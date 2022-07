Martha Isabel Alvarado



‘Old fashion’



.-César Yáñez, fuera de la “congeladora”

.-Titular de la SEGOB se siente un “plus”

.-“Makito” ‘encabeza’ un gobierno virtual

.-Congreso, le da largas al caso Reynosa



Veremos si ahora que lo sacaron de ‘la banca’, y lo metieron de lleno en la ‘cancha’, el colimense CÉSAR YÁÑEZ CENTENO, ‘rescata’ a su sedicente ‘ahijado’, el reynosense HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, de quien no se tienen noticias desde hace buen rato.



A lo largo de muchos años, Yáñez Centeno ha caminado al lado de ANDRÉZ MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ni más ni menos, durante toda la ruta del tabasqueño en su búsqueda por la presidencia de México.



Sin embargo, desde 2018 en que protagonizó una lujosa boda junto con su pareja, la tlaxcalteca DULCE SILVA, la cual fue motivo de extensos reportajes en las llamadas ‘revistas del corazón’, Yáñez Centeno fue una especie de “ángel caído” de la gracia presidencial.



Se infiere que a César Yáñez ya ‘le levantaron el castigo’, con el puesto que este miércoles le asignaron en la SEGOB, como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.



Cabe recordar que, en diciembre de 2012, una tamaulipeca, MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, fue llamada a ocupar un cargo semejante en Gobernación, la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, durante el sexenio de Peña Nieto.



En el caso de César Yáñez, siendo un operador político de probada eficacia, además de un manejador muy diestro del ámbito de medios de comunicación, es de esperarse que le den ‘jugada’. Aunado a que su designación se interpreta como un guiño al bloque tabasqueño’.



Estaría bien que, desde ese nuevo encargo, Yáñez Centeno le eche la mano al muy desdibujado vocero presidencial JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, al que le falta personalidad, profesionalmente hablando.



Sólo es llamado a escena de vez en cuando por su jefe, Ramírez Cuevas, para que lea la nota de alguno de “los conservadores” que atacan a la “4-T”, o para poner alguna pieza musical que sirva de ‘telón’ a la mañanera. Suponemos que debe tener habilidades para algo más.



¿Será que la llegada de César Yáñez a la SEGOB equivale a un refuerzo, para el proyecto presidencial de Adán Augusto López?. Parecería que el ex gobernador de Tabasco tiene ‘la mesa puesta’, con todo y que la jefa de gobierno CLAUDIA SHEINBAUM se asuma como la ‘corcholata’ favorita en este momento.



A juzgar por sus respuestas en la entrevista de “La Jornada” (la primera que ofrece a un medio de comunicación escrito), Adán Augusto se siente seguro de ser el candidato de Morena a la presidencia de México, por cuanto afirma: “La Secretaría de Gobernación te da un plus”.



Se nota que el Secretario de Gobernación es partidario de la política old fashion, a la antigüita, pues el centro de su discurso no es otro que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



“Este movimiento tiene un líder indiscutible que es al que tenemos que apoyar y que es el que cuenta con el apoyo abrumador de la mayoría de los mexicanos”, señala.



“Pretender que cualquiera de nosotros va a estar a la altura del liderazgo, del compromiso, de la imaginación hecha política pública del Presidente, es equivocarnos, darnos contra la pared. Solitos no somos nadie, juntos es que somos, eso lo deberíamos entender todos”, dice Adán Augusto, sabedor de quién es ‘el gran dedo’ que decidirá el 2024.



“Inteligencia, paciencia, y prudencia”, es la receta de Adán Augusto, dicho por él mismo en la entrevista con “La Jornada”, para lograr la anhelada postulación.



Termina la semana, sin que el Congreso de Tamaulipas le haya puesto mano al caso de Reynosa, que inmerecidamente para sus ciudadanos, tiene un alcalde virtual, CARLOS PEÑA ORTÍZ, y un ‘gobierno’ virtual.



Por el rumbo del Palacio Municipal nadie ha visto a Peña Ortiz físicamente. Él publica videos en sus redes sociales, dizque de recorridos de obras y cosas por el estilo, “para destantear al enemigo”.



Desde que PEÑA ORTIZ incurrió en tantas violaciones a la ley, con todo y que su Secretario del Ayuntamiento JOSÉ LUIS MÁRQUEZ está ‘desatado’ echando mentiras para ‘cubrirlo’, se tiene listo el procedimiento para su relevo, según se sabe.



Pero algo que mantiene ‘empantanado’ el asunto, es que el Congreso local (es decir la bancada panista y sus aliados), se rehúsa a dar el ‘beneplácito’ a alguien que no es de su agrado. Alguien asociado al color guindo, por supuesto. Ya les daremos el nombre del susodicho, para que vean por qué no lo quieren.



Para los que les gusta jugar a las adivinanzas, les diremos que no se trata de ARMANDO ZERTUCHE ZUANI. Se advierte difícil que Morena quiera confiarle una alcaldía, después del “numerito” que se aventó con la JUCOPO, dando su brazo a torcer a las primeras de cambio.



CONTRAFUEGO: En Harvard no enseñan a dar la cara.

Hasta la próxima.