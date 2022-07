Martha Isabel Alvarado



.-Por fin, habla el Congreso del caso Reynosa

.-Que harán exhorto al Cabildo, para la terna

.-Alfonso Peña, muy sonriente al lado de CDV

.-Suspensión Provisional de un juez a “Makito”



Comienza una nueva semana, y una de las grandes interrogantes que traería consigo es: ¿Se va a hacer o no se va a hacer?, pero en este caso, no hablamos de la carnita asada, sino de la terna del Cabildo de Reynosa, con miras a relevar al alcalde CARLOS PEÑA ORTÍZ.



Como es sabido, el pasado sábado, un grupo de diputados locales del PAN ofreció en Reynosa una conferencia de prensa, en la que se abordó ese tema.



Fue el diputado LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, que además es dirigente estatal del PAN, quien habló de exhortar al Cabildo reynosense para la elaboración de la terna en mención. Falta que se lleve a cabo.



Ya en la anterior sesión del Cabildo local, efectuada el pasado viernes, el segundo regidor JUAN GONZÁLEZ LOZANO, del PT, de viva voz, manejó la posibilidad de conformar dicha terna, respecto a lo cual puntualizó: “El Cabildo entenderá, si se llegase el momento, a poner una terna, para que no nos la imponga el Congreso del Estado”.



Por cierto, se vieron muy pobres los diputados del PAN en su comparecencia ante la prensa, pues ni siquiera hubo el acompañamiento del diputado FÉLIX GARCÍA AGUIAR, presidente de la JUCOPO, y a su vez de la Permanente, desde el pasado viernes.



Sólo estuvieron en dicha rueda de prensa, el propio diputado LUIS CANTÚ GALVÁN, RAÚL PÉREZ LUÉVANOS y DANYA AGUILAR OROZCO, quien desde febrero pasado funge como dirigente del PAN en Reynosa, tras la salida de RICARDO MORENO.



No es por intrigar, pero el Congreso del Estado se ha visto titubeante respecto al caso Reynosa, habiéndose pasado el alcalde Peña Ortiz diversos ordenamientos del Código Municipal, ‘por salve sea la parte’.



Por cierto, no todas las cosas malas que le ocurren al alcalde Peña Ortiz son su culpa, también tiene que ver mucho el mal desempeño de algunos de sus colaboradores.



Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la invitación girada por los nuevos mandos de la 4ª. Región Militar de la SEDENA con asentamiento en Monterrey, a la Toma de Posesión del nuevo comandante de la misma, general NORBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ.



Seguramente, cuando dicha invitación llegó al Ayuntamiento, aún se encontraba al frente del mismo ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, quien a la postre retomó su posición como Secretario de Seguridad Pública.



El caso es que el gobernador CABEZA DE VACA hizo una publicación en su cuenta de Twitter, en los siguientes términos: “A la ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera del nuevo mando de la 4/a. Región Militar, asistió también como invitado el Presidente Municipal de Reynosa, Alfonso Peña Rodríguez”.



De hecho, en el fragmento de video que acompaña dicha publicación, se ven el Mandatario Estatal y Alfonso Peña, abrazados y sonrientes, posando para la foto.



Y nada, que luego “Poncho” Peña hizo un desmentido. Publicó en sus redes sociales una nota aclaratoria, asegurando que a evento de la SEDENA acudió como Secretario de Seguridad Pública.



¡Así ha de haber estado la ‘regañiza’ que, suponemos, le ‘acomodo’ su jefa, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ!.



Y todo porque la gente de la presidencia municipal no revisó los eventos pendientes de celebrarse, a los que había sido invitado el alcalde de Reynosa. Aunque pensándolo bien, “Makito” no hubiera ido a dicha ceremonia, pues según se dice, se anda ‘escondiendo’ de la Fiscalía del Estado, que mantiene vigente una orden de aprehensión en su contra. ¡Válgame Dios!.



El muy apreciado compañero SETH ROJAS MOLINA, de cuya recuperación (luego de delicada cirugía) nos congratulamos, publicó en sus redes sociales que un juez federal de Nuevo León, concedió una Suspensión Provisional al alcalde Carlos Peña Ortiz. Según entendemos, dicha protección sería en función de que las autoridades no lo detengan. Veremos cómo evolucionan las cosas.



En este espacio nos gusta hablar de historias de éxito, de una de las cuales nos comparte amable lector: la del reynosense RODRIGO FABIÁN GARZA SOSA, uno de los nuevos valores en el ámbito de las Telecomunicaciones, que incursiona en el mismo con tres radiodifusoras, en los estados de Veracruz, Durango y Quintana Roo.



Poco se habla de Rodrigo Fabián, pero pese a su juventud, lleva muchos años haciendo carrera en la administración pública, en distintas latitudes del país. Por los rasgos de su Perfil: tiene estudios profesionales, trayectoria y buenos contactos, no hay que descartarlo para algo importante en Tamaulipas, en un futuro no tan lejano.



