Martha Isabel Alvarado



Oseguera, “El Incondicional”



.-“El Calabazo”, sigue en modo ‘reflector’

.-El ‘Profe’ Escalón agarra “segundo aire”

.-¿Seguirá ‘bateando’ el segundo síndico?

.-Olga Sánchez dándole ‘RCP’ a Oseguera



De un modo u otro, el ex diputado federal del PES, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, mejor conocido como “El Calabazo”, sigue siendo “hombre-noticia”, esta vez, por su solicitud de licencia a la alcaldía de Río Bravo, y su integración al equipo de transición.



Quién lo hubiera imaginado, de alguien con perfil tan bajo.



Al tenor de la solicitud de licencia de “El Calabazo”, el que agarró su ‘segundo aire’, fue el profesor TEODORO ESCALÓN MARTÍNEZ, que ya ocupó esa silla de la alcaldía riobravense de 1999 al 2001, cargo al que llegó bajo las siglas del PRD.



Cabe recordar que en 2010 Escalón Martínez buscó repetir en la titularidad del Ayuntamiento de Río Bravo, abanderado por el Partido del Trabajo, pero se quedó muy lejos del primer lugar de la tabla, el cual correspondió a JUAN DIEGO GUAJARDO, que en aquellos ayeres ganó la alcaldía por el PAN, tras controvertida impugnación.



Pero la suerte volvió a sonreírle ayer al “Profe” Escalón, que a temprana hora asumió la presidencia municipal riobravense, ante la salida de “El Calabazo”, quien a esa hora andaba apresurado por viajar a Ciudad Victoria.



Horas más tarde, “El Calabazo” apareció en escena, en la capital del estado, en una conferencia de prensa que ofrecieron integrantes del equipo del gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA comisionados para la entrega-recepción, e incluso llevó la voz cantante sobre algunos temas.

Lo que no sabemos, es si ahora que asumió el gobierno de Río Bravo, al “Profe” Escalón le dejaron el ‘encargo’ de que mantenga el trato privilegiado que desde el inicio de la administración ha recibido el segundo Síndico, JOEL EDUARDO YÁÑEZ VILLEGAS, (primo de “El Calabazo”) que tiene fama de ‘batear’ pesado.



Suponemos que el “Profe” Escalón no querrá meterse en ‘broncas’ “amarrándole las manos” a un pariente de quien lo ‘recicló’, políticamente hablando, bajo la marca de Morena.



“Perro que da en comer huevo, aunque le quemen el hocico”, dice conocido adagio, que seguramente conocerá el veterano profesor Escalón, de 67 años de edad, originario del ejido “Pozas de Santa Ana”, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.



Los representantes del gobernador electo, esta vez en voz de “El Calabazo”, se siguen lamentando de que no han encontrado la apertura que esperaban en los comisionados del gobierno saliente.



En días pasados, el dirigente estatal del PAN, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro, aseguró que la elección de gobernador de Tamaulipas efectuada el 5 de junio pasado, “se va a caer”.



Al parecer, los directivos panistas de Tamaulipas tienen muchas veladoras encendidas al magistrado REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, que desde el 2 de septiembre de 2021 es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF.



Reyes Mondragón se desempeñó como coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de México, durante el sexenio de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. Su jefe directo en aquellos ayeres, era el abogado chiapaneco ROBERTO GIL ZUARTH, a quien Reyes le debe en buena medida su crecimiento profesional.



En el estado de Hidalgo, ayer se cerró un ciclo de 93 años preeminencia del PRI en esa entidad, con el evento de Toma de Protesta de JULIO MENCHACA SALAZAR, de 62 años, como nuevo titular del Poder Ejecutivo Estatal, emanado de las filas de Morena.

La semana anterior se armó tremenda ‘boruca’ con un encuentro privado que tuvo precisamente el magistrado REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, con la ex candidata del PRI al gobierno de Hidalgo, CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, bajo la presunción de que le harían “chapuza” a Julio Menchaca.



Sin embargo, ayer se disiparon dudas respecto al triunfo de Menchaca Salazar quien, por cierto, estuvo acompañado por el gobernador electo de Tamaulipas AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en su ceremonia de unción. Ambos fueron compañeros en el Senado.



Finalmente anotaremos que, durante el Informe del alcalde de Ciudad Madero, el reelecto ADRIÁN OSEGUERA KERNION, la que le echó muchas ganas tratando de ‘revivirlo’ (políticamente) con ‘maniobras’ tipo RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) fue la ex Secretaria de Gobernación, la actual Senadora OLGA SÁNCHEZ CORDERO, quien manifestó desde el micrófono:



“Quiero desde aquí decirle a nuestro gobernador electo, Américo Villarreal, que cuenta con un alcalde institucional, con un alcalde comprometido con la Cuarta Transformación y con un alcalde con el que puede contar incondicionalmente”.



Quizá doña Olguita no sabe que, Oseguera no pudo hacer ganar a la marca Morena en las elecciones para gobernador de Tamaulipas, dando lugar a sospechas de un supuesto ‘amasiato’ con el PAN.



CONTRAFUEGO: ‘Lástima Margarito’.

Hasta la próxima.