Periodistas de EU y Canadá critican “monólogo” de AMLO de 24 minutos ante Biden y Trudeau

Joe Biden, mandatario de Estados Unidos; Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ofrecieron este martes una sesión de preguntas y respuestas con la prensa, en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte en Palacio Nacional.

En el Patio Central de Palacio Nacional, reporteros hicieron cuestionamientos a “los tres amigos”, pero en su respuesta, el presidente López Obrador tardó 24 minutos ante el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá.

“Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío”, expresó López Obrador tras ser cuestionado sobre migración y acciones contra el fentanilo.

Periodistas de EU y Canadá critican “monólogo” de AMLO

Jennifer Jacobs, periodista que cubre la Casa Blanca, señaló que el presidente de México pasó 24 minutos respondiendo a una pregunta.

“Algunos aplausos cuando terminó. Biden sonrió e inmediatamente terminó el evento”, comentó la reportera para Bloomberg.

El internacionalista y reportero para diversos medios internacionales, Ariel Moutsatsos, también señaló la respuesta de López Obrador que duró 24 minutos.

“Luego de una respuesta de AMLO que duró 24 minutos, este dio por terminada la sesión y no permitió que Biden o Trudeau dieran sus respuestas. Ante ello Biden dijo ‘que quede registro que no sé qué preguntas no contesté, estoy preparado para hacerlo después’”, escribió Moutsatsos.

Brian Platt, reportero del gobierno canadiense, también señaló la larga respuesta del presidente mexicano: “El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acaba de dar una respuesta de casi 30 minutos a una pregunta en la conferencia de prensa trilateral, mientras Biden y Trudeau básicamente se miraban los zapatos”.

Señaló que sus colegas registraron que la respuesta de López Obrador duró 27 minutos con 38 segundos.

“El monólogo de 28 minutos de AMLO tuvo a Biden y Trudeau mirando a los pies”, fue la cabeza de una nota de Bloomberg.

“Uff!!”, remató.

“Ahora imagine una conferencia diaria de lunes a viernes con una duración promedio de al menos 2 horas que arroja noticias limitadas”, expresó Cynthia Barrera Diaz.

“Las conferencias de prensa con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador son notables. Sus respuestas serpenteantes son como una transmisión de radio de chat junto a la chimenea y pueden durar de 10 a 15 minutos. Para cuando termine, algunos podrían tener dificultades para recordar la pregunta formulada”, expresó el canadiense Steven Chase.