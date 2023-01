Tenemos que seguir en contacto con la ciudadanía: Imelda

Redacción InfoNorte

Este fin de semana la candidata al senado por la alianza “Va por México” Imelda Sanmiguel Sánchez, visitó los municipios de Casas, Güémez, Padilla y Soto la Marina, donde tuvo la oportunidad de reunirse con la gente del campo.

Durante su visita, la abanderada del PAN, PRI y PRD dirigió su mensaje a todos los productores, quienes han sido los principales afectados de las malas políticas públicas del gobierno federal, quien los ha dejado desprotegidos y sin apoyos.

“Me comprometo a defender desde el senado los incentivos que le corresponden al campo y representaré con orgullo a todas y todos los ciudadanos”, señaló.

Así mismo, sostuvo que más que una alianza entre partidos, este compromiso que ha adquirido, representa una alianza con la gente.

“Para poder trabajar de una mejor forma tenemos que estar en comunicación con los ciudadanos, como políticos o como servidores públicos, no nos podemos ir a sentar a un escritorio. Tenemos que seguir en contacto con la ciudadanía para poder incrementar y poder llevar las mejores políticas públicas que nos van a llevar a tener un mejor estado y un mejor país”, sostuvo la candidata.

La candidata panista condenó la guerra sucia en su contra, programando entregas de apoyos durante eventos políticos, para amenazar a los beneficiarios con retirarles dichos incentivos.

“Tenemos que decirle a la gente que los apoyos no se les pueden quitar, esos están en la constitución y no les pueden decir si no votas por tal partido te vamos a quitar los apoyos, eso lo debemos de tener bien consciente”, afirmó.

Por último, exhortó a las y los ciudadanos a tomar el control este 19 de febrero, saliendo a votar para defender ese lugar en el senado que puede detener el retroceso que se está viviendo en México.