Martha Isabel Alvarado



Fiesta en Ciudad Victoria



.-Emite INM, alerta a nombre de CDV

.-Ex mandatario monitoreado por FGR

.-Alianza ‘Va por México’, herida grave

.-Aprueban reforma de F.A. en Senado



A juzgar por lo que manifiesta el dirigente nacional del PRD, JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, acerca de cómo votaron sus Senadores la reforma para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública en las calles hasta 2028, la alianza “Va por México” estaría ‘herida de muerte’.



“Es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO. Y peor aún, que dos Senadores del PRD la hayan acompañado, en contra de los principios y programas del Partido”, publicó Zambrano en su cuenta de Twitter.



A su vez, el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, no dudó en calificar la aprobación de dicha reforma, como una “una traición” a los ideales de la alianza “Va por México” así como a la voluntad de los mexicanos que votaron por la oposición.



Como es sabido, con 87 votos a favor y 40 en contra, fue aprobada la reforma en mención, luego de un intenso cabildeo del Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, en frecuentes visitas a la Cámara Alta.



Los dos Senadores del PRD que apoyaron con su voto la aprobación de dicha reforma, fueron: el coordinador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA y ANTONIO GARCÍA CONEJO.



“Me avergüenzan”, fue lo que dijo el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano a estos dos legisladores. Por cierto, Mancera negó que la investigación que lleva a cabo en su contra la Fiscalía de la CDMX bajo una acusación de espionaje telefónico, haya influido en el sentido de su voto. ¿Le creemos?.



Los Senadores del PRI que dieron su voto a la iniciativa de AMLO, fueron: SYLVANA BELTRONEZ SÁNCHEZ, hija del ex dirigente nacional del Partido tricolor, MANLIO FABIO BELTRONES.



Así como ERUVIEL ÁVILA, ex gobernador del Estado de México, el ex diputado federal JORGE CARLOS RODRÍGUEZ MARÍN, VERÓNICA MARTÍNEZ y NUBIA MAYORGA, esta última, cercanísima a MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, quien sí mantuvo su voto en contra.



Ya les habíamos comentado aquí, que otro personaje muy cercano a “Don Beltrones”, el Senador de primera minoría por Guerrero MANUEL AÑORVE BAÑOS votaría a favor de dicha reforma, y finalmente así lo hizo.



Al igual que sus compañeros de bancada ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ y MARIO ZAMORA, este último, ex candidato a la gubernatura de Sinaloa, que como tal generó una imagen de ser muy aguerrido. ¿Y?.



A querer o no, la aprobación de la Ley de las Fuerzas Armadas eleva los bonos de una de las ‘corcholatas’ para la presidencia de México, como es el titular de SEGOB, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, quien de esta manera entregó buenos resultados a su jefe.



Por cuanto hace a la reunión que encabezó en Matamoros el Embajador de los Estados Unidos en México, KEN SALAZAR, trascendió que sólo se abordaron temas de Seguridad y cuestiones concernientes a los cruces fronterizos.



Es decir, que no hubo espacio para que el alcalde MARIO LÓPEZ HERÁNDEZ expusiera sus proyectos de agua potable y saneamiento que traía a mano, ni para que hiciera las gestiones de las que habló con los medios de comunicación previamente.



Según se sabe, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL canceló su asistencia a dicha reunión con KEN SALAZAR, durante la mañana.

Al ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se le empiezan a complicar las cosas, toda vez que ayer el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado en el cual revela que la FGR solicitó la colaboración del propio INM, “para verificar e informar sobre los movimientos de ingreso y salida en el territorio nacional” del ex mandatario.



“Dichas medidas están relacionadas a una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”, añade el texto.



Un 6 de octubre, pero de 2017, el gobierno de CABEZA DE VACA detuvo al ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, preso aún hasta el día de hoy. Sólo como dato coincidente.



Hoy es día de fiesta en Ciudad Victoria, pues precisamente en esta fecha se conmemora el 272 aniversario de su fundación. Veremos si el alcalde LALO GATTÁS se discute con una buena celebración.



También hay fiesta en casa del muy estimado abogado y político ALFREDO CASTRO OLGUÍN, que hoy celebra su cumpleaños. Desde aquí le mandamos un abrazo, deseándole lo mejor.



Otro cumpleañero de hoy es don JESÚS CAVAZOS, que por largos años fungió como fotógrafo oficial del Ayuntamiento de Reynosa, creando un rico legado de gráficas memorables. Felicidades.



CONTRAFUEGO: Estiró demasiado el chicle.

Hasta la próxima.