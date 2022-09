Tenemos equipo para competir en todo el torneo: Axel Galván

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El defensor victorense Axel Galván afirmó que “Corre TDP” se encuentra trabajando para medirse ante Irritilas FC, duelo que sostendrán este domingo en tierras laguneras.

“Creo que este inicio de torneo hemos jugado bien, el equipo entrena bien y este fin de semana podemos sacar los tres puntos allá en San Pedro y tenemos equipo para competir en todo el torneo”.

Axel, quien ha militado con Correcaminos desde las divisiones inferiores, expresó el compromiso y el orgullo que siente al portar esta camiseta y llegar al futbol profesional en la Liga TDP.

“Me siento muy bien porque pertenezco desde la quinta división a Correcaminos, solo no estuve el tiempo que fue la pandemia, pero soy feliz de estar de regreso aquí en “Corre” y me he sentido muy bien con el equipo, soy de aquí de Victoria y siento los colores de Correcaminos”.

Acerca del regreso de las Fuerzas Básicas a Correcaminos, comentó: “me siento muy bien porque es una oportunidad para todos los de Ciudad Victoria y siento que los que están aquí la están aprovechando muy bien junto conmigo y pues le echamos todas las ganas para poder competir en el torneo”.

De igual manera, refrendó su preparación y trabajo en el presente torneo para contribuir con el resto de sus compañeros.

“Yo me comprometo a jugar bien y a jugar para el equipo, poder clasificar a la liguilla y hacer un buen papel en la liguilla”.

Además, agradeció a la afición que los apoya en cada partido: “muchas gracias por venir a todos los partidos estamos muy agradecidos con ellos y vamos a luchar por ellos”.

“Corre TDP” cumplirá con la jornada 5 del Grupo 16 de la Liga TDP al visitar a Irritilas en compromiso a disputarse este domingo 18 de septiembre a las 16:00 horas en el Estadio Quinta Ximena.