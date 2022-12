Morena reconoce error en plan B de reforma electoral; hay párrafos anticonstitucionales

AGENCIAS

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, aceptó que solicitará al Senado corregirles la modificación del plan B de la reforma electoral que favorecen al PT y al Verde Ecologista para mantener su registro.

“Fue una reserva que quedó, no la habíamos originalmente propuesto, no quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciarlo, que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones de este cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que, sin embargo, fueron votados y que yo le pido al Senado de la República, agregó “Que se agregó al 3 por ciento de la votación nacional, en términos reales, no para efectos de comunicación, o haber ganado el 16 por ciento de los estados o perdón el 16 por ciento de”.

El líder de los morenistas en San Lázaro reconoció que la minuta avalada durante la madrugada de este miércoles contiene un par de párrafos que son anticonstitucionales. Ignacio Mier declaró que buscarán al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Morenal, para enmendar el error.

“Le estamos solicitando, al buscar al presidente de la Mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra Coalición al Senador, Ricardo Monreal, para que desde ahora advierta que eso reconocemos que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido”, señaló.