Aprueba Legislatura 65 de Tamaulipas Guardia Nacional para garantizar seguridad en Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- La Legislatura 65 del Congreso del Estado aprobó con 19 votos a favor y 17 en contra, la Minuta que reforma la Constitución Política de México en materia de Guardia Nacional, y que otorga certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad hasta el año 2028.

El diputado Marco Antonio Gallegos (Morena) propuso modificar el texto del Dictamen que declaraba improcedente dicha reforma constitucional.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, en su participación afirmó que esta reforma solo comprueba el fracaso del Gobierno Federal actual.

“La Minuta que hoy quieren aprobar es una renuncia del Gobierno de México para hacerse cargo de una responsabilidad constitucional en materia de seguridad pública y entregársela a los militares hasta el 2028”, expresó.

El diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Félix Fernando García Aguiar, resaltó que están a favor de una estrecha coordinación de las fuerzas públicas y los tres órdenes de Gobierno, pero que no es prioritario darle estás atribuciones y control absoluto de la seguridad a los militares, pues no están preparados para esta actividad.

El coordinador del PRI, Edgar Melhem Salinas, dijo que no se trata de un tema para sacar raja política, “tenemos que ver que no se trata de una reforma integral, solo se amplía el plazo de algo que ya está estipulado en la ley”.

Mencionó que esta reforma concretamente es solo de coadyuvancia y no de control total a los militares, “no se vale politizar un tema tan sensible. En Tamaulipas se reconocen los avances del 2010 a la fecha en Tamaulipas en materia de seguridad, pero también se necesita a las Fuerzas Armadas por eso reiteramos el apoyo a este asunto”.

El legislador Javier Villarreal (Morena) destacó hay resultados positivos que demuestran que las Fuerzas Armadas son clave para la seguridad del país, “la cuarta transformación jamás ha buscado militarizar al país, ni sustituir a las autoridades civiles, contrario a ello se busca pacificar y brindar asistencia a las entidades federativas para la paz en México”.