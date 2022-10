Marco Antonio Vázquez Villanueva

Duro y a la cabeza…

Con el adjetivo de “No es honorable” el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, a través de las instancias correspondientes le notificó el pasado lunes al hasta hace poco presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Horacio Ortiz Renan, que no será ratificado en su cargo, le argumentan que hay una evaluación que incluye un sinfín de quejas y denuncias en su contra.

La verdad es que fue duro y a la cabeza el golpe porque lo descalifican, aunque no pasan, hasta hoy, de ser palabritas, de esas que difícilmente hacen daño en un político experimentado, digo, pudo ser peor, es decir, todas las quejas incluirlas en una carpeta de investigación y no solo ser destituido sino inhabilitado y hasta puede que fuera a parar a la cárcel si se encuentran motivos para ello.

Hay otra verdad, la forma de tratarse, entre el actual gobierno y el expresidente del STJE la marcó el ahora destituido o por lo menos eso se dice entre quienes están cerca del poder, que Ortiz Renan por órdenes de Cabeza de Vaca provocaba que les liberaban ordenes de aprehensión a placer y los hostigaban de cualquier manera posible al grado de que tenían que andar con un amparo bajo el brazo para tratar de inhibir todos esos actos legaloides en su contra.

Y si, lo que sigue si es que se desea limpiar y mejorar al STJE, es provocar una auditoria a fondo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado porque las menciones de que algunos jueces y magistrados torcieron la ley son muchas, hay incluso señalamientos de que todos los nombramientos de magistrados se hicieron fuera de la legalidad, sin que se cumplieran tiempos, con el único requisito de que le sirvieran al exgobernador.

Ya bajo la tutela de Ortiz Renan también hay que decir que lo mismo ocurrió en algunos nombramientos de jueces, secretarios y funcionarios de esa dependencia, impartidores de justicia que no tuvieron más mérito que ser novios, novias o amantes de consejeras de la judicatura o algún rabo verde disfrazado de magistrado.

Por supuesto, así como hubo y hay denuncias contra Ortiz Renan y otros jueces, los abogados también defienden a muchos impartidores de justicia, a algunos magistrados y a infinidad de personal de ese poder, por eso se tiene que hablar de una auditoria amplia y profunda, para no cometer abusos contra quienes no solo merecen estar en ese espacio sino la posibilidad de continuar y mejorar su posición.

El caso es que comenzó una limpia en el Supremo Tribunal, es obvio que muchas cosas no se hacían bien y la prueba quizá sea el magistrado que les ganó un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligó a restituirlo en el cargo porque cuando se le pretendió echar no se siguieron los procesos correspondientes.

Qué el golpe contra Ortiz Renan fue duro y a la cabeza, quizá, yo insisto que así se llevan, y casi hay seguridad de que este no acudirá a otras instancias para defenderse de los hechos, porque podrá alegar que no ha sido actor intelectual del actuar de jueces o magistrados que perseguían a políticos o despojaron de bienes a muchos tamaulipecos, pero ante la autoridad superior no tendría formar de probar que no era el responsable de la buena marcha del mismo, de que ello no ocurriera, pero aún, que hasta existe un audio donde un subalterno solicita una orden de aprehensión contra un operador político de la campaña del ahora gobernador, así qué, comienza la limpia por lo que los otros jueces y magistrados que actuaron de manera sospechosa ya deberán de estar poniendo sus barbas a remojar…

PRETENDE UAT DESARROLLAR A LA NIÑEZ ADOPTANDO AMIGOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanudó el programa tutorial de servicio social denominado Peraj Adopta un Amigo, en el que jóvenes universitarios fungen como mentores de niños de primaria, apoyándolos y motivándolos para desarrollar su máximo potencial.

Este programa federal, coordinado a nivel institucional por la Dirección de Servicio Social de la Secretaría de Gestión Escolar, retoma sus actividades tras la interrupción debida a la pandemia de COVID-19, y contempla para el ciclo 2022-2023 la participación de alrededor de sesenta estudiantes universitarios en cinco escuelas primarias de Tamaulipas.

Su implementación se ejecuta de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional de la UAT estipulado por el Rector Guillermo Mendoza Cavazos. En él se establece el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la comunidad universitaria en todos los ámbitos mediante la constante interacción con los diversos actores sociales presentes en sus áreas de acción.

En ese contexto, el programa se inició en la Escuela Primaria República de México, ubicada en la colonia San Marcos de Ciudad Victoria, y se pondrá en marcha también este fin de semana en escuelas de Matamoros y Reynosa.

De acuerdo con el plan de trabajo, los jóvenes universitarios que fungen como amigos Peraj realizarán su labor durante diez meses con alumnos de quinto y sexto grado de las escuelas primarias. Con ello se pretende establecer una relación significativa y personalizada encaminada a fortalecer en la niñez escolar su autoestima, sus habilidades sociales, sus hábitos de estudio, ampliar su cultura general y sus horizontes.

En el programa UAT Peraj Adopta un Amigo participan por el Campus Victoria la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades; la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la Facultad de Comercio y Administración. Por la zona norte participan la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe y la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros.

Cabe destacar que a los prestatarios de servicio social se les ofrece un espacio de participación ciudadana donde desarrollan su compromiso con la sociedad y enriquecen su formación humana como futuros profesionistas.

