Carlos López Arriaga

En cuenta regresiva

Cd. Victoria, Tam.- Solitos se hacen de culpa. De los 68 exfuncionarios estatales llamados a responder por irregularidades encontradas en el ejercicio de su cargo, únicamente 8 se han presentado.

Se acumulan incumplimientos, mire usted. De por sí (1) se fueron sin entregar oficinas ni rendir cuentas, lo cual ya representa un hito histórico tan grave como escandaloso.

Y peor todavía, (2) se les encuentran faltantes graves, en dinero y en especie, pero luego (3) les ofrecen la oportunidad de aclarar las cosas por las buenas y no acuden al llamado.

Gozarían, por principio, de eso que llamamos beneficio de la duda y también presunción de inocencia, mientras no se compruebe lo contrario. Pero la misericordia tiene un límite. Ocurre que están desperdiciando la oportunidad de librar el escollo por la vía civilizada.

¿No entienden por las buenas?… La próxima semana se agota el plazo de 60 días ofrecido por la contralora NORMA PEDRAZA MELO. El tiempo corre y se va corriendo, es vela que se consume, reloj de arena cuyas últimas briznas caerán por estos días.

Tal vez ignoren que el pacífico protocolo administrativo se transforma en proceso penal si no lo acatan. No comprenden o no les importa saber que si desprecian la vía técnica le tendrán que responder al ministerio público.

Y es una pena, porque los gargantones de esta historia ya cruzaron el río Bravo y se encuentran atrincherados en sus bunkers de McAllen y condados cercanos. Algunos más al norte, Houston, Dallas.

HAY NIVELES

Qué pena, pero el escándalo reventaría entre los cuadros medios (y más abajo). Los pecadores morralla que siguen en territorio mexicano (Victoria, Tampico, Reynosa) y solamente sirvieron como compañeros de ruta, tontos útiles, cómplices menores de un saqueo cuyos principales beneficiarios ya se largaron del país.

Pero ojo con esa parte más delgada del hilo (o de la madeja, si hablamos en plural) porque sus inculpados, quizás como última tablita de salvación, aún tendrían a la mano la posibilidad de amortiguar el golpe.

¿De qué manera?, convirtiéndose en informantes, testigos, cuyas revelaciones ayuden a fundamentar y ampliar los expedientes de los peces más gordos. Los que se fueron bien chonchos.

Testimonios factibles de ser expuestos. Aunque (por principio) deberán ser sustanciosos, con nombres y apellidos. Con mucha carnita, hechos, datos, montos, números que, en conjunto, puedan convertirse en elementos probatorios para que la justicia levante la mira y pueda capturar especies mayores.

Hay 36 carpetas de investigación, reporta la señora PEDRAZA MELO, con irregularidades descubiertas en áreas como Obras Públicas, Desarrollo Rural, Salud y Educación, explica, “en temas de contratos, convenios pactados, pagados, pero la obra no fue ejecutada o el servicio no fue realizado.”

Si todo esto no les conmueve, pues hombre, acaso les sobre audacia, o bien sea por inconciencia, ignorancia, o incluso estemos ante una rebeldía deliberada, compartida, acatada por órdenes precisas de quien fue su jefe y siguen viendo como líder.

¿Los tiempos?, recta final de noviembre, principios de diciembre. Por esta y muchas razones, Tamaulipas se encuentra en vías de convertirse (una vez más) en #TrendTopic de redes, ante la diversidad de temáticas que vienen en camino.

NUEVA MAYORÍA

Por cierto, está en marcha la reconfiguración de la sexagésima quinta legislatura local, con el restablecimiento de la mayoría morenista en la cámara.

Lo cual lleva al comprensible relevo en la Junta de Coordinación política que de nueva cuenta sería presidida por MORENA. Léase, la legisladora plurinominal de Tampico, contadora pública ÚRSULA PATRICIA SALAZAR.

Entre los últimos pataleos de la decreciente bancada panista anote usted las maniobras dilatorias que buscan obstruir el dictamen relativo a la nueva Ley de Aguas, la cual devolvería en su totalidad el manejo de las COMAPAS al Poder Ejecutivo.

Esto significa que ya no será necesaria la aprobación del Congreso para nombrar o deponer a los gerentes cuando se considere conveniente, como ha sido siempre, antes de que PACO CABEZA promoviera la aberración legal de disque blindar dichas comisiones de agua potable y alcantarillado.

La bancada del PAN argumenta que la iniciativa requiere mayor tiempo de análisis, escudándose en un manejo faccioso del reglamento que en efecto marca hasta 45 días para emitir y votar el dictamen.

Con la misma artimaña pretenden posponer, retardar, postergar, diferir las reformas que devolverán a la Secretaría de Seguridad Pública las áreas estratégicas asignadas recientemente a la Fiscalía, por puro capricho del exgobernador.

Y, bueno, tal vez fueron demasiadas emociones juntas para el diputado y líder de Acción Nacional LUIS RENÉ, Cachorro, CANTÚ GALVÁN, el caso es que la sesión de este miércoles hubo de ser suspendida por un presunto (y muy oportuno) desmayo del susodicho.

Desvanecimiento súbito (según cuentan) acompañado de mareos, sudor frío, palidez, debilidad, repentino cansancio que encendió focos de alerta entre las diversas fracciones parlamentarias.

Se habló en principio de un presunto infarto, aunque entre reporteros de la fuente se especuló además con un probable supiritaco, acaso telele, patatús, soponcio, vahído y hasta de la terrible chiripiorca. ¿También maniobra dilatoria?, veremos.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com