Carlos López Arriaga

INE, Corte, Gertz, sucesión

Cd. Victoria, Tam.-. Los generadores de hipótesis conspirativas no descansan. Ahora dicen que AMLO maquinó el “Plan A” contra el INE a sabiendas de que no pasaría, pero calentando brazo para su verdadero objetivo, el “Plan B” donde reduce costos y achica burocracias sin reformar la Carta Magna.

Sea cual fuere la intención final, el “Plan B” tiene dos aduanas difíciles de atravesar: (1) el senado donde la rebelión de RICARDO MONTREAL sienta sus reales y (2) la Suprema Corte hoy presidida por la doctora NORMA LUCÍA PIÑA, quien como ministra se distinguió por su más alto récord de votos contrarios a las iniciativas presidenciales.

Al menos un par de atorones de pronóstico indigesto para un mandatario que desde hoy hace rounds de sombra, ensaya argumentos y maquila epítetos contra la ministra PIÑA.

Y como además la puja por la candidatura presidencial de MORENA se encuentra en la recta final, pues también se atraviesa RICARDO, el zacatecano, quien ya prometió estar en la boleta del 2024, con un membrete o con otro. Sinergia negativa en todo ello.

El 2023 pinta, desde ahora, como un año de grandes batallas para LÓPEZ OBRADOR. En el puro arranque (lunes 2 de enero) fue derrotada su candidata a la SCJN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, cuyo escándalo derivado de la tesis plagiada está muy lejos de amainar.

Más bien tiende a crecer si la gradual adopción de medidas correctivas llega a sus consecuencias lógicas, como son (1) la anulación del título por parte de la UNAM, (2) la cancelación de su cédula profesional por cuenta de la SEP, (3) un juicio político en el Congreso de la Unión, (4) su despido de la SCJN y (5) los cargos penales derivados del plagio. Es decir, por robo.

Siendo realistas, los incisos (1) y (2) resultan, por lo pronto inviables, porque el rector ENRIQUE GRAUE le está apostando al mediano plazo para tomar verdaderamente cartas en el asunto y la SEP no tiene el menor interés de dar cabida a dicha causa.

La opción (3) puede avanzar en la cámara como propuesta del senador independiente GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, pero la posibilidad de reunir los votos suficientes para ser aprobada es casi nula.

Sin los primeros dos incisos, el (4) tampoco podría avanzar, pues carecería de materia. En cuanto al (5) no asoma todavía quien le quiera poner el cascabel al gato.

Pese a ello, el formidable baño de lodo que hoy cubre a YASMÍN pudiera resolverse mediante una decisión relampagueante de ANDRÉS MANUEL. Incorporarla a su gobierno, en primero o segundo nivel, lo cual no requiere mayor ciencia ni procedimiento. Solo anunciarlo en la mañanera (y punto).

Sería una salida benévola para la señora. Lo cual eventualmente pudiera tranquilizar a los medios y sacarla de las primeras planas donde sigue figurando como la villana favorita.

FISCALÍA ACÉFALA

De paso preocupa la suerte del (todavía) fiscal federal ALEJANDRO GERTZ MANERO, convaleciente de la intervención quirúrgica en Baltimore, entre rumores (acaso mal intencionados) donde se afirma que su cáncer de páncreas ya habría llegado a metástasis.

El hombre cumplió 83 años en octubre pasado. Acaso pueda recuperarse y regresar con los suyos, dada la fortaleza de carácter y su legendaria disciplina personal. Pero su tiempo en la fiscalía está prácticamente agotado.

En breve, los poderes ejecutivo y legislativo deberán iniciar el procedimiento de ley ya conocido para seleccionar el relevo. Propuesta de terna, comparecencia de los candidatos y elección por voto de las dos terceras partes del Senado.

Esto también le mueve el piso al presidente LÓPEZ OBRADOR quien descansó todos estos años en su larga amistad con GERTZ MANERO.

Lo comenté aquí, circulan nombres a nivel de cancha, es decir, en medios y redes. Entre otros, el expresidente de la Suprema Corte ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA​​ y el abogado queretano SANTIAGO NIETO CASTILLO, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP.

También la extitular de SEGOB y actual senadora OLGA SÁNCHEZ CORDERO, así como el jurista BERNARDO BÁTIZ Y VÁZQUEZ, exprocurador del Distrito Federal durante el periodo 2000-2006.

Muy revuelto todo. Y para colmo, entre finales del verano y principios del otoño sabremos cuál de las mal llamadas “corcholatas” ganó la encuesta para asumir la candidatura de MORENA al máximo cargo político del país.

Imperan al respecto más dudas que certezas. ¿Ventaja para CLAUDIA?, en efecto, aunque el metro parece tener la última palabra.

¿ADAN AUGUSTO la quiere realmente o solo está juntando canicas para ofrendarlas en el altar del nuevo sol, como prenda de negociación que le permita seguir en el primer equipo más allá del 2024?…

¿Se inconformarían EBRARD y MONREAL con los resultados?,¿se fragua desde ya una alianza entre ambos?, ¿romperían con el obradorismo para dejarse querer por algún membrete opositor?…

Caray, puros misterios sin resolver.

