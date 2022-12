Marco Antonio Vázquez Villanueva

El aguinaldo de los profes…

Quienes querían ver llegar la sangre al río por un hipotético pleito entre la dirigencia sindical de los maestros y el gobierno, otra vez se van a quedar con las ganas, Américo Villarreal Anaya, quien manda en Tamaulipas, y Arnulfo Rodríguez Treviño, electo por el magisterio como su Secretario General en el SNTE, frente a todos hicieron compromisos, expusieron sus prioridades, y quedó claro que en la medida que unos y otros den será como vayan recibiendo.

“Si nos da el 50, nosotros le regresaremos el cien, somos de compromisos con su gobierno”, dijo a los cuatro vientos Arnulfo Rodríguez que no fue lejos por la respuesta, el gobernador le felicitó frente a todos, le reconoció el liderazgo, y sentenció, “quiero comprometerme con todos ustedes a demostrar en los hechos nuestra determinación de revalorar la noble misión del magisterio”, acto seguido anunció el pago de aguinaldos en tiempo y forma, más incentivos por 32 millones de pesos que el anterior gobierno desapareció o no los hizo llegar a los maestros y personal de apoyo, que se hará pronto y aun cuando la pasada administración habría desaparecido todos los recursos.

Por supuesto, uno y otro lanzaron directas, uno y otro apechugaron, uno y otro se reconocieron en el valor democrático y sus investiduras, pero, sobre todo, se felicitaron e hicieron compromiso de trabajar juntos al reconocer las dependencias de un lado y otro para que todo marche conforme a las necesidades del gobierno y del magisterio.

La buena voluntad de ambos lados se observó al acudir el gobernador a la toma de protestar del dirigente magisterial, habla de que hubo una invitación, habla de que los chismes por lo caliente que se puso la elección en la Sección 30 ya han quedado en el pasado.

Y les mencionó el gobernador, “Gobierno y sindicato somos complementarios, compartimos el encargo de lograr transformar a Tamaulipas y para lograrlo se que haremos del respeto mutuo y del consenso en lo fundamental, el camino para el entendimiento y la colaboración, juntos haciendo cada uno lo que le toca conseguiremos que en Tamaulipas, como lo hemos afirmado para transformar, primero tenemos que educar”.

Arnulfo Rodríguez Treviño, por su parte, destacó la presencia del gobernador Américo Villarreal y expresó su reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diversas ocasiones ha mostrado su apoyo al trabajo de las y los maestros.

“Aquí los maestros de Tamaulipas estamos muy contentos y felices con nuestro presidente”, mencionó.

Y si, finalmente ambos, sin decirlo con palabras, entendieron que amor con amor se paga, sobre todo, si lo amoroso se nota en los incentivos y el aguinaldo de los profes, que por cierto, ayer pagaron a muchos de ellos…

SON CARNE DE PRESIDIO… Le llegó el agua a la nariz a 39 funcionarios de la administración pasada, entre los que se encuentran exsecretarios, subsecretarios, directores y hasta un par de jefes de departamento que, por lo pronto, no pudieron justificar 500 millones de pesos que le causaron de daño a erario y digo por lo pronto ya que la estimación real del saqueo todavía no se puede cuantificar, aunque se estima en miles de millones de pesos que no llegaron a su destino final.

La información es oficial, por eso no mencionaron nombres de los implicados, por sigilo de las investigaciones y guardar el debido proceso, sin embargo, se aseguró que ya están bajo proceso judicial y eran exfuncionarios de las Secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Social, Administración, Obras Públicas, entre otras.

Lo interesante, después de esa información que en rueda de prensa ofrecieron el lunes el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Contralora y la titular del área jurídica del gobierno estatal, será darle seguimiento al caso, que no haya más impunidad en esta bendita tierra porque eso sería como una burla a los tamaulipecos.

Es decir, requerimos que en poco tiempo esos 39 exfuncionarios que han sido señalados reciban los citatorios de los jueces y estos su vez deslinden pronto responsabilidades con dos objetivos, el primero, y más importante, que se regresen los recursos para que sean aplicados en lo que fueron presupuestados originalmente: segundo, para que los implicados puedan ser ajusticiados conforme a la ley porque así lo demandó el pueblo de Tamaulipas cuando los echó en la elección pasada y no se le puede decepcionar en ese sentido.

Y no se trata de tomar el asunto como burla o venganza, tal como ocurre en las calles donde hasta apuestas se hacen sobre quien será el primero o la primera en caer a la cárcel, no, solo se trata de justicia, de que paguen conforme a la ley el daño que le causaron al pueblo dejándolo sin medicamentos en hospitales y quedándose con las despensas, becas, diversos apoyos y no realizando obras que se suponía iban destinadas al beneficio de quienes menos tienen.

Es obvio que tampoco se desea que alguien caiga a prisión si no lo merece, o si la ley le brinda beneficios de reponer los daños y todo arreglado, la petición es solo que no se decepcione una vez más al pueblo tamaulipeco permitiendo la impunidad como ha sucedido en el pasado, por eso, si alguien de los implicados es carne de presidio pues que se proceda, total, todos eran adultos y sabían que llevarse el dinero del pueblo, de los más pobres y necesitados, quitarle la beca a los niños, arrebatarles las despensas y el pan de la boca a los pobres, o dejar sin medicamentos a los enfermos, era, más que un delito, era no tener madre…

