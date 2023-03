Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cuando de robar se trata…

Surgió y fue denunciado lo que parece un desfalcó cercano a los 200 millones de pesos en la Secretaria de Salud, obvio, la acusación es por haber localizado aviadores, falsa compra de medicamentos, contratación simulada de empresas, e igual pasó con equipamiento, no se encuentra por ninguna parte.

Seis carpetas de investigación están vigentes contra personal que estuvo a cargo de Gloria Molina, la extitular de esa dependencia que seguramente debe estar enterada de cómo se operó para saquear ese recurso que hoy tiene a los hospitales en la miseria, con problemas de todo tipo.

Hasta con la falsa compra de vacunas de distrajo dinero, o eso parece ya que la federación esta reclamando más documentos y más comprobación de dichas compras que nos confirman que para robar no tuvieron madre, no se tentaron el corazón.

Lo extraordinario es que con tantas evidencias que están surgiendo el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca todavía se diga perseguido político, lo más cínico es que en el tuit que emitió desde sus redes sociales para anunciar su amparo y decirse inocente una de las más descaradas al apoyarlo fue, precisamente, la exsecretaria de salud, Gloria Molina, quien casi le pone un nicho.

Claro, ahora lo difícil será que comiencen a meter a los implicados a la cárcel porque el jugar con la vida de los tamaulipecos no debe quedar impune, el sufrimiento que pasaron familiares y enfermos durante el sexenio anterior, incluso las muertes de muchos de ellos, alguien tiene que pagarlo y, en este caso, no debe haber perdón de ningún tipo, es más, no los deben dejar en paz hasta que se haga justicia.

La verdad es que en este caso, como en muchos otros, hablamos de que persiguen cínicos, sinvergüenzas, personajes que ni siquiera tuvieron el pudor de tapar su mugrero, dejaron evidencias por todas partes al grado de que se fueron descubriendo estos delitos desde las primeras reuniones del proceso de entrega-recepción de la administración estatal.

Y sí, casi todos presumimos a donde fue a parar gran parte de ese recurso que se robaron o nomás lo desviaron, que se encuentra desaparecido, la suma debe coincidir con el precio de unos dos ranchitos de Soto La Marina, o tal vez con los gastos de las campañas en contra de Morena y el presidente Andrés Manuel, entre otras cosas.

El caso es que Gloria Molina, la mujer que fue encargada del área de Salud en Tamaulipas, tendrá que aclarar todo ese presunto desfalco, confirmar donde está tanto dinero, a quién se le pagó y por qué, mejor aún, quién fue el mayor beneficiado y por qué tiene fuero o por qué anda huyendo.

Si, cierto es, el caso también servirá para ir midiendo el compromiso de la Fiscalía General de Justicia con los tamaulipecos, son tiempos de justicia, necesaria porque en ella comienza toda una nueva vida o se estanca el desarrollo.

Gloria Molina, la extitular de la Secretaria de Salud, lamentablemente nos hace pensar mal, nos hace creer que cuando de robar se trata no importa el género, ojalá, por el bien de todos, pronto se aclare este tema, pronto lleven al banquillo de los acusados a quien sea responsable de ese mal manejo de dinero público para limpiar el buen nombre de todos los demás, incluso nos gustaría ver que exoneren a la exsecretaria en caso de resultar inocente o no haya pruebas en su contra con todo y que nadie se trague que no conoció del saqueo, con todo y qué, por lo menos, haya pecado por omisión…

AHORA A RESTAURAR… Para responder a la demanda más sentida de la población que es la salud, el gobierno de Tamaulipas trabaja en restaurar la infraestructura de los hospitales, dotarlos de equipo, contratar personal médico suficiente y garantizar el abasto de medicamentos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al continuar con la supervisión de los nosocomios de la zona sur y conocer en voz de directores y trabajadores, las necesidades que enfrentan, el gobernador Villarreal Anaya; el director del IMSS, Zoé Robledo, y el director del ISSSTE, Pedro Zenteno recorrieron el Hospital General de Tampico “Carlos Canseco” y el hospital del IMSS en Ciudad Madero.

“Vamos a ir mejorando, vamos a ir viendo las necesidades de cada unidad hospitalaria y dando las líneas de medicamentos esenciales para los padecimientos más frecuentes y de gravedad”, dijo.

El gobernador, reiteró su compromiso de mejorar todo el sistema hospitalario, para lo cual trabajan en incorporarse al programa de IMSS-Bienestar.

“No solo aquí en el área conurbada, sino a lo largo y ancho de nuestra geografía como es en Nuevo Laredo, Matamoros, San Fernando, como lo es en González y los hospitales que son de reciente creación, pero que lamentablemente, han adolecido de estarles dando un mantenimiento preventivo y correctivo en sus instalaciones y en su equipamiento; “se dejaron caer”, señaló.

Aseguró que se dotará a las unidades médicas de capacidad técnica y operativa, y también del recurso humano que es esencial.

Al visitar el hospital “Carlos Canseco” de Tampico, el gobernador Américo Villarreal, los funcionarios federales, el diputado federal Erasmo González Robledo, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro y el alcalde de Tampico, Jesús Nader, escucharon el informe del director Joaquín Juárez Durán sobre los requerimientos de personal y equipo.

Minutos después, hizo un recorrido por las diferentes áreas médicas, dialogó con la base trabajadora y además, platicó con pacientes y sus familiares a quienes estrechó la mano y refrendó su compromiso, de velar por un mejor sistema de salud para Tamaulipas.

Previo a los recorridos, el gobernador realizó la inauguración del Segundo Taller de Jefes de Servicios de Finanzas 2023 del IMSS en el Centro de Convenciones

CELEBRARÁ UAT A LA MUJER… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2023 a través del programa MujerEs UAT, el cual desarrollará una serie de actividades académicas, sociales y culturales en sus diferentes centros, escuelas, unidades académicas, facultades e institutos en todo el estado.

Con el fin de resaltar los aportes que realizan las universitarias, la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la construcción de una institución igualitaria y libre de violencia, la UAT ha preparado un amplio programa que resalta la importancia del papel que las mujeres y niñas representan en la sociedad.

Entre las diversas actividades se destaca la participación de la reconocida psicóloga Saskia Niño de Rivera, quien disertará este 6 de marzo a las 18:00 horas en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria; y el 7 de marzo en el campus Tampico, la conferencia “El poder de la empatía para la construcción de una sociedad justa”, una charla de introspección y autorreflexión sobre cómo construir una sociedad más igualitaria desarrollando el valor, la empatía y la disrupción positiva.

Para el día 6 de marzo, la Facultad de Comercio y Administración Victoria realizará el mercado empresarial Emprendedora Market, mientras que la Facultad de Música y Artes del Centro Universitario Sur presentará una exposición de artes visuales alusiva a esta conmemoración.

El martes 7 de marzo, la UAT desarrollará en sus dependencias de Ciudad Victoria diferentes conferencias sobre inclusión, participación y empoderamiento de la mujer; en el Campus Tampico se disertará una charla en torno a esta celebración, se efectuará el concierto “MujerEs Arte” y se hará una presentación sobre los aportes de las mexicanas al arte; y en la UAM Mante se impartirá una charla sobre violencia en el noviazgo. La programación continúa el 8 de marzo.

En Ciudad Victoria se desarrollarán las conferencias “Mujeres en STEM” (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), “Violencia en el noviazgo”, “La mujer en la medicina veterinaria”, “Mujeres UAT en la historia”, “Salud reproductiva y prevención de la violencia contra la mujer”, así como la realización del círculo de lectura “Mujeres MagniFICas”. En el Centro Universitario Sur las facultades de enfermería, derecho y comercio realizarán eventos alusivos a esta fecha de importancia internacional. Para el jueves 9 de marzo se ha preparado un evento en la explanada de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, el cual rinde homenaje a las grandes universitarias cuyas aportaciones tienen un papel relevante en la historia del desarrollo académico y social de esa institución.

Las actividades continúan el 10 de marzo con las conferencias referentes al papel de la mujer en la ciencia y el desarrollo sostenible, las cuales tendrán lugar en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán. Cabe mencionar que, en torno a la conmemoración de esta fecha, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en Tampico realizó el programa de conferencias y exposiciones denominado Mujeres FADU, mientras que la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo desarrollará todos los miércoles de marzo lecturas en voz alta de obras de grandes autoras de todos los tiempos.

Las personas interesadas en participar podrán consultar la página oficial de la UAT y los sitios y redes sociales oficiales de cada una de las dependencias universitarias, donde se anuncian todas las actividades, talleres y conferencias que se desarrollarán de manera gratuita.

