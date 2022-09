Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un contundente 7-0…

Con un contundente 7-0 terminó ganando Américo Villarreal Anaya la gubernatura de Tamaulipas a Francisco García Cabeza de Vaca y su PAN, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue como se esperaba, favoreció por unanimidad a Morena y validó la elección, le quitó, prácticamente la limpió, de todo el mugrero con que quiso mancharla el actual mandatario y sus secuaces.

El Trife concluyó que no hubo violencia generalizada, que tampoco hubo dinero del narco o del huachicoleo en la campaña, que los votos son los que emitieron los tamaulipecos, en resumidas cuentas, le respondieron al PAN y a quien le mueve los hilos que una elección no se califica por dichos, por periodicazos, menos por deseos sino que cada impugnación debe ser respaldada con pruebas fehacientes y en su impugnación no se encontró ninguna de ellas, no por lo menos en lo que respecta a los delitos graves.

Tres horas de sesión y quedaron cosas pendientes, pero lo definitivo es que los magistrados electorales por fin se atrevieron a darle tranquilidad al pueblo de Tamaulipas, a eliminar la incertidumbre y el clima de estrés que estaban generando los allegados al gobernador, pero, sobre todo, le dieron la certeza al pueblo de que quien lo gobernará hizo un proceso para elegirse más confiable y decente que su contrincante.

Así culminó el proceso electoral en el Estado, con una sesión especial de la máxima autoridad en materia electoral para evaluar las elecciones y, como siempre lo he dicho, la misma le abonó lo que nos urgía, la certidumbre y el aumentar la confianza en la futura administración.

Así que, el próximo sábado iniciará en Tamaulipas una nueva administración estatal, un gobierno emanado de Morena y encabezado por Américo Villarreal qué, para bien o para desgracia de muchos, ha sembrado muchas expectativas sobre una mejor calidad de vida, desarrollo social, seguridad y todo lo que pueda desear un ser humano para los tamaulipecos.

Se va la administración panista, lo hace, como todas, con aciertos, con muchos errores y dejando mil pendientes, de lo bueno, hay que reconocerle que apaciguo un Estado que estaba en llamas, le dio algo de tranquilidad a un pueblo que ya no toleraba los niveles tan altos que alcanzó la violencia y la inseguridad, igual hay que dejar por sentado que hubo fallas que se reflejaron en el abandono de algunas ciudades como la nuestra, también corrupción y que pudieron terminar mucho mejor las cosas después del resultado de la elección del 5 de junio, vaya no debieron aferrarse como loquitos al poder.

Pero bueno, al paso del tiempo, conforme vayamos padeciendo o disfrutando resultados, sabremos a ciencia cierta qué ocurrió con el sexenio que termina, si en realidad fue tan bueno como lo dicen los azules o tan malo como lo pintan los de guinda, el chiste es que todo tiene un inicio y un final por lo que, lo de ahora, ya es pesar en el futuro, en la forma como el pueblo tiene que protegerse para que cada administración que venga sea mejor, más sana, más decente, más eficiente en su forma de administrar el poder y el dinero.

Por lo pronto, el lunes se oficializó el gabinete, los nombres de cada Secretario y la primera tarea es revisar presente y pasado de cada personaje que ya tiene un nombramiento amarrado, conocer de sus defectos y virtudes, hacerles sentir que los estamos vigilando, pero también dejarles muy claro el respaldo, la idea que de todos juntos podemos hacer gobiernos mucho más amables con su gente.

Después de ello, es tiempo de que la sociedad civil se organice, que el pueblo proponga el rumbo y el ritmo a seguir, entender que, como dijo un exgobernador al rendir protesta como tal, Tamaulipas no nace y muere cada seis años lo que hace necesario corregir los errores, los excesos pero igual tener la inteligencia para mejorar lo que se haya hecho en forma regular o buena.

Hoy, después de un contundente 7-0, el pueblo tiene muchos sueños, expectativas, e ilusiones, lo que toca es comprender que nada se hace en automático, que para ver realizados todos los anhelos hay que participar porque sino de ese mismo tamaño serán nuestras desilusiones, así que el pueblo, el sabio pueblo, el pueblo bueno como dicen ellos, será quien tenga ahora sí, la última palabra…

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com