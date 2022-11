Marco Antonio Vázquez Villanueva

Es una farsa la reforma electoral…

Los avances en materia democrática en México dejan claro que no existe mucho que reformar en materia electoral, si acaso crear un organismo con independencia y capacidad de aplicar exámenes de control y confianza a todo aquel que aspire a un cargo público, de elección o no, tal vez lo referente al voto electrónico en un afán de modernizarnos, igual una forma de obligar a los partidos a tener una vida interna democrática y, claro es, honestidad para elegir a las autoridades electorales, pero nada de eso se propone porque todo lo que se ha dicho hasta hoy es una farsa, fingen, los que proponen y sus contrarios, que quieren cambiar pero buscan dejar todo igual, o peor.

Se habla de eliminar el financiamiento a los partidos en épocas no electorales, eliminar los organismos electorales en los Estados, reducir el número de Diputados y Senadores, entre muchas otras cosas, la verdad es que si le quitan el dinero a los partidos la delincuencia los va a financiar y lo siguiente será que presentarán sus candidatos y gobernaran como ya sucede en muchas partes de México, quitar los órganos electorales locales sería un retroceso al federalismo y la oportunidad que desde México hagan lo que les dé la gana, y la verdad es que los 500 diputados y los 128 senadores son pocos ya que la mayoría no representan a nadie, lo ideal sería democratizar a los partidos para que de esa manera cada uno de los elegidos represente un interés de los ciudadanos y así se resuelve ese problema.

Otra propuesta es la elección de las autoridades electorales vía voto, la pregunta es, ¿quién va a calificar las mismas?, más aún, ¿qué garantiza que los electos, además de populares, tendrán capacidad de organizar elecciones y vigilar nuestra democracia?, es real que urge que los consejeros electorales y magistrados de los tribunales electorales se deban más al pueblo que a los partidos políticos, pero elegirlos no garantizaría imparcialidad, ni independencia, menos calidad.

Ante lo chato e inútil de la reforma lo mejor es pensar que tampoco pasará y que suena más a un buscapiés que a una propuesta que se busque hacer realidad. Así es, se ve muy bonita, pero no sirve de nada, porque no se observa por ninguna parte que pretenda cerrar la puerta a los ladrones, a los malos políticos que son el origen de todas nuestras desgracias en cuanto a la administración pública se refiere, a la corrupción e impunidad.

Ah, se olvidaba, reducir el número de diputados y senadores o cambiar la composición de los órganos de poder de nada servirá, pocos o muchos robarán lo mismo o seguirán siendo inútiles si no tienen calidad moral, conocimientos, una ideología o, por lo menos, valor para defender la razón u objetivo por el que le hayan electo sus representados.

En México hay condiciones para reducir el financiamiento a los partidos políticos, porque lo hará la delincuencia y si no es así seguro van a caer en manos de malos empresarios y en nuestro México lindo y querido nadie desconoce que quien paga manda, por tanto, gastar dinero en la política, al menos en este momento, es una necesidad, una inversión, e indudablemente es más barato que caer en manos de gente sin escrúpulos.

Sobre el órgano electoral, el árbitro, de ninguna manera se puede permitir el retroceso de eliminar los institutos electorales locales, o los OPLES que le llaman ellos, al contrario, se deben fortalecer para garantizar la vida democrática en los municipios y Entidades, en todo caso lo que se debería eliminar es toda la estructura federal y que las tareas que realiza sean delegadas a los organismos estatales y ellos funcionen como comisionados, tampoco es lo deseable, ya que el equilibrio es necesario, pero si se trata de quitarle fuerza o poder a algo se debe entender que desde hace mucho se busca eliminar el centralismo.

La propuesta de reforma da para mucho, pero hasta hoy son discusiones estériles porque de nada le sirve al país lo que se propone mientras no se busque que solo políticos decentes puedan acceder al poder.

Es una farsa la reforma electoral que se anuncia, tanto de los que la proponen como de los opositores porque si en realidad se pretendiera el bien común y fortalecer la democracia no se requiere quitarle dinero a nadie, ni representatividad, basta con obligar a los partidos a tener una vida democrática, reuniones con su militancia, que convoquen a todos cada semana, quincena o mes y, por supuesto, con crear el Instituto para detectar políticos mariguanos, ladrones, vagos, locos, viciosos y anexas, no es un disparate, es una propuesta seria, la creación de un organismo que pueda hacer pruebas de control y confianza a todos aquellos que pretendan ocupar cargos públicos de elección y de mando en las administraciones públicas, y no solo cuando lleguen sino también cuando salgan, no es mucho, nomás que pueda hacer exámenes psicológicos, toxicológicos, revisar sus declaraciones patrimoniales y contrastarla con sus ingresos, quizá ello no garantizaría tener buenos gobiernos, pero por lo menos sí que los errores se cometieron actuando de buena fe.

Tiene usted razón, nunca van a proponer una institución así, un organismo que pueda detectar los pecados de los políticos porque no se trata de mejorar nuestras condiciones, nomás de garantizar su impunidad y, de preferencia, que unos cuantos se sigan quedando con todo, pero haciéndonos creer que es por voluntad nuestra, por ello le reitero, es una farsa la reforma electoral, de un lado y del otro…

FIRMA UAT CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de El Salvador, establecieron un convenio amplio de colaboración que estrechará los lazos de amistad y cooperación estratégica internacional en beneficio de estudiantes, docentes e investigadores de ambas instituciones de educación superior.

En sesión virtual desde la sala de juntas del edificio de la Rectoría en Ciudad Victoria, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, presidió la firma del acuerdo por videoconferencia con la Mtra. Ana Iveth Escobar de Umanzor, rectora de la UNAB.

En este contexto, el rector Guillermo Mendoza dijo que este tipo de colaboración contribuye a fortalecer el trabajo que viene desarrollando la UAT en la implementación de su nuevo modelo educativo, en el que se destaca la movilidad estudiantil y docente.

De igual manera, refirió que la UAT cuenta con importantes trabajos en materia científica y académica que se compartirán con la UNAB para fortalecer sus grupos de investigación y servicios educativos que ofrecen en El Salvador.

Por su parte, la rectora de la UNAB Ana Iveth Escobar de Umanzor agradeció la disposición de la UAT para celebrar este acuerdo que calificó de histórico, porque además de estrechar los lazos con la comunidad universitaria mexicana, permitirá a la institución salvadoreña cumplir con las políticas que se han marcado en materia de internacionalización académica.

Cabe señalar que el convenio marco contempla, en primera instancia, organizar actividades conjuntas entre la UNAB y la Facultad de Enfermería de la UAT en Nuevo Laredo, en materia de cooperación académica, científica y tecnológica, así como el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores mediante la movilidad presencial, virtual o híbrida.

El establecimiento de este acuerdo abre también oportunidades para las facultades de enfermería de la UAT, con la posibilidad de ampliar la colaboración mediante diplomados, cursos, talleres, congresos y conferencias.

Se propone también la posibilidad de implementar investigaciones y publicaciones científicas conjuntas, a fin de generar conocimientos novedosos y de utilidad para las comunidades mexicanas y salvadoreñas.

En la sesión, el rector Guillermo Mendoza Cavazos estuvo acompañado por la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, y por la Dra. Nohemí Selene Alarcón Luna, directora de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo, quien expuso los objetivos del convenio, en donde resaltó que se dará inicio a capacitaciones para la UNAB en temas de investigación enfocada a la salud de adultos mayores.

Desde la sede de la UNAB en El Salvador, la rectora Ana Iveth Escobar de Umanzor estuvo acompañada por la Mtra. Miriam Gladis de Marroquín, Decana de la Facultad de Enfermería de la institución salvadoreña, entre otras autoridades.

