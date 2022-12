“Nos vendieron un gran estratega y no lo es”: Miguel Herrera explota contra Tata Martino

AGENCIAS

La eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue generando reacciones contra el equipo, ahora, fue turno del técnico Miguel Herrera, quien explotó contra Gerardo Martino.

Miguel Herrera se encuentra como analista mundialista para la cadena Telemundo y en esta empresa donde dio su punto de vista sobre el estratega argentino.

“No vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es”, comentó el ‘Piojo’ Herrera para Telemundo.

En el análisis del también extécnico de la Selección Mexicana Martino no supo reaccionar al momento de la situación que vivían en la cancha.

“Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles vas a perder la guerra, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia”, fue la analogía que hizo Herrera.

Miguel fue cuestionado si piensa que Gerardo Martino ayudó a Argentina en el partido de la fase de grupos por realizar un cambio en su parado táctico, pero ‘El Piojo’ evitó la polémica.

“Eso no me lo puedes preguntar a mí porque no lo sé, si pones una formación para defender, debes usar a tus mejores hombres”, comentó el técnico mexicano.