Cámara de Diputados desecha reforma constitucional en materia electoral de AMLO

AGENCIAS

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reforma político-electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por 225 votos en contra de las bancadas de oposición, PAN, PRI, PRD y MC, y 269 a favor de Morena, PVEM y PT, que planteaba reformar la Constitución para suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE), y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

No obstante, los diputados de Morena, del PVEM y del PT advirtieron que el “INE sí se toca”, y lo harían a través de la reforma a leyes secundarias, como parte del plan B enviado por el titular del Ejecutivo, por conducto del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que prevé compactar la estructura orgánica del INE.

Al inicio del debate, los diputados Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, y Jorge Álvarez Máynez, de MC, presentaron dos mociones suspensivas, cada uno por su lado, que fueron rechazadas en votación económica. El coordinador de la bancada naranja fue acompañado por sus compañeros que subieron a tribuna con pancartas con las leyendas: “Morena quiere comprar al árbitro”, “Morena quiere jugar sin árbitro” y “Defender al árbitro, es defender el juego”.

El dictamen proponía eliminar 200 diputados y 32 senadores; reducir el financiamiento de los partidos políticos; redefinir el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las campañas y elecciones; y que la elección de los consejeros del INE fuera mediante el voto de la población.

La diputada Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, dijo que se pretende adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años, ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad de los poderes públicos, así como insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos.

“Coincidimos con el Presidente de la República en facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, y fortalecer los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, salvaguardando el equilibrio del poder y su imparcialidad en las contiendas electorales”, refirió.

En su participación, el diputado Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación y Población, señaló que es momento de “acabar con el presidencialismo rancio que tanto le ha hecho daño a este país”.

“El tránsito y la lucha que llevó el país a construir un régimen plural de partidos, y que permitió a la oposición desempeñar un papel decisivo en la vida de la República, no debe de olvidarse. Especialmente no debe de olvidarlo la corriente política que hoy está en el gobierno, pues de otra forma nunca hubieran llegado al poder”, afirmó.

El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que la austeridad republicana era el centro de la propuesta principal.

“Imaginen ustedes en el gran poder que habría tenido el INE, convertido en un único organismo electoral nacional, detentador de la función estatal de las elecciones, en un solo orden jurídico nacional, conservando todo lo que dice el artículo 41, en su fracción cinco”, detalló.

El coordinador de la bancada del PRD, Luis E. Cházaro, señaló que no se puede permitir que la confianza que han construido las instituciones electorales, “hoy por capricho de un solo hombre, se vea atacado”.

“Con esta lucha, tenemos calidad moral, nuestra votación hoy va por Cuauhtémoc Cárdenas, nuestra votación hoy va por Campa, va por todos los muertos que puso el PRD para que este país tuviera democracia ¡y los volveremos a poner, aunque les duela!”, sentenció en tribuna.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, dijo que la autoridad electoral en el INE como en el Tribunal Electoral, es perfectible. “podían diferir en muchas cosas en la iniciativa del titular del Ejecutivo, pero había y quedaban más de 100 iniciativas para que pudiéramos legislar, y haber construido un documento en consenso, como deben de ser todas las reformas electorales”, dijo.

“Hoy venimos a ratificar nuestro respaldo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En materia político electoral, yo no descarto que sigamos trabajando. Nosotros, desde los votos que tenemos, con nuestra mayoría, avanzaremos, en las reformas legales hasta donde nos permite el mandato constitucional, para todas las demás, los esperaremos en febrero”, aseveró.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que si no se hace algo, “el narco va a dominar la política nacional, espero nos quede claro el peligro que acecha a la democracia mexicana; de no hacer algo, muy pronto, en algunos años, viviremos en un narcoestado”, refirió.

“Es evidente que México vive momentos de polarización y encono, el país que será de nuestros hijos y nietos no se merece el odio y el enfrentamiento. El PRI ha construido gobernabilidad e instituciones, me atrevo a decir que las más sólidas, funcionales y estables que hoy tiene la Nación, salieron de la acción y pensamiento de mi partido”, señaló.

Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, arropado por sus compañeros de bancada que llevaban pancartas con la leyenda “La imparcialidad no se toca”, denunció que, con una bandera de austeridad, Morena pretende el control de las instituciones.

“Pero si a costos nos vamos, con lo que fue la pérdida bimestral de Pemex, un bimestre, se podían pagar cuatro años de presupuesto del INE, solo con lo que se asignó para 2023 para el Tren Maya y Dos bocas, se podrían pagar 8 años del INE, y con todo lo que se ha etiquetado par Dos Bocas se podrían pagar 25 años del INE”, cuestionó, flanqueado por sus compañeros de bancada quienes sostenían pancartas con la leyenda “El INE no se toca”.

En tanto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, acusó a la oposición de proteger “el único reducto que les queda de 46 mil millones de pesos”. Flanqueado por las y los diputados guindas, quienes mostraron pancartas con las cifras de la encuesta del INE en las que se observó que la ciudadanía está de acuerdo con la reforma constitucional, reiteró que el INE sí se toca.

“Hablan que el INE no se toca, pero esa es la consigna del mandamás y el jefe superior de esta coalición, Claudio X. González, en cambio nosotros tenemos como único patrón al pueblo de México. Los consejeros ganan 400 mil pesos al mes, ¿eso es lo que no hay que tocar? Al contrario, eso es lo que vamos a tocar”, sentenció.

Por su parte, vía Twitter, el dirigente de Morena, Mario Delgado, acusó a los diputados de oposición de haber insultado al pueblo: “Hoy votaron en contra del derecho a una democracia verdadera; en contra de que los consejeros le respondan al pueblo y no a sus jefes de los partidos”, escribió. “No entienden que la democracia se construye con los anhelos de la gente, no con los intereses de una élite clasista y racista que cree que el pueblo no tiene derecho a opinar”.