Morena recupera la Jucopo en Congreso de Tamaulipas; preside sobrina de AMLO

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Con 19 votos a favor y 11 en contra, el grupo parlamentario de Morena recuperó la tarde del viernes la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, ante la molestia de los diputados del PAN, quienes reclamaron que se violó la Ley Interna, y que se requieren 24 votos para votar una reforma.

En la sesión extraordinaria de esta tarde destacó el apoyo que le brindaron a Morena las legisladoras panistas Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González Zúñiga.

El diputado Eliphaleth Gómez Lozano (Morena) presentó una iniciativa de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.

Al debatir, los legisladores del PAN exigieron al presidente de la Mesa Directiva, Isidro Vargas Fernández (Morena), apegarse al artículo tres de la misma Ley del Congreso, el cual establece que una reforma a la misma debe tener el aval de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno.

“Respete la Ley diputado, le advierto que usurpar funciones y ejercer lo que no corresponde es un delito”, dijo desde su curul el diputado Carlos Fernández Altamirano (PAN).

“La Ley marca 24 votos no mayoría simple”, añadió Luis René Cantú Galván (PAN).

La diputada Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN), quien incluso pausó su campaña a la senaduría para acudir a la sesión, indicó que la misma Constitución local establece, “en las normas sobre el funcionamiento interno del Congreso se contendrán las reglas que deberán observarse para la discusión, votación y formación de las leyes, decretos y acuerdos. Eso significa que la iniciativa en discusión requería de 24 votos”.

Antes de leerse la votación final sobre el dictamen, los diputados del PAN abandonaron el Pleno, se dirigieron a las oficinas de la Jucopo y por dentro colocaron una cadena con candado, además de un madero en la puerta principal, para evitar que ingresaran los legisladores de Morena.

Luego de que Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue designada como presidenta de la Jucopo, calificó como histórico lo sucedido en el Congreso del Estado, “porque está de regreso el Estado de Derecho; no hay rencores, no hay pleitos estériles, no tenemos tiempo para eso”, expresó.

La diputada, quien sustituye al panista Félix Fernando García Aguiar, afirmó que, “se acabó la política de puertas cerradas, revisaremos todas las áreas de este Poder Legislativo, y daremos seguimiento a las iniciativas congeladas y acabaremos con la opacidad. Hoy se abre una nueva etapa en el Poder Legislativo”.