Marco Antonio Vázquez Villanueva

México mágico…

¿Qué le importa más a la mayoría de los mexicanos, la elección de un Senador en Tamaulipas, la marcha del presidente, la inflación o que eliminen a la selección del futbol en el mundial de Qatar?, la respuesta es obvia, damos media vida por un balón, siendo serios hay que decir qué, efectivamente, nos preocupa más Raúl Jiménez, El Chucky Lozano y Ochoa que nuestro futuro.

Lamentable, pero así de mágico es este lugar, parece, como en aquella vieja canción, que entre más pobreza hay más alegría se ve, sobre todo si a esta la impulsa un gol, el heroísmo del portero o la capacidad técnica de alguien para estrellar la de gajos en las redes.

¿Baches?, ¿agua?, ¿violencia?, ¿un sistema educativo calificado entre lo peor nivel mundial?, ¿deficiencias en el transporte?, ¿lo caro del gas, la gasolina o los productos de la canasta básica?, nada, en realidad nada de eso le importa al mexicano, tampoco que se siga aplazando la elección de un Senador en el Estado o que se hayan despilfarrado miles de millones de pesos en una marcha sin razón como la del domingo, porque estamos como fuera de este país, tal vez viviendo mentalmente en Qatar mientras la selección siga viva en ese torneo.

Se nos cae el país a pedazos, llegan días en los que no hay ni para las tortillas, cometen errores los hombres del poder, los gobiernos, y para nosotros como si no existieran, ah pero que no haya partido de futbol porque nos mantenemos días en la discusión previa y otros más en nuestra cotidiana transformación a Directores Técnicos del fútbol, claro pasando por el derroche de dinero para observar a gusto el titánico encuentro, como si fuera Brasil contra España vemos un triste México versus Arabia.

Seré breve en lo que trato de decirle, miré, faltan medicinas en los hospitales y apenas una o dos personas replican o comentan las quejas en las redes sociales, pero se equivocó El Tata Martino para perder dos a cero contra Argentina y es fecha que lo seguimos odiando.

Se la pongo más fácil aún, la canasta básica esta más cara que nunca, la gasolina y el gas siguen incontrolables, de acuerdo con el INEGI millones de personas de este país no comen tres veces al día por falta de lana y nadie se queja, exacto, en busca de nuestra felicidad le exigimos más al entrenador de futbol de una mediocre selección que al presidente, los gobernadores, alcaldes, Senadores o Diputados.

Esperemos, aunque ni se cómo, que toda esta indolencia de la sociedad no la vayan a pagar nuestros hijos, que los muchachos noten nuestro problema y ellos si trabajen y exijan su felicidad en la puerta correcta que son los gobiernos para que disfruten, eso sí, este México mágico…

OJALÁ NO HAYA ELECCIÓN… Por cierto, en esta magia que tiene este país el Senado de la República, hasta este martes por la noche, seguía aplazando la elección de un Senador, espacio que quedó vacante luego de la lamentable muerte del tamaulipeco Faustino López.

La verdad no se extraña ese escaño, ni lo necesitamos, como tampoco lo necesita Morena o lo pudieran reclamar los otros partidos porque no lo van a ganar, es decir, así como estamos, estamos viendo, nos ahorraríamos más de 200 millones de pesos, pero el dinero es lo de menos, nos ahorraríamos caer en la división a escasos meses de que comenzó la presente administración estatal, eso es lo mejor, porque la mantiene limpia, lejana a las tentaciones mundanas que tienen los gobiernos en cada uno de esos procesos, más aún, la mantiene lejos de la mira de los mercenarios de la política que por sacar dinero o ganar espacios son capaces de destruir lo que se ponga enfrente.

El tema viene a colación porque otra vez sonó fuerte que por fin se emitiría la convocatoria y, créalo, más que dar gusto esa acción espanta.

Este México mágico sigue dando de que hablar, declaran la vacante pero no llaman a elección como dice la ley, cuando lo prudente era mantenerse sin hacerlo desde el principio, o alegar que Américo, nuestro gobernador, sigue siendo Senador y dejar así las cosas por la paz…

Y USTED, ¿QUÉ QUIERE PARA TAMAULIPAS?, PUES PARTICIPE… El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, a sumarse al nuevo pacto social que se construye en Tamaulipas y aportar sus ideas, opiniones y comentarios para ampliar y fortalecer el Plan Estatal de Desarrollo.

“Vamos a seguir divulgando el Plan Estatal de Desarrollo que queremos que esté ampliamente difundido en la población y que participe en la construcción del mismo; tenemos ese anteproyecto para que la ciudadanía pueda sumar con su opinión y lo podamos fortalecer”, indicó el gobernador.

Américo Villarreal explicó que el objetivo, es dar a conocer el nuevo pacto social que se construye en Tamaulipas con un perfil humanista y de respeto a los derechos humanos, complementados con la disposición de participar de una sociedad colaborativa.

“Hemos pedido a los presidentes municipales que a través de las organizaciones de la sociedad civil, de las Cámaras de Comercio, de la Construcción, lo difundan a fin de recuperar las opiniones y fortalecer este plan y podamos tener un instrumento sólido y de consenso de los tamaulipecos para los próximos seis años”, expresó el gobernador del Estado.

Anunció que el próximo domingo se realizará la tercera reunión regional con las y los presidentes municipales, esta vez con los correspondientes a la zona centro del Estado, a fin de seguir difundiendo y fortaleciendo el anteproyecto del Plan Estatal de Desarrollo.

Agregó que el propósito en las reuniones con las y los presidentes municipales, es pedirles que sumen a las organizaciones de su comunidad y a la sociedad civil en general, para que difundan el Plan Estatal de Desarrollo y recibir opiniones y propuestas para fortalecer el documento.

Esa es información oficial, así que éntrele si quiere que un día estemos mejor que hoy…

