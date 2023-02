Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un grito desesperado…

Nada peor que tener poder y sentir que este se escapa de las manos, quien lo ha ejercido, por lo menos en México y en la inmensa mayoría de los políticos, sabe que eso significa dinero perdido, incluso el ninguneo y hasta olvido de los que antes se dijeron amigos.

Por eso enloquecen, la mayoría también, porque les aterra la posibilidad de tener que trabajar, de disciplinarse en sus gastos, de ser más productivos y efectivos en sus trabajos o en sus empresas si es que no quieren perder lo poco que les quede.

Mire si no, el depredador de los presupuestos de los tamaulipecos, o por lo menos de eso le acusaron hasta el cansancio los morenistas, el amigo y quien fuera vocero del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hablamos del panista exsenador Javier Lozano Alarcón, apareció en las redes sociales acusando al candidato de Morena, José Ramón Gómez Leal, de haber sido candidato del PAN a Diputado.

Vaya locura, el panista acusa a uno de Morena de haber sido parte de su partido y de inmediato quiere que lo asocien con la corrupción e incongruencia por su pasado.

Cierto, muchos ciudadanos de este México lindo y querido ven como pecado que un político haya pertenecido al PAN o al PRI, consideran que esos partidos han sido de lo más corrupto, que son los responsables de nuestra pobreza, violencia, inseguridad y el poco desarrollo que hemos logrado, sin embargo, que un panista que pide votos para una candidata del PAN, señale como pecado del candidato de Morena haber pertenecido a ese partido ya es incomprensible, estaríamos hablando de que él mismo considera a los azules como lo peor que hay en la tierra.

Hay una realidad en todos los dichos en contra del candidato de Morena, si fue panista, también es familiar político del exgobernador, pero ambas cosas son comprensibles y las ha querido aclarado en su momento, fue del PAN cuando no existía Morena, igual dijo que en aquellos momentos el PAN abanderaba causas justas, que todavía no se corrompía porque no había tenido en sus manos el presupuesto ni poder como sucedió el sexenio anterior en Tamaulipas, y sobre su cuñado el exgobernador, dijo que la situación es más simple, que no le escogió el marido a su hermana y que ha demostrado públicamente que está en otro bando político desde que se formó Morena.

Ahora, lo de Lozano no es la única tontería que dijeron quienes presuntamente quieren apuntalar la campaña de Imelda Sanmiguel, que le insisto, es una buena candidata, pero su problema es todo lo que arrastra de su pasado reciente, su relación cercana a los Cabeza de Vaca, el pertenecer al circulo cercano de quienes quieren protegerlos al costo de lo que sea, el otro error, aunque luego pidió muchas veces perdón, se le salió a la Senadora Xóchilt Gálvez quien dijo que los candidatos no deberían “sacarle en un debate a la inteligencia de Morena”.

Por supuesto que conocemos que fue un lapsus, pero en esta época que cualquier frase se puede utilizar para lo mediático y pega duro en los votos a obtener, ahí donde no se ofrecen explicaciones, el error sí será costoso.

Para resumir, la campaña de la coalición formada por el PAN-PRI-PRD, Vamos por Tamaulipas, en su segunda versión salió muy chafa, no prende, es más, es probable que si no se aplican terminen en el tercer lugar, de tres candidatos, en las preferencias electorales de los tamaulipecos.

Todavía puede hacer mucho Imelda Sanmiguel, de entrada, alejarse de los Cabeza de Vaca, acercarse a quienes apunte para los nuevos liderazgos en su partido, vaya, esta bien que ella crea que sus amigos fueron los mejores del mundo gobernando, pero con tantito sentido común que tuviera ya habría descubierto que los ciudadanos tamaulipecos los odian por todo lo contrario, porque los consideran lo más corrupto de lo corrupto.

Y por supuesto, Imelda tiene que meterle mano a todo lo que digan sus amigos o sus aliados porque hasta hacen sospechar que ellos vienen a pelear por la parte del pastel que creen les corresponde y poco o nada les importa su candidatura, lo del Lozano, lo de pretender dejarle al ciudadano la idea de que ser panista es lo peor que puede o pudo hacer un tamaulipeco ya es una locura que solo refleja el vaticinio de una derrota que quieren evitar ya con esta clase de tonterías que suenan a eso, a un grito desesperado para no perder el poder y el dinero que este implica…

FIRMARÁ UAT CONVENIO DE DOBLE TITULACIÓN CON LA TEXAS A&M … Acorde a las políticas del Plan de Desarrollo Institucional del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, y en lineamiento al Modelo Educativo y Académico próximo a implementarse, la máxima casa de estudios en el estado fortalece los lazos de vinculación con la Universidad Internacional de Texas A&M (TAMIU, por sus siglas en inglés), a fin de ofrecer la posibilidad de una doble titulación a estudiantes de ambas instituciones.

En entrevista, el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), dio a conocer que, a través de reuniones vía remota entre pares académicos, se definieron las bases para la próxima celebración de un convenio de colaboración.

El director del plantel informó que la iniciativa surge con el propósito de favorecer la competitividad de estudiantes de la Maestría en Dirección Empresarial, perteneciente a la FCAV; y del programa de posgrado Master of Business Administration, de la Escuela de Negocios de la TAMIU.

“Esta sinergia es de significativa relevancia, pues permite a nuestros estudiantes trascender académicamente en un ámbito internacional, y ofrecerles la posibilidad de obtener una titulación por ambas universidades, que avale su conocimiento global, el dominio de una segunda lengua y favorezca la competitividad con instituciones extrajeras”, declaró el director de Comercio.

Además, dijo que actualmente ya se está trabajando en una revisión para la homologación de asignaturas y la validación de contenidos temáticos, para que los estudiantes que ingresen, a partir de agosto, puedan obtener la doble titulación en dieciocho meses.

Durante las reuniones participan: por la FCAV, el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la Facultad; la Dra. Yesenia Sánchez Tovar, jefa de Posgrado; y la Dra. Gilda Cavazos Literas, directora del Comité de Enlace de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

Por vía remota, los representantes académicos de la Universidad Internacional de Texas A&M, Homero Aguirre-Milling, Heriberto García, Leonel Prieto, Rolando Peña Sánchez, Ángel Pacheco, María Imelda López, Jacqueline Benavides y Nataly Solís.

El programa de Maestría en Dirección Empresarial, que se imparte en la UAT, es reconocido a nivel internacional por el Sistema Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tiene por objetivo desarrollar competencias profesionales distintivas en la administración eficaz de las áreas funcionales clave de las organizaciones, en cuanto a administración estratégica, finanzas, sistemas y negocios electrónicos, recursos humanos y mercadotecnia.

