Análisis Político

Antonio Frausto

Se aferra el ‘Cachorro’ al PAN

Pese a magnas derrotas electorales en el 2021 cayendo en las urnas contra MORENA en los principales municipios del estado y perdiendo la gubernatura en 2022; sorpresiva y descaradamente para muchos, Luis René ‘Cachorro’ Cantú buscará la reelección en la dirigencia panista.

Cuando se conoció la noticia de inmediato surgieron voces en contra, sobre todo, de los panistas tradicionales, que se encuentran hartos de la falta de capacidad y los pésimos resultados de Cantú Galván, pero principalmente de cómo cada vez más el PAN se muestra insensible a la realidad social y se aleja de las familias tamaulipecas.

Aunque el ‘Cachorro’ aún no se ha registrado, de un momento a otro lo hará, al igual que el resto de los aspirantes panistas “si es que hay”, ya que la fecha límite para registrar las planillas es el 24 de agosto, de acuerdo a la convocatoria emitida por la Comisión Estatal Organizadora de la Elección.

Si nos basamos en los méritos, ante el estrepitoso fracaso de su gestión, el reynosense no debería repetir en la dirigencia panista, es más, ni si quiera debería registrarse. Sin embargo, forma parte del grupo político que aún gobierna y que se resiste a perder el poder.

Hasta el momento solamente Luis René Cantú y la ex diputada neolaredense Imelda San Miguel son los que han externado abiertamente que buscarán la dirigencia panista y aunque en teoría serían competencia, ambos tienen el respaldo del grupo Reynosa, por lo que muchos piensan que, si son los únicos que se registran, la elección sólo será una simulación.

Hay voces que dicen que otros que intentarían ocupar la silla panista, son el ex legislador victorense Arturo Soto, el representante panista ante el IETAM, Luis Tomás Vanoye que sería apoyado por una corriente del panismo más tradicional en Victoria, e incluso que el mismo César “Truko” Verástegui.

Si la dirigencia panista fuera un premio meritorio, sin duda que el que la recibiría sería el tampiqueño Chucho Nader, fue el único que soportó los embates morenistas durante los procesos electorales del 2021 y 2022 con victorias, primero, reeligiéndose como alcalde, ganando las diputaciones locales y federales de su distrito y después, dándole el triunfo al candidato de la alianza Va por Tamaulipas en su municipio.

Sin embargo, todo parece indicar que no sucederá, ya que hasta el momento no se escucha ninguna figura política ligada al edil tampiqueño, ni al ex candidato a gobernador para registrarse.

Sobre todo, después de que la semana pasada Luis René Cantú se reunió con el Senador, Ismael García Cabeza de Vaca y César Verástegui para desayunar, donde los tres se mostraban muy sonrientes y un día después en una cena con Chucho Nader, fotografías presumidas en las redes sociales de estos personajes.

Si no sucede nada extraordinario, el grupo Reynosa tendrá el control del Partido Acción Nacional en Tamaulipas durante los próximos años, manteniéndose vigentes en el poder y llevando la batuta para elegir a los candidatos en el 2024.

¿Esto es lo mejor que le puede suceder al PAN tamaulipeco? ¿Qué pensarán sus más tradicionales militantes de la reelección de Luis René ‘Cachorro’ Cantú? ¿Se registrarán candidaturas sorpresas que pelearán por la dirigencia panista?

