Nombran a nuevo titular del IMSS Tamaulipas

El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó en sesión ordinaria los nombramientos de siete titulares de Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD) en Chiapas, Ciudad de México Sur, Morelos, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz Norte y Yucatán.

En la sala del H. Consejo Técnico, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, les deseo éxito en sus nuevas tareas y tomó protesta a los nuevos titulares del Instituto en estas Representaciones, cuya toma de posesión surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2023.

“Son hombres y mujeres que estuvieron puestos a prueba, incluso en momentos muy difíciles como la pandemia quienes hoy se suman al cargo de dirección, estamos seguros de que van a abrevar mucho de esa experiencia de sus pares de otras delegaciones”, dijo el director general del Seguro Social.

Los cargos asignados son: Mará Luisa Rodea Pimentel, quien será representante del IMSS en Chiapas; es Maestra en docencia y tiene diversos cursos en administración pública, fue seleccionada en el primer concurso de oposición como titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán y se desempeñó como coordinadora de Programas de Enfermería en salud Pública en la representación de Estado de México Oriente.

La doctora Angélica Mariel Martínez López, asignada a la Representación en Morelos, cuenta con una especialidad en Medicina Familiar por la Universidad de Guanajuato, maestría en Gestión Directiva en Salud por la Universidad del Valle de México y un diplomado en Administración de Instituciones de Salud por la Universidad del Bajío, entre otros.

En tanto, la doctora Miriam Victoria Sánchez Castro, quien asumirá en Nayarit, formó parte del primer concurso de oposición para la titularidad del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y desde 2020 está a cargo de la representación del IMSS en Yucatán; cuenta con amplia trayectoria, ha sido directora médica en el Hospital General Regional No. 200 de Tecámac, los Hospitales Generales de Zona No. 68 de Tulpetlac y No. 197 en Texcoco, en el Estado de México.

Por su parte, el doctor Federico Héctor Marín Martínez será titular del IMSS Tamaulipas. Es egresado de la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla y tiene especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas por el Seguro Social. Ha ocupado diversos cargos en las representaciones de Puebla y Tlaxcala.

El doctor Jorge Martínez Torres, quien representará al Instituto en Veracruz Norte, es egresado de la Universidad Veracruzana y cuenta con especialidad en medicina familiar y maestría en Ciencias Médicas e Investigación; durante la “Operación Chapultepec” que se implementó para combatir la pandemia de COVID-19 encabezó un contingente de 53 médicos y enfermeras que apoyaron solidariamente a la Ciudad de México, Estado de México y Baja California.

En tanto, el doctor Alonso Juan Sansores Río será el nuevo titular del Instituto en Yucatán; es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y 17 años de experiencia en el Seguro Social. Fue jefe de Prestaciones Médicas en esta entidad.

El maestro Luis Rafael López Ocaña asumirá la Representación del IMSS en Ciudad de México Sur. Se desempeñó como Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Sinaloa, en donde logró ampliar el Hospital de Gineco Pediátrico No.2 de Los Mochis, habilitando el tercer piso para una mejor atención a la derechohabiencia.

En la sesión estuvieron presentes Marcos Bucio Mujica, secretario general y secretario técnico del H. Consejo Técnico; José Luis Carazo Preciado, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Rodolfo Gerardo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); José Noé Mario Moreno Carbajal, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); e Isidro Méndez Martínez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).

Salomón Presburger Slovik, Manuel Reguera Rodríguez y Arturo Rangel-Bojorges Mendoza, representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) y Ricardo David García Portilla, consejero suplente de la CONCAMIN.

De manera virtual estuvo presente Alejandro Salafranca Vázquez, representante del sector gubernamental por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como Paola Patricia Cerda Sauvage, delegada y comisaria pública propietaria de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública.