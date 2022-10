Martha Isabel Alvarado



Las otras visitas de AMLO



.-Todo listo, para la visita presidencial

.-AMLO y gabinete en Ciudad Victoria

.-Muchos pendientes de la Zona Libre

.-La ‘encarmonada’ de Ciudad Madero



A propósito de la visita que esta semana realizará a Tamaulipas el presidente LÓPEZ OBRADOR, los días martes y miércoles, consideramos que vale la pena recuperar algunos detalles de cómo han sido anteriores giras del mandatario a nuestra entidad.



Como bien se ha de recordar, la primera visita de AMLO a suelo tamaulipeco se llevó a cabo en Reynosa el 4 de enero de 2019, recién ‘estrenado’ en la presidencia de México.



En dicha ocasión, el tabasqueño prometió “serenar al país” y a Tamaulipas, y pidió apoyo para crear la Guardia Nacional.



Misma fecha en que el mandatario federal implementó la llamada Zona Libre o Zona franca, traducida en la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento, y el ISR del 30 al 20, así como al precio de las gasolinas y al aumento al doble del salario mínimo en la franja fronteriza de México con Estados Unidos.



En este evento, López Obrador habló de una duración de dos años para el programa Zona Libre, pero más adelante, en noviembre de 2020, decretó una extensión del mismo hasta 2024.



Abrimos paréntesis, para anotar que derivado de dicho programa, en Tamaulipas, el REPUVE inició con muchas deficiencias, personal poco capacitado, insuficiencia de citas y pocos módulos de atención.



El plazo del mismo se venció, y los resultados quedaron muy por debajo, en virtud de lo cual el gobierno federal lo amplió del 20 de septiembre al 3 de diciembre. Y en ese sentido, parecería positivo el avance de cerca de 600 mil autos regularizados hasta septiembre.



Sin embargo, el ingreso de autos ilegales no se ha logrado contener, se siguen internando vehículos de ese tipo, sin la menor restricción. Cerramos paréntesis.



Otra de las visitas de AMLO a Tamaulipas tuvo lugar el 7 de septiembre de 2019. Se trató de una gira temática por hospitales de nuestra entidad, entre otros, los ubicados en Tula y Ciudad Madero.



Cabe recordar que, en el evento efectuado en el hospital rural de Tula, su director JAIME VIVIANO BENAVIDES, abrió el programa con un discurso ingenioso que calificó casi como una “emergencia” por el nervio que le causaba hablar ante el presidente de la República.



Entre los muchos médicos invitados a ocupar las primeras filas de dicho evento, estuvieron el ahora gobernador de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y su esposa MARÍA SANTIAGO DE VILLARREAL, justamente frente al atril desde donde López Obrador emitió su mensaje.



A tres años de distancia de aquel evento en Tula, Villarreal Anaya estará del otro lado de la raya, arriba del estrado, ahora en calidad de anfitrión, ni más ni menos.



En aquella gira por hospitales del 2019, fue que surgió una supuesta queja de AMLO hacia el entonces gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en torno al equipamiento de un hospital de Ciudad Madero, que habría sido cobrado, mas no instalado.



¿Lo recuerdan?. Presuntamente, el contrato para la remodelación de dicho hospital fue otorgado al hoy finado empresario SERGIO CARMONA, por parte del Gobierno de Tamaulipas.



Según trascendió, de aquella “irregularidad” se desprendió la renuncia de varios funcionarios estatales: el jefe de gabinete VÍCTOR SÁENZ, el subsecretario de Salud, HORACIO GARCÍA ROJAS y el Contralor MARIO SORIA LANDEROS, presuntamente.



En 2020, el 28 de agosto para ser exactos, hubo una visita más de AMLO, a Reynosa nuevamente, la cual quedó marcada por un discurso muy ríspido del gobernador Cabeza de Vaca, con frases como: “Ahora resulta que uno tiene que andar aclarando los dichos de un delincuente confeso”, refiriéndose al caso de EMILIO LOZOYA.



“Quieren sacar raja política, ven venir las elecciones del año que entra, pero no entienden que este tipo de politiquerías cuestan vidas en Tamaulipas”, fue otra de las frases textuales de Cabeza de Vaca.



El 19 de febrero de 2022, durante una visita a Nuevo Laredo relacionada con un programa de modernización de las Aduanas, AMLO y CDV se ‘reencontraron’, y hasta una selfie se tomaron.



A diferencia de lo pasado, la visita que esta semana tiene programada AMLO a Tamaulipas, se daría en plena “luna de miel” del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, surgido de Morena.



Ya sin un gobernador ‘incómodo’, ¿seremos la tierra en la que fluye leche y miel?. Pretextos no hay, para no “dejarse caer”.



CONTRAFUEGO: “Amor con amor se paga”, AMLO dixit.

Hasta la próxima.