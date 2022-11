Carlos López Arriaga

El club del “ya merito”

Cd. Victoria.- Ojo al dato, no hago referencia aquí a los aspirantes a la Presidencia que han perdido elecciones constitucionales, porque estos, supieron al menos lo que es participar como candidatos, cruzar el campo de batalla y caer luchando.

Me refiero, más bien, a quienes buscaron pero no alcanzaron la candidatura. Fueron presidenciables y en muchos casos llegaron a figurar insistentemente como favoritos. Pero no llegaron.

Del plato a la boca, según reza el refrán. Creyendo despejado el camino, chocaron con pared. Justo cuando sintieron que ya traían la nominación en la bolsa, Doña Realidad los puso en su lugar.

Es el club de los “ya merito”, ánimas en pena que deambulan por los sótanos del sistema. Se asoman y nos hacen guiños desde los entresijos del presidencialismo nacional. Desde alguna grieta en la pared.

Son quienes se quedaron varados en el trance previo, vestidos y alborotados, víctimas del proceso interno en todas sus variantes, incluyendo el dedazo.

El abogado SANTIAGO CREEL MIRANDA es uno de ellos. Marchó como favorito mientras fue titular de SEGOB durante el gobierno de VICENTE FOX QUESADA.

Pero ocurrió que en la recta final se le apareció un tal FELIPE CALDERÓN quien, desde la fría banca brincó a disputarle la contienda interna del PAN y (mire usted) ¡lo derrotó!…

Esto fue en el otoño de 2005. Seis años y pico después, en febrero de 2012, el favorito de la interna albiazul era nada menos que el titular de Hacienda ERNESTO CORDERO ARROYO, de profesión actuario.

Por igual, contaba con las simpatías del presidente en turno y aún así sería vencido, en circunstancias similares, por su compañera de partido JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA.

Se recuerda que en dicha justa volvió a participar CREEL, pero ya no en calidad de favorito. Nada más como una pálida sombra, de puro relleno. Dicho estaba que la candidatura se estaría librando entre CORDERO y VÁZQUEZ MOTA. Ganó esta última.

LOS TRICOLORES

En los años del PRI hubo más casos así, solo que sin competencia formal. Presuntos delfines que se sentían privilegiados por el supremo dedo y al final se quedaron con las ganas. Atrapados en el arrancadero.

Entre otros, los señores EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU (para la elección de 1970), MARIO MOYA PALENCIA (para la de 1976), JAVIER GARCÍA PANIAGUA (la de 1982) y MANUEL CAMACHO SOLIS (1988) pasaron por situaciones análogas de auge y caída.

El señor ROBERTO MADRAZO PINTADO (2000) fue en un principio parte del “ya merito”, cuando un dedazo de ERNESTO ZEDILLO se disfrazó de contienda interna para inclinar la balanza en favor de PANCHO LABASTIDA OCHOA.

Seis años después (2006), el mismo MADRAZO accede al nivel superior, ya como candidato formal de su partido a la Presidencia. Participa en la contienda pero queda en un deshonroso tercer lugar, por abajo de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Y bueno, hoy en día resulta significativo que un nuevo aspirante al club de los “ya merito” como es el senador (todavía) morenista RICARDO MONREAL ÁVILA, haya encontrado apoyo en ese viejo campeón de las causas perdidas como es el diputado CREEL MIRANDA.

Ambos coincidieron en la reunión parlamentaria de España y en paralelo están anunciando una gira conjunta, según dicen, “de diálogo y reconciliación nacional”, que incluye mesas de trabajo con gente de la sociedad civil y todos los partidos, con miras a la contienda del 2024.

Según reporte de CREEL publicado en redes sociales, la primera mesa habría de instalarse antes de terminar el presente 2022 en la capital mexicana, para ser replicada en las 32 entidades de la República.

La tan postergada ruptura de MONREAL ÁVILA se acerca a su desenlace, aunque existe la impresión de que no será el zacatecano quien se salga de MORENA.

Más bien busca ser defenestrado por la más rancia ortodoxia obradorista. Camina por la orilla del abismo esperando que alguien lo empuje. Quiere que lo corran ( de la peor manera posible) para apalancarse en ello y proyectar su imagen de víctima hacia la opinión pública nacional.

UNA VIEJA HISTORIA

En tesitura similar podría encontrarse MARCELO EBRARD CASAUBÓN, quien ya supo lo que es quedarse en la raya tras aquella contienda interna, previa a la elección del 2012.

La versión oficial es que ANDRÉS MANUEL superó a MARCELO en la encuesta realizada por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD (no existía MORENA).

Aunque otras voces afirman que EBRARD ganó claramente la candidatura, pero dejó los rayones cuando AMLO le informó que se lanzaría de cualquier manera por el Partido del Trabajo (PT).

De por sí, la contienda se observaba difícil frente a un ENRIQUE PEÑA NIETO sólidamente posicionado en los sondeos nacionales. Pues hombre, menores posibilidades tendría la izquierda en caso de partirse el voto, entre dos candidaturas, la de EBRARD (PRD) y la de AMLO (PT).

Y esto tiene mucha lógica. Fue por dicha razón que MARCELO se bajó de la contienda en aquel 2012, hizo de tripas corazón, pospuso sus planes y decidió apoyar a LÓPEZ OBRADOR.

El caso es que el actual canciller parece caminar de nuevo hacia la piedra de sacrificios, al igual que el líder senatorial MONREAL ÁVILA. La diferencia es que este lo asume y por ello busca zafarse, mientras que MARCELO parece atenido a un milagro.

