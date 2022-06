Suman 93 nuevos contagios en Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- La pandemia de Covid-19 en Tamaulipas sumó 93 nuevos casos durante las últimas 24 horas, informó en su reporte técnico diario la Secretaría de Salud Estatal, Gloria Molina Gamboa, luego de insistir en su llamado a no confiarse ya que la emergencia continúa activa.

Aunque no se presentaron defunciones, exhortó a no bajar la guardia, proteger a los más vulnerables y mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles a fin de disminuir contagios y hospitalizaciones que puedan derivar en fallecimientos.

Reiteró la importancia de reforzar las medidas preventivas ya conocidas y comprobadas de inactivar el virus y cortar la cadena de transmisión como son el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.