra democracia y consolidar las instituciones con una participación mucho más amplia.

En fin, ganó Morena, ganó la sociedad que voto por un proyecto y un sueño que esperamos se hagan realidad en los próximo seis años y si, perdimos todos y solo el tiempo y Américo nos podrán resarcir las heridas y regresarnos la esperanza, la fe, y la tranquilidad que todos demandamos.

Sin duda son asuntos de la democracia, que es muy costosa, que nos causa estrés, pero que definitivamente no pueden llevar a sociedades más justas, donde predomine la razón, el respeto, la paz, la tranquilidad y la salud de todos…

FIRMA LA UAT CONVENIO CON INSTITUCIONES EMPRESARIALES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) establecieron un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes, docentes e investigadores reforzar los lazos de colaboración con el sector productivo en esta zona del Estado.

Durante el evento realizado en la sala de juntas del Edificio Administrativo del Centro Universitario Sur (Campus Tampico), correspondió al C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, firmar el acuerdo con el Lic. Íñigo Fernández Bárcenas, Presidente del CIEST.

En su mensaje, el Rector Guillermo Mendoza dijo que la Universidad busca incidir en la resolución de los problemas que aquejan a las comunidades, y que por ello se trabaja en reforzar los lazos de colaboración con distintos sectores de la sociedad.

“El convenio nos da para empezar a trabajar sobre la solución de algunos problemas a través de las líneas de investigación de nuestros expertos en distintos temas, y también está la interacción a través del servicio social y de las prácticas profesionales”, expresó. Indicó que mediante esta vinculación se pretende también incrementar la participación de alumnos en las empresas, lo que ayudará a que se adapten a un ambiente de trabajo para reforzar su perfil profesional.

El Rector comentó que la UAT está analizando el desempeño de sus programas educativos para llevar a cabo una reforma curricular de sus esquemas académicos.

Por su parte, el Lic. Íñigo Fernández Bárcenas, Presidente del CIEST, agradeció la confianza de la UAT para lograr una colaboración que vincule a la institución educativa con las empresas e industrias de esta región, atendiendo las necesidades que se tienen respecto a la formación de capital humano.

“La fuerza laboral que necesitan las empresas para cumplir con los objetivos del CIEST, que es el desarrollo y el crecimiento económico, para generar fuentes de empleo y al final bienestar para la sociedad”, añadió el directivo empresarial.

En este contexto, correspondió al Dr. Gabriel Arcos Espinoza, Director de Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera de la UAT (CIDIPORT), exponer los alcances de este acuerdo, señalando que se establecen las bases y mecanismos para desarrollar de manera conjunta proyectos académicos, científicos, de innovación, así como de vinculación y educación continua, que permitan fortalecer las capacidades educativas de los jóvenes universitarios.

En la reunión también estuvieron presentes el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General de la UAT; y por parte del CIEST, la Dra. Agustina Hernández Flores, el Ing. Efraín Rodríguez Becerra, Vicepresidente y el Lic. Juan Ángel Paredes Espinosa, Secretario.

