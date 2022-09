Martha Isabel Alvarado

‘Carrilla’ pesada a jueces

.-Ausentes ediles de Morena, en gira de CDV

.-La Borrega y El Calabazo no son requeridos

.-AMLO, vuelve a ‘torpedear’ al Poder Judicial

.-Armando Villanueva una vergüenza de STJE

El que se la jugó con CÉSAR VERÁSTEGUI, El Truco, pero al parecer no quiso esperar más para ver qué pasa con la impugnación que interpuso el PAN ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la elección para gobernador, fue JOSÉ LUIS MONTOYA RAMÍREZ, ex funcionario de varios gobiernos Priistas.

Durante la pasada contienda para gobernador, Montoya Ramírez depositó sus esperanzas en El Truco, incluso lo observamos muy animado en el cierre de campaña amenizado por “Los Invasores de Nuevo León”, en el estadio “Adolfo López Mateos”.

La novedad es que a Montoya Ramírez le dieron chamba este martes como tesorero municipal en el Ayuntamiento de Río Bravo, de Morena, a cargo de HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, El Calabazo.

Según trascendió, HÉCTOR IVÁN REYES, quien se venía desempeñando al frente de dicha Secretaría desde el inicio de la gestión de Villegas González, solicitó licencia al cargo, supuestamente, para integrarse al equipo del gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sin precisar en qué posición.

Por cuanto hace a José Luis Montoya, él fungió como asesor de cabecera de la primer Síndico, IRMA AMELIA GARCÍA VELAZCO, durante el Ayuntamiento de Reynosa 2013-2016.

Doña Irma Amelia posteriormente solicitó licencia pues resultó agraciada con una diputación local plurinominal por el PRI, y su suplente MIRIAM CRUZ GALLEGOS, fue llamada como titular.

Por su parte, el gobernador CABEZA DE VACA cumplió (este martes) la gira que tenía pendiente por el municipio de Río Bravo, y entre otras cosas, llevó a cabo la inauguración de la calle Guanajuato. El alcalde HÉCTOR VILLEGAS, El Calabazo, no fue requerido.

Lo mismo aconteció en Matamoros donde el mandatario estatal panista, durante la misma jornada del martes, inauguró la pavimentación de la colonia Montebello, en la colonia Las Brisas, evento en el que no estuvo presente el alcalde MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega.

El jefe de la Oficina Fiscal, TOMÁS REYES SILVA y la Secretaria de SEBIEN estatal, YAHLEEL ABDALÁ, así como la diputada local plurinominal SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, acompañaron a CABEZA DE VACA en sus actividades por esa Heroica Ciudad.

Por cierto, se sabe que será el próximo sábado cuando se lleve a cabo en Matamoros un gran festejo en honor de los peloteritos que representaron a México en el campeonato mundial de Ligas Pequeñas realizado recientemente en Williamsport, Pennsylvania.

Muy merecido dicho reconocimiento, pues los chicos, de la mano de sus entrenadores, dieron todo en el diamante de Williamsport, destacando marcadamente algunos de ellos, como el pitcher MIGUEL PADILLA, cuyo futuro se antoja prometedor.

Es de suponer que el Gobierno de Tamaulipas también se discutirá con un homenaje a los chicos de la Liga Matamoros, A.C., luego de que pusieron en alto el nombre de nuestro estado.

El presidente LÓPEZ OBRADOR no pierde oportunidad de “dejarle caer la vara” al Poder Judicial, como lo ha hecho esta semana en dos de sus conferencias mañaneras. Esto les dijo:

“La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No representan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida como artificial en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo”.

Lo más extraño, es que ante estas embestidas tan directas de AMLO, las reacciones del Poder Judicial Federal, son algo pasmadas.

A propósito del tema, en Tamaulipas, el periodista CARLOS F. SALINAS DOMÍNGUEZ, publicó en sus redes sociales un texto en que alude al que fuera magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA, de triste memoria.

“En lo de Tamaulipas es de bandidos, por ejemplo ese despreciable sujeto que se llama Armando Villanueva, me consta, en asuntos personales, que es un corrupto ladrón de lo peor, pretendió robar, en compañía de aboganster de Reynosa, unos terrenos de mi familia en Laredo, en el tribunal del distrito el magistrado, rara avis por su honradez y capacidad, Gonzalo Carrillo nos dio la razón, exhibiendo con su fallo las raterías de Armando Villanueva, hoy, como tal para cual es director de la escuela de derecho de la UAT, seguramente enseñará a robar y recibir “cañonazos” a los futuros abogados uateños”, señala textual Salinas Domínguez en su crítica.

El Ayuntamiento de Nuevo Laredo a cargo de CARMEN LILIA CANTUROSAS está de luto, ante el fallecimiento del regidor JORGE VALDEZ VARGAS, acaecido ayer. Descanse en paz.

CONTRAFUEGO: Empiezan a “bajarse del barco”.

