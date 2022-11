Marco Antonio Vázquez Villanueva

Las apuestas en el SNTE…

Se desató la guerra intestinal en la Sección XXX del SNTE, la de Tamaulipas que entro en proceso para elegir a su Secretario General, comenzó con mucho cinismo, acarreos, concentraciones como en los viejos tiempos y, también como en los viejos tiempos, entre los que sueñan con el puesto nadie se ocupa del maestro frente a grupo, del que no recibe nada en su cheque por tanto descuento o tantos pagos que tiene que hacer a mueblerías y otras empresas que se incrustaron de fea manera en la administración pública y ahora reciben su dinero vía descuentos de nómina a los trabajadores de la educación, lo hacen aprovechando bajos salarios y los problemas económicos, por eso venden o prestan dinero con intereses leoninos y lo recuperan sin batallar a costo del bienestar de la familia de sus clientes cautivos.

Naif Hamscho, Abelardo Ibarra, Arnulfo Rodríguez Treviño, los tres van a pelear por la dirigencia sindical y, la verdad, hasta este momento no se visualiza que vaya a cambiar en mucho la situación del maestro sino no se ponen las pilas, es cierto, los tres conocen los entresijos del SNTE, saben de negociación, tienen una amplia carrera y pueden ser lo que busca el maestro para mejorar su situación, que valga decir es urgente su rescate, pero hasta hoy no se ve nada claro al respecto, no se han conocido sus propuestas.

¿Y quién va a ganar?, le he preguntado a mis amigos y conocidos que son maestros, la respuesta es de incertidumbre, los nuevos y de edad media parecen simpatizar con Naif, los de mayor edad son aliados de Arnulfo y, los que siempre han sido institucionales con Abelardo.

En el análisis se tiene que decir que Abelardo es el candidato de la estructura sindical, sí, a quien en el pasado se conocía como candidato oficial y por esa simple razón tenía las más amplias posibilidades de triunfar, aunque son otros tiempos, hoy por la forma de la elección, que será universal, ya no sabemos si le conviene, además es el Secretario de Finanzas de la Sección 30 y aunque en los últimos días su estrategia es fingir que rompe con los liderazgos la verdad es que pocos se creen la misma y sería difícil que sin ellos tuviera éxito.

Naif Hamscho, por el contrario, tiene un buen tiempo distanciado de la dirigencia del SNTE en el Estado, es el opositor dentro del grupo institucional, quien no estuvo nunca de acuerdo con la fingida unidad en torno a Cecilia o Abelardo que eran las cartas para jugar por parte de la estructura sindical, eso le ha hecho merecedor de las simpatías de una gran cantidad de maestros, insisto, sobre todo de los nuevos y los de edad media.

El profesor Arnulfo no encaja en ninguno de los dos lados, es decir, no resulta un opositor a la estructura porque de sus seguidores muchos son cercanos a la misma y tampoco es de la estructura porque en su momento le hizo saber que no estaba en los planes, es más, que se haría lo posible por bloquear su participación argumentando que ya ocupó ese cargo, sin embargo lo dejaron correr y a estas alturas parece imposible sacarlo de la jugada, hasta resultaría contraproducente porque, igual hay que decirlo, puede ser el tercero en discordia, el que reciba el voto de los que no desean ni una unidad fingida ni un rompimiento a rajatabla.

Igual hay que decirlo, como en cualquier otra elección, en este caso es irrelevante quien gane el privilegio de dirigir la Sección 30 del SNTE, la de Tamaulipas, lo importante es que el maestro, por fin, entienda que debe participar más en su vida sindical, no solo aceptar la obligación o el privilegio de votar para elegirla sino, el estar conscientes de que ese proceso no debe ser un cheque en blanco para el agraciado.

Me explico, se trata pues, de que el maestro, la maestra, entienda que los mismos privilegios con los que viven sus dirigentes los deben tener ellos y en esa medida estar pendientes de la forma de actuar de cada liderazgo, trabajar con ellos para que haya más éxito en las negociaciones, pero no dejarlos de vigilar porque los abandonarían, o los venderían, como siempre.

Por lo pronto, los maestros tendrán la ventaja de qué, gane quien gane, habrá una persona de experiencia en la dirigencia sindical, con un proyecto que debe conocer a fondo, con la urgente necesidad de responder a la confianza de magisterio, sobre todo, con la conciencia de saber que ya son más vigilados.

Las apuestas ya se hicieron por la mayoría, son diversas pero sin dejar una duda que en este momento una encuestadora sería nos podría adelantar el resultado, sí, hay incertidumbre, pero tomando en cuenta que quienes van a votar se presumen pensantes, estudiados, con alto nivel de conciencia social, pues ya no habrá mucha variación en lo que decidan de aquí a que vayan a las urnas , y ahora, también sea ha de poner sobre la mesa que algún maestro me regresó la pregunta sobre quién va a ganar y la verdad la respuesta fue sencilla para su servidor porque estoy muy lejos de los apasionamientos que ellos tienen, así que, sin ningún problema, le he de vaticinar lo que espero; ganará Brasil y sin mucho problema.

Ya en serio, ojalá gane el magisterio, ojalá entienda que sus privilegios de votar se convierten en su obligación de participar más con su dirigencia, la apuesta en el SNTE no solo debe ser por un nuevo liderazgo, sino por una nueva forma de buscar reivindicar al magisterio y con mayores probabilidades de que lo logren…

BLANCO POR TIRO… Para que vayan aprendiendo, quienes tengan que aprender, el Club de Tiro Caza y Pesca Tamatán demostró que Tamaulipas puede ser el centro turístico más importante de la región con su torneo anual de pesca denominado Américo Villarreal Anaya, miles de pescadores de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, y el Valle de Texas buscaron en la playa de La Pesca, Soto La Marina, la mejor curvina para ganarse el trofeo y los 100 mil pesos en disputa.

Lo más trascendente del evento fue la confianza de la iniciativa privada en el Estado, pues Eduardo García Reyes, presidente del Club Tamatán, fue quien organizó este evento el cual contó para seguridad de los deportistas con todo el apoyo del gobierno, así como de diversos organismos privados.

Se hizo presente y entregó reconocimientos el hijo del gobernador, Américo Villarreal Santiago, también el director del Instituto del deporte Manuel Raga, entre otros, y si, fue un blanco por tiro, un acierto el impulso de la iniciativa privada en estas actividades que generan una millonaria derrama económica y un gobierno que participa para que todo esto sea posible.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com