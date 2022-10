Martha Isabel Alvarado



La vida es negociación



.-Los ‘sembrados’ de Adán Augusto, para 2024

.-Busca “JR” apalancarse para llegar al Senado

.-Presentan el ‘roster’ de la Secretaría de Salud

.-Estrategia de Seguridad enfocada en regiones



No hace mucho, comentamos en este espacio que nos parecía un tanto escandaloso, que un Senador del PRI tan cercano al otrora súper poderoso MANLIO BELTRONES, diera su voto a favor de lo que se ha dado en llamar la ‘militarización’ del país.



Estamos hablando del Senador guerrerense MANUEL AÑORVE BAÑOS, que forma parte del establo de Beltrones, cuyos ‘coqueteos’ con Morena nos parecían algo desproporcionado.



Y nada, que nos quedamos cortos. Ahora se sabe, que la mismísima hija del ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Sonora, SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ votó junto con Morena, a favor de que las fuerzas armadas permanezcan en las calles hasta 2028.



En los albores del gobierno de AMLO, se manejó el nombre de Manlio Fabio Beltrones entre los mega proveedores de medicamentos que se habrían enriquecido con los “malditos gobiernos neoliberales”. Pero nunca hubo una denuncia formal.



En aquellos ayeres, trascendió que Beltrones Rivera era dueño de Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., Comercializadora de Productos Institucionales, S.A. de C.V., y de Distribuidores, S.A.



Capaz que a “Don Beltrone” se la tenían guardada y ahora se la ‘perdonaron’, a cambio de lo que estamos viendo actualmente en el Senado de la República, al menos en Comisiones.



Bien dice una frase: “La vida es negociación”.

Mientras tanto en Ciudad Victoria continúa la asignación de cargos en la estructura estatal del gobierno que encabeza el Doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en su primera semana de labores.



Uno de ellos sería el de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgo Sanitario, la COEPRIS, que recayó en el Doctor ALBERTO MOCTEZUMA CASTILLO, del municipio de Mante.



Habría que recordar que Moctezuma Castillo fue uno de los ganadores del proceso interno de Morena efectuado en agosto pasado, convirtiéndose en uno de los consejeros de ese Partido por el 6º. Distrito, de un total de 10.



El Doctor Moctezuma fue designado en abril de 2020 director de la clínica D-24 del ISSSTE, ubicada en Mante.



La alineación de la Secretaría de Salud con el Doctor VICENTE JOEL HERNÁNDEZ a la cabeza, la complementan los Sub Secretarios: GABRIEL DE LA GARZA ex alcalde de San Fernando y ex Director del DIF estatal, JORGE LUIS GARZA RUIZ y EDUARDO MARTÍNEZ BERMEA, este último, ex delegado del ISSSTE en Tamaulipas.



La Secretaría de Salud se advierte como una de las dependencias con cuadros más consistentes, y dadas las raíces profesionales del nuevo gobernante estatal, no podría ser de otra manera.



Por su parte, el flamante Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas, SERGIO HERNANDO CHÁVEZ GARCÍA, revela detalles de la nueva estrategia que será aplicada en esa materia, basada en cinco regiones.



Habría que recordar que el general CHÁVEZ GARCÍA estando aún en activo, prestó sus servicios en Tamaulipas, como coordinador de Seguridad de la región centro con base de operaciones en Ciudad Victoria, durante el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ.



Asimismo, no hace mucho, el general Chávez fungió como comandante de la 8ª zona militar con sede en Reynosa.



El que se dejó ver muy animoso en su propósito de acercarse al Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ el pasado sábado, durante la estancia del funcionario federal en Tamaulipas, fue el ex súper delegado de los Programas del Desarrollo, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”.



Al término del evento encabezado por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en el recinto ferial, “JR” incluso acercó a sus padres que lo acompañaron en la ocasión, para que saludaran al jefe de la SEGOB y aspirante presidencial.



Dícese que “JR” tiene puestas sus esperanzas en Adán Augusto para obtener la postulación a Senador de la República en 2024. Y que en calidad de “mientras”, le ha pedido la delegación de Tamaulipas.



Tal vez, Gómez Leal decidió buscarle por el rumbo de la CDMX y la SEGOB, pues sabe que en Tamaulipas está fuerte la competencia para dicha posición, empezando por el jovenazo AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, que ya desde ahora se muestra muy activo.



Ya que hablamos del Senado, todo un lío de vecindad se formó en la sesión de ayer, cuando la ahora integrante de la fracción del PAN, LILY TÉLLEZ llamó “hienas” a sus pares de Morena desde la tribuna, y en respuesta, las legisladoras LUCÍA TRASVIÑA y ROCÍO ABREU, de la fracción guinda, le echaron toda “la caballería” encima.



CONTRAFUEGO: Muchos ‘trapos al sol’.

Hasta la próxima.