Carlos López Arriaga

Excremento en el ventilador

Cd. Victoria, Tam.- Frase de barandilla, ministerio público y juzgado. Cuando es interrogado un pez gordo con tan amplia red de complicidades que sus respuestas salpican en todas direcciones, involucrando a gente de los más diversos sectores, ideologías y partidos. Como caca en abanico.

Valga la observación, a propósito del caso GARCÍA LUNA, hoy sujeto a proceso en la Corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn. Y dos advertencias:

(1) La inmundicia ensucia rostros y mancilla prestigios pero no necesariamente aporta elementos de juicio que permitan configurar con solidez una conducta delictiva. Para ello se necesita la probanza y esta suele ser veleidosa, escurridiza.

Sobre todo si se quisieran fincar responsabilidades entre personajes secundarios, cómplices eventuales, solapadores de ocasión, compañeros de ruta, encubridores. El golpe es político.

(2) Distinto será el caso del acusado principal, pues la ausencia de pruebas no necesariamente lo libra de una condena. Aun aceptando que hasta ahora han sido puras declaraciones, solo ruido y saliva.

Pese a ello, ejemplos hay en la jurisprudencia norteamericana donde se han dictado veredictos de culpa por la pura fuerza de los testimonios presentados por la fiscalía.

Es decir, cuando estos resultan congruentes en su narrativa y suficientes en número para que el jurado decida darlos por buenos, basado en una visión de conjunto.

A estas alturas, nadie sabe si el ingeniero GENARO GARCÍA LUNA será declarado culpable. Pero si hay algo seguro, es que un número importante de personajes públicos recibirá su baño de lodo de cuerpo completo, en ambos lados de la frontera. Aunque esto no implique necesariamente cargos penales.

SEGUNDA TEMPORADA

Lo vemos en la participación como declarante del exsecretario de Finanzas de Coahuila JAVIER VILLARREAL GONZÁLEZ, ejemplo típico del corruptazo que robó, huyó y lo pescaron.

Preso y confeso en Estados Unidos, se declaró culpable en 2014 por lavado de dinero. Recuperó su libertad mediante un acuerdo con la fiscalía consistente en entregar 9 millones de dólares, en cuentas de banco y bienes inmuebles.

Allá lo tuvieron guardado los gringos hasta que fue necesaria su presencia en asuntos como el de GARCÍA LUNA que (debemos recordar) resulta ser la continuación del juicio fincado en la misma corte y con el mismo juez de Brooklyn, BRIAN COGAN, contra JOAQUÍN, el Chapo, GUZMÁN LOERA, entre 2018 y 2019.

Por ello el cártel de Sinaloa, con todas sus estrellas (los GUZMÁN, BELTRÁN, CORONEL, ZAMBADA) vuelve a estar presente en este segundo juicio, con la misma intensidad y similar número de menciones que en el proceso previo.

Entre ambos acontecimientos habría una continuidad similar a la que conocemos en las series de NETFLIX. El drama actual de GENARO sería el equivalente a una segunda temporada, por igual de muchos capítulos.

Pues bien, ahora sale a relucir el extesorero coahuilense VILLARREAL GONZÁLEZ acusando al exgobernador priísta RUBÉN MOREIRA VALDEZ (actual líder de la bancada tricolor en la cámara baja) de haber recibido 40 millones de dólares provenientes del narco.

En realidad VILLARREAL trabajó para un hermano de RUBÉN, también gobernador, de nombre HUMBERTO, mejor conocido por su gusto por el baile, en particular el ritmo aquel llamado “CHÚNTARO STYLE”, cuyos pasos llegó a lucir en sus viajes a Ciudad Victoria, haciendo danzar a la plana mayor del PRI tamaulipeco.

Durante la gubernatura de HUMBERTO, su hermano RUBEN ya calentaba brazo como pitcher relevista que pronto habría de asumir el mismo cargo. El testigo de Brooklyn los embarra a los dos.

Amigos del narco y también de GARCÍA LUNA. Con ellos trató GENARO cuando intentó venderles el sistema de espionaje cibernético conocido como “PEGASUS”.

Software israelí que permite robar información personal mediante una simple llamada a teléfono celular. Suele emplearse para monitorear intimidades, hábitos y datos sensibles de adversarios políticos y periodistas.

Y aunque el tema es narcotráfico, un detalle que puede interesar del lado mexicano son las declaraciones del mismo individuo donde habla de recursos públicos desviados en gran cantidad para las campañas políticas del PRI.

También para la adquisición de bienes inmuebles, ranchos, casas, terrenos, así como la compra de voluntades entre la prensa más crítica o rejega de aquella entidad norestense.

Cualquier parecido con Tamaulipas es algo más que simple coincidencia. Con la salvedad de que, en estas tierras de ESCANDÓN, prácticas y mañas arriba señaladas afloran en gobiernos de todos los partidos.

