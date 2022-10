Gattás pide que Fiscal le de “carpetazo” a su proceso legal

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, le hizo un llamado al Fiscal General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, para que le carpetazo al proceso legal que hay en su contra.

En el marco de un evento que se realizó la mañana de este lunes, el edil aseguró que las líneas de investigación están basadas en notas periodísticas y consideró que todo eso ya se va a terminar.

Desde el 12 de noviembre del 2021 se inició la carpeta de investigación FGJ/UEIORPI/05/2021 en contra del alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, por los delitos Operaciones con recursos de procedencia ilícita; según la Fiscalía ha sido citado en diversas ocasiones a la audiencia inicial y no ha comparecido.

Sobre esta situación, Eduardo Gattás ha denunciado en varias ocasiones que ha sido víctima de una persecución política de la administración que concluyó.

-¿Le haría un llamado al Fiscal?

“Que le de carpetazo, porque bueno, está todo en notas periodísticas, y este creo que le van a dar carpetazo ya a todo. No nada más a lo mío”, respondió Eduardo Gattás.

En ese mismo tema dijo que, “a mí lo que me interesa es que cierren las carpetas de todas las personas que estuvieron investigadas exclusivamente en la campaña, en el proceso electoral, no nada más la mía, que cierren todo; porque bueno, el gobernador Américo –Villarreal Anaya- va a gobernar con mucho cariño, amor, sabiduría para todos los tamaulipecos, no con odio, como lo gobernó la anterior administración”.

Gattás Báez advirtió de la situación que vivió el ex fiscal del Estado de Veracruz, “nada más recordando lo que le pasó al Fiscal de Veracruz, ayer estuve con el gobernador Cuitláhuac el de Veracruz, y recordemos la historia, recordemos lo que le pasó al Fiscal en Veracruz, no acabó muy bien, y en ese sentido creo que sin duda el Fiscal se tiene que portar bien con los tamaulipecos y hacer bien las cosas, como las quiere el gobernador”.