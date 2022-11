Cabeza de Vaca no podrá ser candidato a senador: Santiago Nieto

Redacción InfoNorte

Francisco García Cabeza de Vaca no podrá ser candidato en la elección extraordinaria al Senado de la República en Tamaulipas, aseguró el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

De visita en Ciudad Victoria, Nieto afirmó que al tener una orden de aprehensión vigente en su contra, Francisco García Cabeza de Vaca no puede participar en un proceso para contender a un cargo de elección popular.

“La constitución en el artículo 38, fracción quinta, señala que se suspenden los derechos políticos a partir de que existe una orden de aprehensión, cuando una persona se encuentra prófuga de la justicia y por ser prófugo de la justicia a partir de la orden de aprehensión, es el caso particular de Francisco Cabeza de Vaca, al encontrarse en Estados Unidos o sustraído de la acción de justicia, se actualiza la hipótesis que es prófugo de la justicia y no podría contender por un cargo de elección popular”, mencionó.

Santiago Nieto explicó que la legislación es clara respecto a las personas que se encuentran vinculadas a un proceso por una pena que amerita acción preventiva de la libertad, como es el caso del ex gobernador de Tamaulipas, por lo cual Cabeza de Vaca ni siquiera podría presentarse como candidato suplente.

“Tanto propietarios como suplentes deben reunir las mismas características y es tener un modo honesto de vivir, sí una persona está vinculada a proceso por una pena que amerita acción privativa de libertades, en términos de la fracción segunda del artículo 38 o cuando se encuentra prófugo de la justicia, desde la orden de aprehensión, no tiene a salvo sus derechos políticos electorales, en virtud que se considera que no tiene un modo honesto de vivir y por lo tanto no puede ser candidato a un cargo de elección popular”, añadió.