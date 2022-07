Martha Isabel Alvarado



Eterna, tragedia migrante



.-No hay una política pública migratoria

.-Titular del INM, ‘nadando de muertito’

.-Ojalá fructifique, agenda Biden-AMLO

.-Santiago Nieto, con dos gobernadores



Dice conocido adagio: “No hay mal que por bien no venga”. Y en ese sentido, ojalá que la tragedia que recién ocurrió en San Antonio, Texas, la más grande en la historia, donde varias decenas de migrantes murieron hacinados en la caja de un tráiler, sirva para que el gobierno mexicano adopte una política pública en esa materia.



En los 43 meses que han transcurrido del gobierno del presidente LÓPEZ OBRADOR, dicha política pública no ha existido.



Al principio de su gestión, allá por el inicio de 2019, AMLO adoptó un discurso de: “Vengan todos, aquí son bienvenidos”, lo cual propició las famosas caravanas de migrantes centroamericanos que le tomaron la palabra y se dejaron venir, de: Guatemala, Honduras, El Salvador y anexas. Ya luego se sumaron grupos de personas de otros países.



No contaba en aquellos ayeres López Obrador, con que el entonces presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP le daría tremendo ‘apretón’ al gobierno mexicano, amenazando con imponer aranceles a sus exportaciones, sino frenaban el flujo de los migrantes.



Y ahí fue donde la puerca torció el rabo.



De hecho, uno de los integrantes del equipo del presidente López Obrador que se la ha llevado “nadando de muertito”, desde junio de 2019 en que asumió el cargo, es FRANCISCO GARDUÑO YÁÑEZ, director del Instituto Nacional de Migración. Apenas ayer asomó la nariz en la mañanera del presidente, obligado por las circunstancias.



En el arranque del sexenio de AMLO, fue designado titular del INM un especialista en materia migratoria, TONATIUH GUILLÉN, que en cosa de 6 meses ‘aventó el arpa’.



Lo anotamos al principio de este texto: “No hay mal que por bien no venga”. Ojalá que el encuentro que sostendrán el 12 de julio próximo los presidentes LÓPEZ OBRADOR y JOE BIDEN de Estados Unidos, en territorio norteamericano, sirva para implementar acciones regulatorias del fenómeno migrante entre ambas naciones.



Ojalá que ‘cerrar los ojos’ ya no sea la opción del gobierno mexicano.



Por otro lado, todo indica que serán dos gobernadores, dos, ambos emanados de Morena, los que utilicen los servicios del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de la “4-T”, el queretano SANTIAGO NIETO CASTILLO.



Dicho lo cual, porque el 28 de diciembre de 2021, el gobernador de Nayarit, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, anunció la contratación de Nieto Castillo como Asesor de su Administración. (Hasta donde se sabe, no fue una broma del ‘Día de los Inocentes’, alusivo a esa fecha).



Por su parte, el gobernador electo de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a través de su equipo de prensa, informó que el ex titular de la UIF dará asesoría administrativa y jurídica al grupo del nuevo gobierno estatal, mismo que iniciará los trabajos de entrega-recepción a partir del 1 de septiembre, según lo establece la ley.



Acerca de Santiago Nieto, trascendió, que ya para cuando renunció a la UIF, el 8 de noviembre de 2021, lo traían bien “grillado” con el presidente. Entre otras cosas, con el ‘chisme’ de que sus cuñados andaban como ‘magos’, convirtiendo información privilegiada en ‘lana’.



De modo que AMLO habría tomado como ‘pretexto’ el tema de la suntuosa boda de NIETO CASTILLO con la Consejera del INE, CARLA HUMPRHEY, en Antigua, Guatemala, para “cortar por lo sano”, bajo el argumento de un agravio a la austeridad republicana.



Sobre la tragedia migrante de San Antonio, Santiago Nieto publicó en twitter: “La violencia, la marginalidad, la falta de desarrollo en sus lugares de origen generan el fenómeno. Claro que corrupción, pero al haber sido abandonados en San Antonio, lo más lógico es que hayan entrado a Estados Unidos por algún punto de, perdón, Tamaulipas”.



A lo que, acertadamente, la compañera reportera, DAISY HERRERA, siempre acuciosa y puntual en sus notas, apuntó, en la misma red social: “Bastante interesante su análisis, Santiago Nieto Castillo, que su presencia en Tamaulipas le permita conocer las entrañas de cómo viven el fenómeno migratorio las entidades fronterizas y ojalá le amplíen el catálogo de asesorías para que pueda también intervenir en este tema”. Bien dicho.



Una mala noticia para Tamaulipas, tiene que ver con el caso del compañero reportero TONY DE LA CRUZ, quien fue privado de la vida la mañana de ayer en Ciudad Victoria. No tuvimos el gusto de conocerlo ni de tratarlo, pero coincidimos en el reclamo unánime del gremio para que se esclarezcan los hechos.



En nuestra siguiente entrega comentaremos la reincorporación de CÉSAR YÁÑEZ CENTENO al gabinete de AMLO, como subsecretario de Gobernación, tras permanecer desde 2018 ‘en la banca’, ocupando un cargo de perfil bajo. Su jefe, el titular de SEGOB, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ concedió la única entrevista que ha dado hasta ahora a un medio escrito, al periódico “La Jornada”, cuya directora es doña CARMEN LIRA SAADE, comadre de AMLO. ¡A huevo!.



Ya comentaremos dicha entrevista, muy interesante por cierto.



CONTRAFUEGO: Los migrantes no votan, he ahí el detalle.

Hasta la próxima.