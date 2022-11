Presentador de EU desata polémica por preferir ver el Mundial en español

AGENCIAS

La Copa del Mundo inició hace unos días y se trata de uno de los eventos que mayor interés genera. De acuerdo con cifras de la FIFA, la edición anterior en Rusia fue vista por 3 mil 572 millones de personas. Las transmisiones son llevadas a todos los rincones en diferentes idiomas. En Estados Unidos, por la numerosa población hispana, existen dos opciones por cadenas de televisión distintas y un famoso presentador hizo una declaración polémica al respecto.

En la popular emisión de comedia The Daily Show, el presentador de origen sudafricano Trevor Noah contó que esta es su primera vez siguiendo el certamen desde territorio estadounidense. “En Sudáfrica y en Reino Unido, tienes solo una opción para los comentarios, que es normalmente británica, la versión estándar que te da contexto, pero en América tienes tres tipos de comentaristas dependiendo del canal”, explicó.

“Entonces tienes a los comentaristas británicos a veces, a los comentaristas estadounidenses y después no sé decir si es mexicano o es latino, pero todos son muy diferentes”, agregó. Trevor hizo una imitación de la seriedad que caracteriza a los de Reino Unido en las narraciones y comentarios, también de la fluidez de los estadounidenses, pero aseguró que sus favoritos son los latinos por la emoción que ponen en la descripción de cada jugada.

La usuaria de Tiktok Miriam Navarro publicó el clip en su cuenta de Twitter con un comentario similar: “Solo puedo ver la Copa del Mundo en español, es colorido y emocionante, los comentaristas americanos son muy aburridos para mí”.

La publicación ha generado miles de comentarios, la mayoría de ellos respalda la opinión del presentador de The Daily Show. “El estilo americano es muy NFL, cuando narran latinos narran NFL igual no es lo mismo”; “es que los chistes, los gritos y los saludos no tienen precio”; “mi ex quedó maravillado cuando escuchó una narración por mexicanos, él es de España y decía que allá era aburrido”.

Trevor Noah vive sus últimas emisiones al frente del show. En septiembre sorprendió a los fanáticos con la noticia y lo anunció a través de Twitter: “Estuve pensando durante este tiempo en todo lo que hemos pasado. La presidencia de Trump, la pandemia, el viaje, más pandemia y me doy cuenta de que después de siete años, mi tiempo se acabó”.

Noah fue presentado en 2015 en sustitución de Jon Stewart y fue un enorme reto porque recién comenzaba a darse a conocer como comediante entre el público estadounidenses. Poco a poco se fue ganando la preferencia y así lo agradeció a las personas “que creyeron en este comediante al azar que nadie conocía en este lado del mundo”.

Aunque no ha revelado qué sigue para su carrera, sus declaraciones apuntan a que retomará el stand-up: “Extraño aprender otros idiomas. Extraño ir a otros países y montar espectáculos”, aseguró.

Todavía no se sabe quién va a sustituirlo en el show, transmitida en Comedy Central desde 1996, y tampoco se conoce cuándo será su última presentación desde la famosa mesa que parodia a los noticieros estadounidenses.