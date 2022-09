Martha Isabel Alvarado



Validan a Américo



.-Legisladores del PRI se entregan a Morena

.-Adlátere de Beltrones, ‘coquetea’ a SEGOB

.-‘Papá incómodo’ pone en aprietos a alcalde

.-Ratifica Tribunal Federal, la victoria de AVA



Según trascendió, el Senador de primera minoría por el PRI, MANUEL AÑORVE BAÑOS, del estado de Guerrero, anda como “gato viudo”, ahora que ya no tiene cercas a su padrino, MANLIO FABIO BELTRONES.



De acuerdo a las crónicas de la comparecencia del Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ en la Cámara Alta, misma que tuvo lugar este martes, Añorve fue de ‘acomedido’ a dar la bienvenida al jefe de SEGOB, tan pronto descendió de su vehículo.



Según se comenta, Añorve Baños está “que se pela” por dar su voto a favor de la reforma de las Fuerzas Armadas, a fin de que estas realicen labores de seguridad pública en las calles, hasta 2028.



Lo cual debe ser verdad, a juzgar por la actitud de “minino” que ha adoptado a últimas fechas Añorve Baños, que alguna vez tuvo la gran oportunidad de contender por la gubernatura de su estado de origen, Guerrero, y perdió las elecciones.



La añoranza del Poder que les ha pegado a algunos Priistas, está cabrona, pues algunos de ellos son capaces de hacer cualquier cosa con tal de seguir “en la jugada”, y aquí estamos viendo un ejemplo.



Habrá que ver si no llegamos al extremo de ver a la Senadora SYLVANA BELTRONES, de primera minoría también, pasarse del PRI a Morena, como lo hicieron esta semana dos paisanas suyas, las únicas dos diputadas que tenía el tricolor en el Congreso de Sonora: KARINA ZÁRATELAS y ELY SALLARD HERNÁNDEZ.



Esperemos que la hija de Manlio Fabio Beltrones no caiga en la misma ‘tentación’ que estas dos diputadas locales del PRI, a las que de inmediato les dio la bienvenida el gobernador de aquel estado, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, quien fuera secretario particular de LUIS DONALDO COLOSIO.



Otra que se aventó una ‘maroma’, primero del PRI al PES y luego del PES a Morena, fue la ex diputada federal OLGA SOSA RUIZ, quien finalmente logró agarrar ‘hueso’ en el próximo gabinete estatal.



Mucho se comentó durante la campaña, que la pretensión de Sosa Ruíz estaba enfocada en la Secretaría de Bienestar Social o en la de Educación, pero a final de cuentas no quedó en ninguna de las dos.



La Secretaría del Trabajo, es el ‘premio de consolación’ que obtuvo Sosa Ruiz, y hasta donde sabemos, por poco y se queda sin nada.



A punto estuvo Olga Sosa, según nos cuentan, de que lo ocurriera lo mismo que a muchos otros que aspiraban a buen puesto por la ‘talacha’ que hicieron en campaña, y a la mera hora se quedaron ‘vestidos y alborotados’.



No sabemos por qué razón, pero en Tamaulipas la Secretaría del Trabajo se encuentra algo ‘devaluada’, luego de que los gobiernos más recientes la han tomado como ‘factor’ de negociación política.



Por ejemplo, en dicha Secretaría estuvo despachando como titular, DIANA CHAVIRA MARTÍNEZ, tan sólo porque su hermano FRANCISCO CHAVIRA, que se manejaba como candidato ‘independiente’, le entregó su ‘apoyo’ al PAN.



En el caso de Olga Sosa, lo más probable es que no la hayan querido dejar ‘desamparada’, ahora que ya no tiene a su supuesto ‘padrino’ SERGIO CARMONA, y por eso le dan la Secretaría del Trabajo. ¿Peor es nada?.

En Tamaulipas, recientemente hemos visto casos de hijos que han metido en ‘aprietos’ a sus padres, políticamente hablando. Uno de ellos, LUIS ALEJANDRO ESPINO ACOSTA, hijo del Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, con un tema de querer agenciarse la alcaldía de Reynosa por la vía de los “billetes”, por cierto, no aclarado.



Pero aún ese caso tan escandaloso, no generó tanto revuelo mediático como el del papá del alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, el panista MAURIO TABE, don DANIEL TABE TABE, que machete en mano amagó y casi lesiona a un verificador del gobierno capitalino, que pretendía clausurar su negocio por presuntas irregularidades. Qué miedo.



Finalmente, luego de una jornada complicada y con dos licencias a cuestas aprobadas por el Senado de la República, se confirmó el triunfo de AMÉRICO VILLARREAL como gobernador de Tamaulipas, en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.



CONTRAFUEGO: Todo un galimatías.

