“Mi celular fue robado de tribuna”: diputado del PAN por Tamaulipas analiza denunciar ante Fiscalía estatal

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado local del PAN, Raúl Pérez Luévano, confirmó que sí le sustrajeron su teléfono celular en la sesión del lunes 13 de junio, y junto con su equipo jurídico analizan interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJET) contra quien resulte responsable.

En entrevista con el portal de noticias CNT, el legislador narró lo que sucedió mientras leía una iniciativa, justo cuando irrumpieron en el pleno los diputados de Morena y simpatizantes de ese partido.

“La diputada Úrsula se pone a mi derecha, pero yo en ese momento lo que hago es proteger mi iniciativa para que no me la arrebataran”, expresó.

Agregó que, “fijo totalmente mis ojos en ella para continuar leyendo, veo de reojo que alguien sustrae algo del pódium, continúo leyendo y cuando termino me la arrebata (la iniciativa) Braña, rompe mis documentos y cuando me retiro veo que mi celular ya no está”.

Al primer compañero que le comentó lo sucedido fue a Edmundo Marón (PAN), “oye se robaron mi celular, se lo llevaron”, después ambos le explicaron la situación al diputado Armando Zertuche (Morena).

En la entrevista, el diputado Pérez Luévano mencionó que más tarde, tras los hechos violentos que se suscitaron y clausurarse la sesión, fue a recoger sus cosas y ya le habían devuelto su teléfono en su curul.

Algo que recuerda muy claramente, añadió, fue que una compañera legisladora le expresó que se le hizo muy raro que estuviera la diputada Úrsula en sus curules.

“Estamos evaluando los elementos para ver si alcanzan para interponer una denuncia contra quien resulte responsable de los hechos sucedidos y por la iniciativa, además de los documentos que me arrebataron, que también es robo de documentos”, expresó el legislador del PAN.

La situación de la violencia en el Congreso del Estado se conoció de inmediato, debido a los videos que circularon en las redes sociales; entre ellos destacaron algunos donde se observa a la diputada Úrsula Salazar junto al diputado Pérez Luévano, y se ve cuando guarda algo. Los videos se viralizaron en Twitter.

“Son mis celulares”, responde la diputada Úrsula Patricia Salazar

Ante los señalamientos, la coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, respondió a través de su cuenta de Facebook lo siguiente: “No se dejen engañar, aquí demuestro que, los que tome, SON MIS CELULARES. Lo que deben señalar y realmente importa, son los abusos y violaciones de los derrotados del PRIAN, a la Constitución y leyes de Tamaulipas”. La diputada adjuntó dos fotografías en las que muestra dos teléfonos celulares.

Y la tarde de este jueves, en su cuenta de Twitter, el diputado Raúl Pérez Luévano respondió: “Diputada Úrsula si se siente aludida, por algo será, nosotros no mentimos y lo cierto es que mi celular fue ROBADO de tribuna; y no fue hasta que nos acercamos a sus compañeros legisladores de Morena para notificar lo sucedido que casualmente mi celular aparece en mi curul, cuando estábamos todos distraídos”.

Y agregó: “Pero el testimonio del video, es contundente”.