Triunfo de JR y Paola fue contundente: Yuriria Iturbe

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Al dar la bienvenida a la fórmula ganadora y virtuales senadores de Tamaulipas, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, dijo que con el resultado de la jornada electoral se superó cualquier expectativa y fue un triunfo contundente el de José Ramón Gómez Leal “JR” y el de Paola López.

Añadió que el resultado en esta elección extraordinaria fue más allá de los pronósticos aunque la autoridad electoral haya fallado en uno de los principios básicos, el de la máxima publicidad.

“Superamos esa expectativa ante un INE que tardó varias horas en terminar de instalar las casillas, además de la poca participación y promoción de los demás partidos. Pese a ello, nos dio un resultado donde 7 de cada diez votos fueron para morena, 7 de cada 10 votos fueron de los convencidos de la Cuarta Transformación, de los convencidos que se eligió al mejor proyecto”, expresó la dirigente estatal.

Al recibir “en su casa”, la sede del partido a la fórmula ganadora, así como al representante del Partido del Trabajo, además de legisladores locales de morena, la Maestra Yuriria Iturbe reconoció la suma de esfuerzos de los liderazgos, de las estructuras, de los consejeros, de la militancia “que en el día a día, y de boca a boca estuvieron promoviendo”.

Sostuvo que Morena sabe trabajar, es proyecto que viene de años: “Ahorita estamos en una bonanza en Morena, pero es la suma de años de trabajo y esta bonanza también es la congruencia que generan nuestro Presidente (Andrés Manuel López Obrador), al cumplir con todo lo que él se comprometió y, es la confianza que genera también nuestro Gobernador (Américo Villarreal Anaya), al ser uno de los mejores evaluados y que sé que está dando resultados”, agregó.

Mencionó que JR viene a dar un toque especial porque no es un improvisado, viene de años trabajando y su cercanía y honestidad le abrieron muchas puertas, por lo que les felicitó por los resultados de la elección. Del mismo modo reconoció a todos los que “pusieron su granito de arena y es un buen escenario para lo que viene en 2024, estamos dando todos muy buenas cuentas… nadie nadó de muertito porque no hubo un día en que no se trabajara con el proyecto”.

Por su parte, el virtual senador por Morena, José Ramón Gómez Leal “JR”, aprovechó para agradecer a todas las personas que hicieron posible este triunfo y reconoció el acompañamiento y apoyo total que la presidenta de morena Yuriria Iturbe y el partido le dieron durante su campaña.

“Al movimiento, a Morena, al PT, a todas las personas que nos apoyaron en las casillas, a los diputados locales porque nunca me dejaron solo… aquí (el partido), obvio nuestra presidenta Yuriria que todos los días estábamos echándole ganas; a Arsenio y a los diferentes liderazgos”, les dio las gracias y se comprometió a trabajar por Tamaulipas.

Arsenio Ortega Lozano del Partido del Trabajo, agradeció la presencia en las urnas y aclaró que la participación no es mala por la característica misma de la elección, que es extraordinaria.

Como botón de muestra, comparó el resultado con la elección en Nayarit que fue atípica y que tuvo un 13 por ciento de participación, “nosotros lo estamos superando y refrendando la cuarta transformación en Tamaulipas”.

Por su parte, Paola López, virtual senadora suplente, nuevamente agradeció a la ciudadanía por haberles favorecido por el voto en este ejercicio: “Es muy importante que nos haya tocado a José Ramón y a mí, poder defender ese lugar que como lo dije en toda la campaña, ya había ganado nuestro movimiento en 2018 con dos doctores: el Doctor que encabeza los trabajos de este estado y mi padre el Doctor Faustino”.

Cabe destacar que de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral, al capturar el cien por ciento de las actas en el sistema, se registró una participación de casi 600 mil electores, de los cuales 421 mil 091 fueron para José Ramón Gómez Leal e Índira Paola López Carreto, que significan un 71.32 por ciento (más de 50 puntos arriba de la prianista), arrojando una participación de casi el 22 por ciento.

A la conferencia de prensa también asistieron diputados locales e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.