Estos chingadazos si duelen…

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto las primeras tres impugnaciones que le llegaron sobre la elección de Tamaulipas y que fueron interpuestas por el Partido Acción Nacional, no hay sorpresas, su decisión es la misma que tomó el Instituto Estatal Electoral, la misma del Tribunal Electoral de Tamaulipas que es darle la razón a Morena, al Doctor Américo Villarreal Anaya, es decir, son tres golpes bien dados y por una sola razón, los argumentos que mostraron los magistrados federales para darle revés a los panistas son los mismos que ya hemos escuchado.

La verdad es que los pronósticos son muy alentadores para el equipo del doctor Américo Villarreal, según fuentes en México ya el TRIFE ha tomado decisión respecto al resto de las impugnaciones y van en el mismo sentido.

Exacto, da la impresión de que los abogados contratados por el PAN para darle seguimiento al caso fue el último gran negocio de alguien que ya se va en los próximos días y de sus asesores comandados por los calderonistas incrustados en la nómina estatal.

Era previsible el resultado, de entrada porque las casillas que impugnaron los panistas están firmadas por sus representantes, no se protestaron en el momento adecuado que es al terminar el computo de las mismas, ni se tomaron la molestia de documentar los presuntos errores que se cometieron, es decir, impugnaron la elección nomás para cobrar más días sus honorarios, para engañar a alguien o para rasguñar lo más posible, pero no se ve por ninguna parte que en realidad quisieran revertir resultados que sería lo único que le podría convenir a su presunto patrón y menos para anular la elección.

Claro, un Tribunal no le puede dar la razón a un parte nomás porque dice que le hicieron trampa o que se cometieron delitos.

Según los enterados será el miércoles, finalmente, cuando conoceremos el resto de las resoluciones oficialmente, faltan 12, pero le insisto, no parece haber nada que pueda provocar un resultado diferente, aunque aquí le comentaremos cualquier novedad.

Por lo pronto, hay que decir que con esas resoluciones el TRIFE saluda al recién reelecto dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú, quien se autodenomina El Cachorro, y le confirma que si va perdiendo todo otra vez, y quizá los votos de los tamaulipecos no les dolieron tanto porque todo han querido y podido comprar hasta hoy, pero las resoluciones del TRIFE si que los han vuelto locos, esos si han sido chingadazos que duelen porque definitivamente le pone fecha de caducidad al cabecismo, y no solo eso, lo coloca entre la espada y la pared, es más, ya casi listo para ser ajusticiado por las nuevas autoridades…

ACUSA EQUIPO DE AMÉRICO DE UN DOBLE DISCURSO A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN… En una conferencia con la prensa el equipo de recepción de la administración estatal en el inicio de proceso físico de la transición gubernamental anunció que no hay claridad y menos voluntad para hacer las cosas conforme lo demandan las leyes y el pueblo.

“Esperábamos una transición ordenada, rigurosa y eficiente en el marco de la ley pero a pesar de la disposición y civilidad política manifiesta, encontramos la constante búsqueda de deslegitimación del resultado electoral con descalificaciones y calumnias, con ataques, difamaciones, depreciando la voluntad popular y el estado de derecho”, se dijo en la conferencia.

La coordinación del equipo de transición por parte de Américo Villarreal, informaron que no se ha encontrado la respuesta deseada, “al contrario, hostilidad, desinterés, falta de disposición y evidente desprecio a las instituciones y al pueblo, primero desconocieron el proceso y al ver resultado irreversible, decidieron desde el Congreso modificar estructura del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, transfiriendo atribuciones a la Fiscalía General de Justicia, para entorpecer el inicio de la nueva administración, conclusión: lo que hemos recibido del Gobierno de Cabeza de Vaca ha sido un doble discurso, al declarar sus funcionarios que no ha rispidez y hay disposición al trabajo en equipo, por un lado y por el otro, el dirigente del PAN y el Senador Ismael, asegurando que la elección será anulada, negándose a aceptar la derrota que les propinó el pueblo, es una situación vergonzosa, hipocresía política, discurso que no engaña a nadie”.

Solicitaron disposición y no es solo alarde, o bravuconerías, que haya acciones concretas, “pero se han ido al extremo del cinismo, piden que presentemos pruebas del saqueo que denunciamos hace unos días y las fotos no mienten, hay imágenes de que hasta el domo de Palacio retiraron. Se llevaron los arcos sanitizantes para prevenir el contagio de COVID, una pequeña parte de lo que han estado haciendo las últimas semanas, cuando falta muy poco para que concluya su periodo”.

Señalaron que no permitirán la constante de todo el sexenio que fue robarle hasta la esperanza al pueblo, y que el gobernador electo está trabajando en todo ello.

“El doctor AMÉRICO mantiene una incansable labor en la Ciudad de México, reuniéndose con miembros del gabinete federal, revisando temas prioritarios, como la salud, seguridad, bienestar, infraestructura, economía, inversiones entre otras, como una muestra clara que la transformación está por llegar a Tamaulipas; no serán esos personajes siniestros de los últimos 6 años, quienes vayan a detener esta transformación”, sostuvo uno de ellos.

