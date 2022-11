Martha Isabel Alvarado



‘Leyenda urbana’



.-Maki Ortiz, niega a Margarita y Felipe

.-Caso ‘Tony’ con avances, sin precisar

.-“Morena contra Morena”, en Coahuila

.-Triunfa republicana Mónica de la Cruz



Veremos qué tan cierto es lo que dijo el subsecretario de Seguridad Pública, RICARDO MEJÍA BERDEJA en la conferencia mañanera de AMLO (la mañana de ayer), en relación al caso del compañero reportero TONY DE LA CRUZ, asesinado el 29 de junio pasado.



En su sección (publicitaria) de los jueves, denominada “Cero Impunidad”, Mejía Berdeja abordó el tema, aunque en forma muy lacónica, en los siguientes términos:



“Por último, en el caso de crímenes cometidos contra periodistas, informar que, además de la vinculación a proceso, en el caso de Antonio de la Cruz en Tamaulipas, carpeta de investigación que tiene a su cargo la Fiscalía General de la República, ya se tiene identificado el presunto autor material y se espera que actuaciones próximas deriven en la posibilidad de detenerlo. Es cuanto Presidente”.



A decir verdad, las investigaciones del caso de Tony, de cuyo ataque a mano armada se derivó también la muerte de su hija CINTHIA DE LA CRUZ, de 23 años, van muy lentas.



Ya han transcurrido casi cuatro meses y medio, sin que la FGR haya resuelto el asunto. Esperemos que ello ocurra antes de que el subsecretario Mejía Berdeja ‘aviente al arpa’ para irse de candidato de Morena al gobierno de Coahuila.



Nada fácil por cierto le pinta a Morena la elección en dicha entidad gobernada aún por el PRI, dicho lo cual por el pleito tan enconado que Mejía Berdeja trae con el también aspirante de Morena a la gubernatura, el Senador ARMANDO GUADIANA TIJERINA.



Y como se ven las cosas, quizá no sea el Partido Tricolor, hoy ‘dueño’ de la plaza, el que podría hacer perder a Morena en Coahuila, sino el propio Guadiana, que tiene billetes pa’ aventar pa’ arriba.



Nomás ‘para abrir boca’, Guadiana Tijerina ya ha publicado algunos desplegados pagados en medios capitalinos, dando a conocer su inconformidad, por los supuestos ‘dados cargados’ desde Palacio Nacional a favor de Mejía Berdeja.



¿Se acuerdan de aquellos tiempos en que el PRI hacia perder al PRI en Tamaulipas?. Pues hagan de cuenta.



Uno de esos casos, fue el del empresario constructor ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ que en 2003, siendo candidato del PRI a la diputación federal del distrito 02, “perdió” ante su competidora del PAN, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.



Fue un caso muy sonado el de Cantú Reséndez. Y lo que son las cosas, la ganona de aquella ‘acción’ presuntamente perpetrada por grupos priistas, logró que Maki Ortiz ‘se la creyera’, y emprendiera una carrera política, que por cierto le ha resultado muy rentable.



A todo esto, la tarde-noche de este miércoles vimos parte de un interesante ejercicio periodístico realizado en el Internet por la periodista MARTHA OLIVIA LÓPEZ MEDELLÍN y el muy apreciado reportero non, ÁNGEL NAKAMURA, en el programa “En un 2×3”.



Durante la participación de la ex alcaldesa Maki Ortiz en dicha emisión, Martha Olivia le planteó la pregunta: ¿Es usted comadre de Margarita Zavala y Felipe Calderón, o es leyenda urbana?.



“Es leyenda urbana”, respondió la ex alcaldesa panista, emulando a San Pedro Apóstol cuando negó a nuestro señor Jesucristo, en este caso, haciendo lo propio con quien le confirió el cargo de subsecretaria de Salud de 2006 a 2011.



“Los padrinos de mi hijo son de Tamaulipas”, abundó la ex alcaldesa de Reynosa, para disipar cualquier asomo duda en torno a la pregunta sobre el compadrazgo.



Ya que líneas arriba hablamos de gente de Morena, vaya que estuvo larga la plática entre el vocero de ese Partido en Tamaulipas (y enviado de MARIO DELGADO), DIEGO HERNÁNDEZ, con el diputado local de Matamoros ALBERTO GRANADOS FAVILA, ayer en el restaurante La Estrella de bulevar Morelos, en Reynosa.



Por cuanto hace a las elecciones celebradas en Estados Unidos el pasado martes, llama la atención que una candidata con raíces tamaulipecas, haya ganado el distrito 15, con cabecera en el Condado de Hidalgo, Texas, bajo las siglas del Partido Republicano.



Se trata de MÓNICA DE LA CRUZ, que cursó la carrera de Marketing en la Universidad de Texas, en San Antonio, además de estudiar español en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.



“Solo en este gran país la nieta de un campesino mexicano puede pasar de planchar camisas a la universidad y convertirse en miembro del Congreso”, publicó De la Cruz en un comunicado tras su victoria.



A raíz de la elección del martes, diversos medios internacionales han publicado que el republicano RON DE SANTIS, de 44 años de edad, quien ganó la reelección como gobernador de Florida, se perfilaría para la candidatura a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 2024, misma que ya creía “tener en la bolsa” DONALD TRUMP.



CONTRAFUEGO: ¡Shit!.

Hasta la próxima.