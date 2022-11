Marco Antonio Vázquez Villanueva

Amor con amor se paga…

El aumento del presupuesto para Tamaulipas será muy significativo para el primer año, completo, de Morena en el gobierno, mayor al 10 por ciento para llegar a más de 70 mil millones de pesos a ejercer en el 2023, para que se dé una idea, la Entidad pasará al selecto grupo de los 8 Estados con mayor inversión pública.

Lo que sigue tendrá que ser por fuerza un gasto ordenado, una vigilancia escrupulosa del mismo, auditorias constantes a obras y servicios, en resumen, que se siga avanzando en combatir y prevenir la corrupción para que el incremento presupuestal no se vaya a ir por una coladera, que se note que es real la necesidad de gastar mejor los dineros.

Exacto, este gobierno actual tiene que tomar de ejemplo el desgarriate que dejó la administración anterior para no cometer el mismo pecado, para que cada peso que llegue se note en el bienestar de la población y no en la riqueza personal de unos cuantos, como sucedió con Francisco García Cabeza de Vaca y su pandilla.

¿Quiere saber de qué le hablo?, mire, un pequeño ejemplo, un par de años atrás el gobierno estatal anunció con bombo y platillo que iba a cambiar todas las tuberías de agua y drenaje del primer cuadro de la capital Ciudad Victoria, concluida la obra, ponga eso entre comillas, dijeron que la inversión fue de más de 600 millones de pesos, el resultado, pues tal pareciera que todo lo pegaron con chicle y caca porque se ven fugas por todas partes, lo mismo de agua potable que sucia, los pavimentos otra vez se están deteriorando y tampoco sirvió de mucho la acción para que hubiera agua en las llaves de las casas como lo habían prometido, como esa obra hubo cientos por todo el Estado, nomás fueron de apariencia o para justificar dinero que iba a parar a los bolsillos de los amigos o de quienes pagaran su moche al adjudicárselas, para el saqueo.

Se preguntará usted porque antes no se aumentó el presupuesto, la respuesta es sencilla, no se presentaban proyectos el objetivo de que no se mezclara dinero auditable con el que casi tenían en las manos, por ello las obras se hacían con la clase de vicios descrita líneas arriba, se estaba tirando lo poco que había con la pura idea de quedarse con un buen moche, una buena cantidad de lana haciendo ellos mismos las obras.

También tiene razón, por supuesto que ayuda que el presidente Andrés Manuel y el gobernador Américo Villareal sean del mismo partido, igual que Erasmo González que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados federal, que tiene mano en la repartición del presupuesto, sea un tamaulipeco, pero más significativo es que el dinero vaya a ser fiscalizado, que cada peso se invierta para lo que se presupuesta.

Claro, al final como tamaulipecos, como victorenses, pues ya estábamos hartos del desdén de todos los gobiernos, de los priístas y panistas que nos odiaron por igual, hoy, sea como haya sido, lo único que importa es que habrá más dinero y que si vigilamos todos ese gasto habrá más bienestar, mejor calidad de vida, por supuesto, el hecho igual sirve creer que es real eso de que amor con amor se paga y esto de entregar más presupuesto es la mejor muestra de que el gobierno estatal tiene un gran respaldo del presidente…

UAT CELEBRA REUNIÓN DEL COLEGIO DE DIRECTORES… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la onceava reunión del Colegio de Directores de la máxima casa de estudios de la entidad en la Escuela Preparatoria Mante.

En este contexto, el rector hizo un recorrido por las instalaciones del plantel y expresó su reconocimiento a la institución por su compromiso con la sociedad, al ofrecer servicios educativos de nivel medio superior con un alto nivel académico en beneficio de la juventud estudiantil de El Mante y la región sur de Tamaulipas.

Acompañado de la Mtra. María del Pilar Garza Aguilar, directora de la Escuela Preparatoria Mante, Mendoza Cavazos dio apertura a la sesión, en la que se abordaron temas y proyectos estratégicos en materia académica, desarrollo docente, gestión de los servicios escolares, entre otros que responden al Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.

Por su parte, la Mtra. Garza Aguilar dijo que la reunión representa una oportunidad para mostrar al Colegio de Directores el trabajo que se realiza para fortalecer la educación media superior que ofrece la UAT.

Asimismo, tuvieron participación la Dra. Rosa Issel Acosta González, la Dra Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar; la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; y el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general de la Universidad.

La juventud estudiantil de la Preparatoria Mante brindó al rector y a los directores una emotiva bienvenida, amenizada por la Marching Band de esta institución universitaria, en una visita que consistió en un recorrido por los talleres de Diseño Gráfico, Artes Visuales, Música, Artes Escénicas, Círculo de Lectura, Club de Música, Matemáticas y Ecología, entre otros espacios para el desarrollo del aprendizaje, la difusión cultural y científica.

El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos compartió impresiones con alumnos del Club de Artes y el Club de Primeros Auxilios; además de recorrer las áreas deportivas de básquetbol, futbol y del grupo de animación.

Constató los diferentes programas y herramientas que se ofrecen a la comunidad estudiantil para fortalecer su educación integral y prepararlos para continuar con éxito en la vida universitaria, tales como bibliotecas digitales, programas de tutorías, laboratorios de idiomas, equipamiento de multimedia, salas de videoconferencia e interacción para educación a distancia.

De igual manera, se destacó el apoyo que brinda la UAT en becas de excelencia, aprovechamiento académico, y becas permanentes para alumnos con capacidades diferentes; además de una amplia variedad de servicios académicos, recreativos, de asistencia social y cultural.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com