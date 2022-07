Marco Antonio Vázquez Villanueva

Mala Fe…

Las acciones en el Congreso de Tamaulipas dónde PAN y PRI se han puesto de acuerdo para aprobar al vapor reformas a la Ley orgánica del gobierno del Estado, además de cuentas públicas (de este, las Comapa´s, DIF´s y muchos municipios) deja muy mal parados a los Diputados y a la administración que se va porque es un intento de conservar el poder que la ciudadanía le retiró en las urnas, más que eso, representan un profundo odio al pueblo ya que intentan ponerle trabas al futuro gobierno del doctor Américo Villarreal aunque se lleven entre las patas al pueblo.

La pretensión de los panistas es que la Fiscalía del Estado se haga superpoderosa sin atender siquiera al gobierno que viene, quieren que el Fiscal Irving Barrios tenga en sus manos la Unidad de Inteligencia Financiera, todo lo que tiene que ver con el C4 y C5 que es nadamás y nadamenos que el Secretariado de Seguridad Pública y no solo eso, también se quiere agregar a la Fiscalía el Centro de inteligencia que se supone tiene que ver más con la política pero ellos lo quieren convertir en una policía.

Le decía, el acto es de mala fe desde el momento que pretenden mantener poder aun cuando el pueblo ya los ha echado a patadas, lo hacen con el objetivo de tener impunidad, de no pagar los excesos que hayan cometido, porque de otra manera no se entiende el empecinamiento de cambiar la ley a petición del actual gobernador cuando a este ya no le quedan más de dos meses en el cargo.

Lo peor es que pretendan conservar la Fiscalía y robustecerla poniendo en riesgo la democracia si volviesen a actuar como en la pasada elección, o a toda la población tomando en cuenta que esos funcionarios no tienen buena fama.

Dirá usted que a lo mejor es buena idea darle más poder y autonomía a la Fiscalía, pero si lo fuera y la acción se realizará pensando en el pueblo, pues lo habrían hecho desde que llegó el actual gobernador ya que tenía a todo el Congreso a su favor y le aprobaban sin chistar sus propuestas, por eso es fácil observar la mala leche, porque ninguna de estas reformas le “beneficiará” o perjudicará a quien las propone, pareciera que solo se pretende controlar a la futura administración, quieren ejercer un gobierno que ya no les toca porque el pueblo se los quitó.

Claro que todo tiene reversa, sin embargo a la velocidad que actúa el poder judicial en México intentar tumbar esas reformas mediante una controversia o un acto jurídico puede llevar años con la afectación, tal vez hasta se resuelva después de que los daños sean irreversibles.

Hay que decirlo con todas sus letras, quienes se van lo que intentan es amarrarle las manos al gobierno de Morena para que no tenga posibilidad de investigar cómo se ha ejercido el recurso público por las administraciones municipales, las Comapa´s que han sido saqueadas, el propio gobierno Estatal y no solo eso, igual desean tener todo el poder de la fuerza pública para contrarrestar cualquier acción administrativa que les dañe, exacto siguen en busca de impunidad, siguen cuidando sus espaldas como si algo malo hubieran hecho.

¿Qué se debe hacer?, los ciudadanos tendrían que actuar en contra de los diputados panistas y del PRI que se han aliado para dañar al pueblo de Tamaulipas, no es posible que se quieran adueñar del Estado cuando la gente ya les demostró que no les tiene confianza.

Lo ideal, lo que tendría que hacer el congreso de Tamaulipas, es esperar a que llegue el nuevo gobernador, que les planteé cómo va a ejercer el poder, sus proyectos, lo que requiere para realizarlo y a partir de ahí diseñar una reforma a la actual administración pública que se acomode a los requerimientos pensando siempre en beneficio de los tamaulipecos.

La reforma que se plantea hoy más bien debería denominarse camisa de fuerza a la administración que viene ya que no pretenden siquiera escuchar el proyecto del doctor Américo Villarreal sino maniatarlo aunque en eso nos perjudiquen a todos.

En cuanto a la aprobación de las cuentas públicas la realidad es que es un acto inútil, desde hace un buen tiempo todo acto de corrupción no prescribe, es decir, si hay voluntad todos aquellos que robaron dinero no podrán burlar la justicia, tarde o temprano tendrán que pagar ya sea regresando dineros o en la cárcel porque eso es lo que demanda el pueblo y por eso es que han votado por otros colores para ejercer el poder.

Se ve mala fe en todos los actos de la actual legislatura, son un fraude para el pueblo y deben desaparecer ese poder, porque no crea que es solo actúan en contra del doctor Américo Villarreal y su futura administración, no, el daño se lo pueden hacer a todos los tamaulipecos.

EXIGIMOS JUSTICIA… En una marcha de protesta por la calle principal de esta Ciudad y que paró en la explanada de palacio de gobierno, los periodistas de Ciudad Victoria exigieron justicia, el pronto esclarecimiento del asesinato del periodista Antonio De la Cruz, y, sobre todo, que no se busquen mecanismos para proteger a su familia.

Esta es la carta que se entregó a los responsables directos de procurar justicia:

Cd. Victoria, Tamaulipas

A 30 de junio de 2022

CARTA EXIGIENDO JUSTICIA

C. Francisco García Cabeza de Vaca

Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas

Los periodistas de Tamaulipas y en particular de Ciudad Victoria nos dirigimos a usted con esta carta, para EXIGIR JUSTICIA, tras el homicidio perpetrado en contra de nuestro compañero periodista Antonio de la Cruz Hernández.

Ante tan lamentables hechos, que enlutan una vez más al gremio periodístico de la entidad, demandamos que las autoridades en sus distintos órdenes de gobierno atiendan la demanda justa de sus compañeros periodistas para que este caso no quede impune.

Demandamos que se llegue hasta las últimas consecuencias y que la familia de nuestro compañero y amigo Antonio de la Cruz, reciba todo el a poyo por parte de las autoridades estatales y en su caso la federales a través del mecanismo de protección a periodistas.

Demandamos que se sigan las investigaciones pertinentes como en su momento se ha hecho en los casos de homicidio de nuestros también compañeros periodistas Héctor González Antonio y Carlos Domínguez Rodríguez, pero con resultados claros para tranquilidad de nuestro gremio.

Hoy, otra vez somos noticia, los que solo tendríamos que darlas hoy, nos convertimos en el hecho trágico que ocupa los titulares tras el asesinato de nuestro compañero Antonio De la Cruz a manos de no sabemos quién, ordenado por no sabemos quiénes, ni los porqués.

Fueron cuatro balas calibre 40, las que silenciaron la voz de un periodista de intachable trayectoria, que a través de la suya replicaba la de cientos de ciudadanos que lo usaron de puente con las autoridades para que atendieran sus demandas, sus reclamos, sus derechos.

La de los periodistas es, por la naturaleza de este oficio, una voz que representa la de muchos, un privilegio que se convierte en responsabilidad y que en los últimos años ha vuelto a esta antes respetada labor en una tarea peligrosa, a veces, como en este caso mortal.

Agraviados, atemorizados, pero nunca en silencio reclamamos justicia, muy a pesar de que la experiencia nos dicta que la muerte violenta de periodistas casi siempre queda impune.

Exigimos el esclarecimiento de los hechos y castigo para quien o quienes creen que matando periodistas se mata la verdad, se silencia al gremio.

Ccp Gerardo Flores Peña, Secretario General de Gobierno

Ccp Irving Barrios Mojica, Fiscal de Justicia de Tamaulipas

Ccp Olivia Lemus, Titular de Derechos Humanos en Tamaulipas

Ccp Ricardo Rodríguez Martínez, Delegado de Gobernación en Tamaulipas

Ccp Ernesto Vázquez encargado del despacho de la delegación FGR Tamaulipas…

