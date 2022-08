Martha Isabel Alvarado



Como niños con juguete nuevo



.-‘El primo incómodo’, la ‘comidilla’ en RB

.-“No mentir y no robar”, les vale madres

.-Diputados morenistas, locos de contento

.-El dueño de la mina ‘refugiado’ en Texas



Según se sabe, el alcalde de Río Bravo, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, “El Calabazo”, no pierde las esperanzas de convertirse en Secretario General de Gobierno, como parte de la administración estatal que está llamado a encabezar AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



El supuesto ‘padrino’ de Villegas González en esos afanes, sería el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, de Madero, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.



Aquí lo hemos dicho, que el alcalde de Río Bravo emanado de Morena, anteriormente diputado federal por el Partido Encuentro Social, es un personaje de perfil bajo y pocas luces, algo que quizá no abona la altura de miras con que busca gobernar Villarreal Anaya.



Habría que recordar que, durante su gestión, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, gobernador de Tamaulipas de 1987 a 1993, tuvo a dos ‘gallones’ como titulares de la Secretaría General de Gobierno.



Uno de ellos, HERIBERTO BATRES GARCÍA, abogado de profesión, que ocupó el cargo de Director de Gobierno adscrito a la Secretaría de Gobernación, a nivel federal, con dos presidentes de México: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO y MIGUEL DE LA MADRID HURTADO.



Comparado con BATRES GARCÍA, “El Calabazo” es una caricatura.



Habrá que ver si no le afecta al alcalde de Río Bravo en su presunta aspiración de ocupar un cargo en el próximo gobierno estatal, la súbita ‘prosperidad’ de su primo y segundo Síndico, JOEL EDUARDO YÁÑEZ VILLEGAS, que es la ‘comidilla’ en dicha localidad.



El “no mentir, no robar y no engañar al pueblo”, que son el estandarte de Morena y de LÓPEZ OBRADOR, se les olvidaron al alcalde y su primo, a juzgar por las circunstancias.



Ya no de hallar el sobrino de “El Calabazo”, como ‘disimular’ lo de su mansión ubicada en las calles Galeana con Independencia del fraccionamiento Río Bravo, considerando que hasta hace relativamente poco tiempo, anda ‘a pata’.



Suele suceder, que la gente “se clava” en los presuntos actos de corrupción que se dan en los municipios grandes, pero en ocasiones son más escandalosos los registrados en pueblos chicos, como Río Bravo en este caso.



En ese sentido, nos han comentado que Díaz Ordaz, cuya presidenta es NATALY GARCÍA, surgida de Morena, tiene también sus ‘bemoles’, pero ya hablaremos del asunto con información concreta.



Los que andan “como niños con juguete nuevo”, son los diputados locales de Morena, ante la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, TRIELTAM, dejando sin efectos los acuerdos tomados en la sesión del Congreso del 30 de junio pasado.



Entre ellos, la conformación de la Diputación Permanente.



Es del dominio público que los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso Local no han dado una -tanto los hombres como las mujeres- en lo que va de la 65 Legislatura. Los del PAN les han ganado todo: la JUCOPO, el tema del Presupuesto de Egresos, lo de las nuevas placas vehiculares, etc, etc.



De ahí que el resolutivo del TRIELTAM les vino “como anillo al dedo”. Nomás falta que los susodichos diputados panistas litiguen este asunto y lo reviertan, para colmo de la ‘mala pata’ de los morenistas.



En el plano nacional, llamó la atención que el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, no asistió a la Plenaria de los Senadores de ese Partido, efectuada ayer. Seguramente, para no molestar a AMLO, que trae ‘helado’ al coordinador, RICARDO MONREAL.



El Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ canceló con anticipación su asistencia a la Plenaria de los Senadores de Morena, toda vez que se encuentra vacacionando en Boston, Massachusetts, de acuerdo a una nota del periódico “El Universal”.



Respecto a la tragedia de los 10 mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe en una mina ubicada en Sabinas, Coahuila, ya se supo que el gobierno federal entregará 4 millones de pesos a cada una de las familias de ellos, una vez que la Directora de Protección Civil, LAURA VELÁZQUEZ, no pudo lograr su rescate.



¿De dónde va a salir esa ‘lana’?. ¿Acaso de los bolsillos de su presunto ‘dueño’, el tamaulipeco, RAFAEL GARCÍA LUNA ACUÑA?. Según se sabe, este señor se encuentra ‘resguardado’ en McAllen, refugio favorito de políticos en apuros.



Nadie de la “4-T”, ni el muy ‘picudo’ MANUEL BARTLETT, han aludido al dueño de la mina, que finalmente es su proveedor de carbón.



CONTRAFUEGO: Todo sea por el ‘bisne’.

Hasta la próxima.