Piden remoción de Santiago Creel de Mesa Directiva de San Lázaro tras polémica por militares armados

AGENCIAS

El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, así como Leonel Godoy, de Morena, solicitaron la remoción de la Mesa Directiva del panista Santiago Creel, tras la polémica por la presencia de militares armados en la instalación del Congreso este miércoles. A la solicitud también se sumó el Partido Verde.

Fernández Noroña fue el primero en hacer la solicitud bajo el argumento de que no solo se violó la ley, además que se le faltó al respeto por haberle negado el uso de la palabra durante la sesión del miércoles, cuando quiso pedir moción de orden por el momento “bochornoso” que se estaba viviendo.

“Se me faltó al respeto, de manera política, no a mi persona, al negárseme ayer el uso de la voz, por ello pido la remoción del presidente de la Cámara de Diputados, me parece que no es el comportamiento que debe tener el Presidente de la Cámara, pido que lo toquemos en la Jucopo y presentemos la petición formal al pleno”, declaró.

Leonel Godoy recordó que el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados sostiene que “en el recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada”, mientras que el artículo 19 establece las causales para la remoción del presidente de la Mesa Directiva.

“El Presidente no puede tener el comportamiento que tuvo ayer, creo que todos estos elementos son causales de la remoción, por eso la propuesta de Gerardo Fernández Noroña la hacemos nuestra”, declaró.

El diputado de Morena, Óscar Cantón Zetina, pidió a Creel que tuviera la “hombría” y “patriotismo” de renunciar “por dignidad”.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, declaró que Santiago Creel agravió a 500 diputados y diputadas.

“No hizo honor a lo que usted representa, conectó solo sus intereses particulares y personales con su cerebro y su boca, distorsionó la realidad. Nosotros todos juntos somos más que usted, porque usted nos representa, haga honor a ello, no vuelva usted a la Cámara en una caricatura electoral. Vamos a continuar con la ruta jurídica”, sentenció.

Carlos Puente, líder del Partido Verde, agregó: “Coincidimos en que se violó el reglamento, también se violó el reglamento al negar el uso de la voz a las y los diputados. Mi grupo no le permite, señor Presidente, que se nos califique de paleros, nosotros defendemos la ley y la constitución, lo extrañamos y conminamos a que lo que resta de su presidencia lo haga sin distingos partidistas”.

Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, aclaró que no acompañarán la petición de remoción, pero que sí se sienten agraviados.

“La situación incómoda de ayer usted la quiso endilgar a todos, incluso a aliados naturales, nosotros no acompañaremos nunca la remoción de un Presidente porque acción Nacional es un aliado natural, pero por qué mentir. Usted permitió que ingresar a los soldados armados, nadie más, hay que ser congruentes”, reclamó Álvarez Maynez.

De la bancada del PRI, Augusto Gómez, hizo votos porque en lugar de seguir con la división, se privilegie el diálogo y los acuerdos.

Marco Humberto Aguilar, del PAN, consideró que “no vale la pena iniciar una discusión jurídica”, por lo que invitó al resto de los grupos parlamentarios al diálogo: “Que esto sea una puerta para abrir el diálogo y la negociación política, eso es lo que necesita nuestro país, que se respete la ley y la constitución, pero que se permita ampliar el diálogo para dejar a un lado la diatriba, el grito, la difamación y la calumnia”.

En respuesta a las expresiones de los grupos parlamentarios, Santiago Creel declaró: “Respeto las expresiones, estaré atento de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política y por supuesto me atenderé a los procedimientos parlamentarios respectivos. Quedo dispuesto a lo que diga el pleno”.