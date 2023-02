Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los estafaron…

Los partidos políticos y sus candidatos enviaron sus informes al Instituto Nacional Electoral y los mismos, más allá de los números que solo se usan para otorgarles el beneficio de la duda, reflejan invariablemente que los estafaron, ja, bueno, que lo han malgastado.

La elección, en su periodo de campaña, inicio el 28 de diciembre del año pasado, lo hizo con un tope de gastos, por candidato o candidata, del orden de los 12 millones 361 mil pesos y, según ellos, a la fecha han gastado de la manera siguiente:

En gastos operativos de la campaña el Partido Verde cuyo candidato es Manuel Muñoz Cano, informó de un gasto por 1 millón 128 mil 707 pesos, Morena con José Ramón Gómez Leal 719 mil pesos y el PAN que lleva de candidata a Imelda Sanmiguel de 290 mil 535.

Luego sigue un dato interesante, en los spots que no dicen nada y a veces hasta feos están, los candidatos han gastado en la producción de los mensajes de radio y televisión, 652 mil pesos cuando hablamos de El Verde, 53 mil 393 pesos Morena y el PAN 378 mil 718 pesos, mientras que en un rubro denominado propaganda el Verde informó se ha gastado 236 mil 758 pesos, Morena 701 mil 219 pesos y el PAN 715 mil 705 pesos. Solo Morena reportó gasto en periódicos y fue por 43 mil 500 pesos.

Es la propaganda en la vía pública donde más han gastado los candidatos; aquí el Verde reportó que ha invertido 551 mil pesos, Morena 4 millones, 280 mil 475 pesos y el PAN 2 millones 463 mil 821 pesos, luego esta el rubro de propaganda utilitaria, en los cuales los gastos son de 454 mil 128 pesos el Verde, 747 mil 800 pesos Morena y 100 mil 804 pesos el PAN.

Lo extraño es que a todos los candidatos se les ve más en las redes sociales, principalmente en el Facebook y ahora dicen que en el primer mes solo Morena y PAN gastaron, 30 mil y 45 mil pesos respectivamente en las mismas.

El gasto total por partido fue de 3 millones 23 mil 95 pesos para el Verde, 6 millones 577 mil 211 pesos Morena y el PAN ha gastado 3 millones 995 mil 708 pesos, es decir, en total han invertido en la campaña 13 millones 596 mil pesos.

En los ingresos los partidos reportaron que recibieron 3 millones 43 mil pesos el Verde, recursos que provienen en su inmensa mayoría de transferencias de concentradoras, es decir, de prerrogativas, solo 210 mil aportó su militancia, Morena reportó ingresos por 6 millones 579 mil pesos, 33 mil 911 pesos puso su candidato, 45 mil 426 su militancia y el resto proviene de sus cuentas concentradoras, mientras el PAN no recibió dinero de su militancia ni de su candidata, los 3 millones 156 mil 624 pesos los obtuvo de sus cuentas concentradoras.

Siendo sinceros los gastos que han reportado los partidos políticos son muy poco dinero para lo caro que es la política, por lo menos en lo que se ha reportado, lo sospechoso es que las cifras son un exceso en algunos rubros, en la propaganda por ejemplo, sobre todo por la calidad de los spots o lo poco visible y en la poca cantidad que están sus espectaculares, pero, en fin, ya se los cobrará la ciudadanía porque parece que no convencen a nadie y cada día son menos los que están interesados en votar.

Por supuesto, eso son sus reportes, la autoridad electoral todavía tendrá que hacer su trabajo, auditar, hacer peritajes, revisar sus propias evidencias y, luego de ello, ya sabremos quien ha sido más honesto con sus votantes.

Ahora, es poquito dinero, sí, el mismo ha servido para imaginar un solo ganador de la contienda hasta hoy que no es otro que el candidato de Morena, José Ramón Gómez Leal, sin embargo, ya cuando se vea el número de votos que caigan a las urnas se podrá hacer una mejor ponderación de este rubro.

Concretando, y se lo decía desde el principio, da la impresión que a los candidatos o a los partidos los estafaron porque con el gasto, así hubiera sido de un peso sería un exceso, parece que todavía no persuaden a un solo ciudadano de ir a las urnas, me explico, quien vaya a votar el 19 de febrero lo hará por su responsabilidad ciudadana o, en el peor de los casos, convencido o movilizado por los equipos de los candidatos, pero no porque los hayan convencido las campañas…

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com