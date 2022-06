Martha Isabel Alvarado



¿Regresa hoy “Makito”?





.-Contrata PAN, abogado de alto perfil

.-¿Qué pasará el miércoles en la SCJN?

.-Participa AVA en “Día de Corcholatas”

.-Quién es quién, en las cifras de votos



Semana de grandes interrogantes esta que inicia: ¿Qué resultado arrojará para el Partido Acción Nacional, y sus aliados de la coalición “Va por Tamaulipas”, haber contratado los servicios de un abogado de alto perfil, el hidalguense MARCO BAÑOS, para impugnar la elección de gobernador?.



Como es sabido, MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ, es un reputado consultor en materia electoral, Doctor en Derecho por la UNAM y miembro fundador del Instituto Federal Electoral, órgano al que también perteneció, ya reconvertido como INE.



¿Acudirá el próximo miércoles la coalición “Va por Tamaulipas”, representada por el abogado Baños Martínez a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, para formalizar dicha impugnación?.



De acuerdo a la ley, la alianza PAN, PRI, PRD dispone de cuatro días tras la entrega de la Constancia de Mayoría (contados a partir de ayer domingo), para impugnar el resultado de la elección.



Otra de las preguntas obligadas de esta semana: ¿Qué pasará en los terrenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las Controversias 50/2021 y 70/2021, relacionadas con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que podrían discutirse y votarse precisamente este miércoles 15 de junio?.



¿Volverá a posponer la SCJN ambos resolutivos?. No hay que descartarlo.

Al margen de que ya fue entregada la Constancia de Mayoría al candidato de Morena a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a la cual lo hicieron acreedor 731 mil 383 votos que contabilizó en las urnas, el proceso electoral 2022 concluiría hasta en tanto sea resuelto el último medio de impugnación.



Por cierto, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, estuvo ayer en Toluca, Estado de México, participando en la Convención Nacional de Morena, que algunos medios bautizaron como “fin de semana de corcholatas”.



Lo anterior, debido a la asistencia a dicho evento, de la jefa de gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, del Canciller MARCELO EBRARD y el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, todos ellos considerados “presidenciables”.



Según se sabe, también fue convocado a dicho evento, el coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, pero él decidió no atender la invitación, y prefirió quedarse en la CDMX, dizque para la celebración de “Día del Zacatecano”.



Será el sereno, pero cada vez se nota más que Monreal no se asume entre los ‘consentidos’ de AMLO, y, por lo tanto, prefiere ir ‘trazando’ su propio ‘camino’ rumbo al 2024.



¿Cuánto hace que AMLO no invita a Monreal a almorzar chilaquiles con frijol puerco en Palacio Nacional?. Si no estamos equivocados, en agosto de 2021, fue la última vez, ya casi un año.



Volviendo con el “fin de semana de corcholatas”, según se sabe, luego de participar en el evento de Toluca, el gobernador electo Américo Villarreal se tomará unos días para descansar en familia.



Retomando lo concerniente a las cifras de la elección celebrada el domingo 5 de junio, anotaremos que los municipios gobernados por Morena que ganaron los tres primeros lugares (equivalentes a ‘medalla’ de oro, plata y bronce) en cuanto a votos aportados a la causa de Américo Villarreal, son:

Reynosa, con un total de 126 mil 840 votos, quedaría en primer lugar. Segundo: Matamoros, con 111 mil 737 sufragios. Y tercero: Ciudad Victoria con 89 mil 389 votos. Hubo otros que, con mucho, hicieron poco. En los próximos días desglosaremos más datos.



A todo esto: ¿Dónde andará el alcalde de Reynosa, CARLOS VÍCTOR ORTIZ?. Se supone que hoy debe retomar sus actividades al frente del Ayuntamiento. ¿Regresará?. Esa es otra de las interrogantes que trae consigo esta semana.



Algo que todo mundo comenta, respecto a los resultados de la elección para gobernador en las distintas plazas, es el caso de Ciudad Madero, toda vez que el alcalde ADRIÁN OSEGUERA, no habría entregado buenas cuentas, ya que los 44 mil 063 votos obtenidos por Morena en esa localidad, fueron superados por los 48 mil 553 que logró la alianza PAN, PRI, PRD.



Razón de más para que, quien se perfila como nuevo jefe político del estado, “cepille” a quien pudo rescatar ese municipio para la causa guinda y no lo hizo, como sería el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, principal implicado en el caso Carmona.



Otra ‘cuadro’ que tampoco parece muy recomendable para la nueva administración morenista, pues aparte ser derrotada electoralmente en Tampico, tiene ‘detallitos’ como haber sido una de las ‘discípulas’ de la secta “Nexium”, es la ex diputada federal OLGA SOSA RUIZ, que no encaja en el esquema de valores que buscan enarbolar el próximo Ejecutivo Estatal y su señora esposa.



CONTRAFUEGO: Amor que no se refleja en votos, es pura demagogia.

Hasta la próxima.