Marco Antonio Vázquez Villanueva

La criminal marcha…

Sin remordimientos, sin arrepentimientos, al contrario, con la certeza de haber actuado correctamente por este país, hace cuatro años y poquito más el voto de su servidor fue para Andrés Manuel López Obrador, resumiré las razones en pocas palabras, era el líder que necesitaba este México lindo y querido y, en busca de lo menos dañino para la Nación, AMLO garantizaba la estabilidad social, resumiendo, más valían seis años de estancamiento económico que un país en llamas.

A Meade el priísta, al pendenciero panista de Anaya y al locuaz del Bronco les faltaba liderazgo, peor aún, lo pretendían construir a rajatabla, con los códigos penales en la mano o utilizando el dinero público para comprar conciencias o joder gente, según su necesidad, cualquiera de ellos que hubiese ganado tendría un país en llamas, con estallidos sociales por todas partes, pobres muriendo de hambre, violencia igual o peor a la que tenemos encima, enojo y manifestaciones sociales ante el saqueo criminal y los acuerdos políticos, y no políticos, con un ingrediente más en contra, la gente, el pueblo, ya no hubiera tolerado la situación y quizá en actos armados ya los habrían echado del país.

A favor de Andrés Manuel hay que decir que no defraudó, la marcha de ayer y las encuestas de opinión son claras en cuanto al liderazgo que ejerce, tan es así que en el escenario nacional no se ve la forma como puedan ganarle los opositores una elección a Morena dentro de dos años, si, dentro de dos años y sin importar las fallas en el gobierno, es más, se requeriría una catástrofe para que apenas PRI, PAN, PRD o MC puedan pintar con posibilidades de éxito, la combinación de muchos factores como una mala elección del candidato en Morena con una desgracia mayor, y no se ve más.

Siendo honestos, una crisis no va a tumbar la percepción que tiene la gente de Andrés Manuel, en 30 años no habíamos reflejado una inflación como la de hoy, no se veían profesionistas sin dinero por pagar servicios o deudas, el dólar sigue sin control ya que lo mueven los mercados internacionales y no nuestras acciones, son los peores años en cuanto a violencia, en cuanto a muertos en el país, sigue rondando el fantasma de la corrupción en muchas áreas de gobierno, la política, mucha de la política mejor dicho, todavía es un mugrero y, de seguir como vamos, el país quebraría en un sexenio más o dos ya que no hay proyecto de nación, esa es una realidad, dar dinero a los más pobres no es un programa de acción, era una urgencia y es un acto que se aplaude porque muchos de los beneficiados morían de hambre o desesperación por no tener para sus necesidades básicas, pero está visto que la pobreza no disminuye de esa forma, bueno, pues con todo eso más los ataques diarios de sus opositores AMLO es el presidente con mayor respaldo que se haya conocido y lo seguirá siendo.

Y no es lo peor que le pasa a este país, lo más triste es que pretenden desde el poder seguir jugándonos el dedo en la boca, darnos atole con el dedo, tratarnos como limitados mentales haciéndonos creer que una marcha de apoyo refleja las condiciones de este México lindo y querido o que la gente respalda todos los proyectos con los ojos cerrados, la reforma electoral, por ejemplo, y no es así.

Es muy tonto no observar que hubo acarreados en esa marcha, peor aún, que se gastaron cientos de millones de pesos, si no es que miles de millones, en un acto innecesario, que solo sirvió para llenar el ego de nuestro presidente, así, de nuestro presidente.

Por eso es por lo que la marcha resulta un acto criminal, el acarreo de personas, o la movilización voluntaria, como la quiera ver, le costará al país dinero que no tiene, del que se anda buscando en este momento, serán cientos (o miles) de miles de millones de pesos que podrían servir para hospitales, escuelas, para pagar policías, comprar patrullas, para medicamentos de los que no hay en las farmacias de los hospitales públicos.

Mire, sin que sea santo de nuestra devoción y a sabiendas de que es parte del pasado, que es panista que debe tener “ojos de suegra” frente al gobierno de Morena, ayer el diputado federal tamaulipeco, Gerardo Peña Flores denunció que se pretende reducir en un 32 por ciento el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres y acusó que ese es un acto de violencia de género cometido por el Gobierno de México, dijo que contrario a ello la postura debe ser de cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres y niñas por lo que se tiene que exigir la aprobación de leyes que garanticen su seguridad, su salud e igualdad de oportunidades y recursos para ello.

“Un presupuesto menor provocará mayor violencia hacia las mujeres y niñas, por lo que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional seguirá trabajando para destinar mayores recursos que les den igualdad de oportunidades”, dijo luego de señalar que esa reducción es de los últimos años en los cuales ha crecido la violencia contra la mujer y que no se había dado ni en los gobiernos del PAN ni del PRI.

Hasta ahí lo que dice el Diputado Gerardo Peña qué, le insisto, “pone ojos de suegra” ante el gobierno que no es de su color, pero bien vale la pena atender sus dichos porque repercuten en un área sensible, contra las mujeres que debe ser una prioridad en estos días, además, el tema resulta todo un ejemplo del porque la marcha tiene que ser calificada como criminal, porque mientras se gastan cientos (las versiones opositores son de miles) de millones de pesos en un acto tan intrascendente, promovido solo para alimentar vanidades, egos, a otros sectores se les regatea presupuesto, y sí, el gobierno alegará que no fue recurso propio, con todos los asegunes que le pondríamos a ese respecto porque con esa declaración dudan de nuestra inteligencia, pero en todo caso la situación es peor, digo, si hay capacidad de gestión para lo intrascendente pues mejor que se utilice ese liderazgo para llevar dinero a las áreas que más lo requieren porque al final de cuentas ese era su mejor activo, el de Andrés Manuel, y no se debe desaprovechar en tonterías como esta madre de todas las marchas…

NO ECHE ESTA INFORMACIÓN EN SACO ROTO… El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, hizo un llamado a extremar medidas de prevención, acudir a vacunarse y así evitar que los casos de influenza se incrementen en esta temporada.

Dijo que el riesgo aumenta en los meses de frío y se debe tener claro, que al presentar complicaciones de esta enfermedad puede llevar a la muerte, por ello la importancia de vacunarse, extremar los cuidados preventivos y acudir al médico ante cualquier síntoma para tratarla de manera adecuada.

“Por instrucción del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, la estrategia de vacunación permanecerá en las unidades de salud para cubrir a los grupos más vulnerables como los niños, adultos mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, entre otros”, agregó.

En Tamaulipas, los casos registrados suman 36 pacientes con influenza y 3 defunciones reportadas en los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo. El mayor número de pacientes se presentó en el municipio de Reynosa con 22 casos.

Señaló que en los últimos días, se ha registrado un aumento en el número de casos por esta enfermedad en varios estados del país como Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas; y de acuerdo al reporte epidemiológico se han confirmado 1,795 pacientes y 25 defunciones y en esta temporada se ha registrado la influenza AH3N2.

La influenza se puede confundir con otras enfermedades respiratorias y su recuperación es de una a dos semanas, aún sin tratamiento médico es contagiosa y benigna; pero también puede presentarse de forma grave y llevar a la muerte si no se atiende de manera adecuada e inmediata.

El virus de la influenza, al igual que del COVID 19, puede vivir días en las superficies como manijas y barandales; también se contagia por contacto directo, por gotitas de saliva y secreciones.

Por último el titular de Salud en Tamaulipas, recomendó seguir con las medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, evitar cambios bruscos de temperatura, cubrirse con un pañuelo o con el antebrazo al toser o estornudar, así como usar el cubrebocas en los lugares que así se requiera y alimentarse sanamente para no contagiarse de influenza y cualquier enfermedad de tipo respiratorio.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com